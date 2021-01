L’histoire poignante d’une famille délaissée dans la rue par le père

La négligence et l’irresponsabilité parentale au sein du foyer, ne cesse de tirer vers le bas la société algérienne. Les séquelles rebondissent et affectent notamment les enfants. L’histoire poignante de Nedjm Eddine en est un échantillon.

C’est lors d’une émission télévisée sur la chaine d’Ennahar, que Nedjm Eddine, relate son histoire. Orphelin de mère, le jeune homme se retrouve dans l’obligation de soutenir ses sœurs. Le père étant carrément absent, la responsabilité du foyer se transmet à Nedjm Eddine dès son jeune âge.

L’histoire tourmentante de Nedjm Eddine

C’est au Centre de l’enfance assistée de Ben M’hidi, que s’est retrouvé Nedjm Eddine après la mort de sa mère. Séparé également de ses sœurs, il traverse une dure période étant abandonné par son père aussi. Il se trouve que ce dernier a refait sa vie, remarié avec des enfants, il ne refait plus jamais surface auprès de sa première famille.

A 33 ans, l’une des sœurs de ce jeune homme, retrouve la mort dans un asile suite à une maladie. La pauvreté, l’abandon et la misère ont fait en sorte que cette famille n’aie pas de retrouvailles depuis le décès de leur mère.

Nedjm Eddine fuit le centre de l’enfance assistée à l’âge de 14, et part à la requête de ses sœurs . A seulement 21 ans, il travaille dur dans un chantier, afin de subvenir à ses frais personnels, et également aux besoins de sa sœur , qui se trouve actuellement chez une parente lointaine.

Dans l’espoir de réunir à nouveau les membres de cette famille éparpillée et livrée à son sort, Nedjm Edine et sa sœur, lancent un appel aux âmes charitables qui sont en mesure de lui venir en aide et de secourir sa jeunesse perdue à cause de son père qui les a délaissé.