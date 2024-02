L’histoire du Raï algérien retentit sur France Culture (Podcast)

Le Raï algérien est entré, en décembre 2022, au patrimoine culturel immatériel de l’UNESCO. Une immense consécration pour ce genre musical séculaire, devenu célèbre dans les années 1990, grâce à des artistes algériens comme Cheb Khaled, Cheb Hasni ou encore Cheikha Remiti.

Dans un podcast de quatre épisodes, Hajer Ben Boubeker revient sur la naissance du Raï et sur l’évolution d’une musique qui raconte un pan dans l’histoire contemporaine de l’Algérie.

Le raï, une histoire algérienne : un podcast de Hajer Ben Boubeker sur France Culture

Dans une série de quatre épisodes pour LSD, sur France Culture, Hajer Ben Boubeker illustre la naissance d’une chanson populaire en Algérie, mais aussi d’un moyen de véhiculer les vérités sociales et d’aborder des thématiques considérées, à l’époque, comme des tabous tels que l’amour, la liberté, les pressions sociales…

Cette série documentaire, réalisée par Sévrine Cassar, tente de comprendre l’évolution du Raï, qui n’est pas seulement, une simple musique transmise de génération en génération. Pour ce faire, il faut comprendre l’évolution sociale et politique de l’Algérie.

Le premier épisode, baptisé « Il était une fois à l’Ouest », explique comment l’Oranie, qui est le berceau de ce genre musical, devient l’une des places fortes de la musique algérienne. Cet épisode met en lumière un héritage riche de plus d’un siècle, mais aussi sur l’histoire des mères fondatrices, car « le Raï est d’abord un chant féminin« .

Cheb et Chabat, Génération Cheb Hasni …

Le deuxième épisode de ce documentaire se consacre à l’avènement des Cheb et Chabat et retrace l’évolution de cette musique dans les années 70, à Oran, Sidi Bel Abbés et Ain Timouchent, grâce à des figures telles que Cheb Khaled et Chaba Zahouania.

Hajer Ben Boubeker avance dans le récit de l’évolution du Raï, notamment dans le troisième podcast de cette série, jusqu’à la génération de Cheb Hasni. Alors que des artistes algériens, dont Cheb Khaled et Rachid Taha, porte le Raï sur la scène internationale, Hasni, lui, se fait connaître comme le très jeune inventeur du raï sentimental.

« Le Raï, à l’air de Bouteflika », le dernier épisode, explique ce que le Raï des années 2000. Une époque trouble pour ce genre musical, souvent jugé comme mauvais, voire scandaleux en raison des messages chantés par les artistes de cette époque. Et pourtant, « le raï est une musique vivante, il change de style de génération en génération ».

« Le Raï, une histoire algérienne » : 4h sur l’histoire du raï en Algérie et exclusivement en Algérie. Mon documentaire c’est dès lundi et toute la semaine prochaine sur @LSDseriedoc sur @franceculture ♥️ pic.twitter.com/KeNI90MwuQ — VintageArab (@vintagearabe) February 16, 2024

Dans ce documentaire, Hajer Ben Boubeker interroge des écrivains, des chanteurs, musiciens et sociologues pour raconter l’histoire musicale du raï.

