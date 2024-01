L’histoire de l’Algérie à l’honneur dans « Timbres magazine »

Le célèbre mensuel français Timbres Magazine, a décidé, dans son numéro éditorial de ce mois de janvier, de faire voyager ses lecteurs en Algérie et à travers le temps grâce à une sélection de timbres qui témoigne de la richesse de son histoire.

En couverture de son 262ᵉ numéro, l’officiel de la philatélie en France a consacré une bonne place pour raconter l’histoire algérienne en timbres.

L’histoire de l’Algérie racontée à travers des timbres

En plus de l’histoire philatélique en Suisse et les Polonais en France lors de la 2ᵉ guerre mondiale, Timbres Magazine consacre six pages de son nouveau numéro pour raconter plusieurs époques marquantes du plus grand pays en Afrique.

Grâce à des timbres anciens, le magazine illustre les peintures rupestres du Tassili N’Ajjer, les mosaïques des villas romaines et les effigies des rois numides… Ensuite Timbres magazine relate l’époque de la christianisation, l’arrivée des Vandales, la conquête des Arabes et la succession des dynasties zirides, zianites … Ce récit se poursuit, alors, avec la colonisation française, qui commence par « l’arrivée d’un corps expéditionnaire à Sidi Fredj ». Le magazine français évoque aussi la reddition de l’Émir Abdelkader et l’intervention de Bugeaud.

L’auteur de ce numéro de Timbres Magazine poursuit la colonisation française avec une Algérie « divisée en trois départements : Oran, Alger et Constantine », puis avec une France qui progresse vers le Sud. Il termine alors cette première partie de l’histoire de l’Algérie avec la création de l’Association des oulémas musulmans algériens, en 1931, par Abdelhamid Ben Badis. Quant à la deuxième partie, l’histoire et l’évolution des timbres en Algérie.

