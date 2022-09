L’histoire insolite d’un faux médecin arrêté à Blida

Des agents de sécurité publique au centre hospitalier ex Frantz fanon ont récemment arrêté un individu se faisant passer pour un docteur. Âgé d’une trentaine d’année, l’homme qui a usurpé l’identité de médecin se faisait passer pour un employé du staff médical de l’hôpital qui se trouve à Blida.

Selon nos sources, les agents de sécurité ont décelé des agissements douteux du « faux médecin » avec les malades qui étaient soignés au niveau du centre hospitalier universitaire. Menant donc à la vérification de son identité il y a quelques semaines, qui les a conduits à trouver des preuves des faits de l’usurpation d’identité. En effet, le coupable n’a jamais effectué d’études en médecine, mais rêvant de pratiquer la médecine, il pratiqua cet acte illégal. La vérification de son identité débuta ainsi, il y a quelques semaines et en conclusion : preuves et démonstrations d’usurpation d’identité, en effet, le coupable n’a jamais effectué des études en médecine, rêvant d’accomplir son rêve de devenir curatif, il utilisait seulement sa fausse identité sous le prétexte de soins médicaux.

Arrestation du faux médecin par les autorités

Selon un communiqué de l’hôpital concerné par les faits, l’individu aurait suscité un grand nombre de plaintes de la part des malades qui reçoivent de faux traitements sans résultat, mais également de la part des agents et du staff médical . Conformément aux témoignages de ces derniers, le médecin aurait tenté d’exercer ce métier d’une façon totalement erronée.

À la suite des plaintes, la personne a été identifiée et nombreuses recherches s’effectuent au centre hospitalier ,l’enquête et la poursuite judiciaire du suspect a enfin été déféré devant les services de districts compétents et le charlatan a été arrêté par les autorités concernées cette semaine , pour exercice illégal de la médecine, faux et usage de faux. L’affaire est toutefois poursuite en justice dans le but de prendre les mesures nécessaires à l’encontre du jeune homme, la décision finale du jugement sera prochainement déclarée.