L’habit traditionnel algérien brille de mille feux à la semaine africaine de l’UNESCO

La semaine africaine de l’UNESCO est revenue dans une nouvelle édition du 22 au 24 mai 2024, à Paris, avec un programme riche et varié, portant sur la thématique de “L’éducation pour l’innovation, le développement et la culture en Afrique“.

Durant cette semaine, le groupe Afrique de l’UNESCO met en lumière la richesse du patrimoine et la diversité culturelle africaine. Et ce, à travers une multitude d’activités et de festivités. Défilés, projections de films, gastronomies, expositions et conférences attendent les visiteurs de la maison de l’UNESCO, durant la semaine africaine.

Semaine africaine de l’UNESCO à Paris : Karim Akrouf expose les tenues traditionnelles algériennes

La semaine africaine a débuté le mercredi 22 mai 2024 et les participant à cette nouvelle édition ont été accueillis à partir de 9 h30 dans une ambiance musicale africaine. Des performances artistiques ont eu lieu toute la journée, suivies par l’ouverture des stands et des expositions de l’artisanat.

Un défilé de mode a eu lieu de 18 h 00 à 20 h 30 dans la salle I, mettant en valeur la richesse des tissus et des styles africains. Onze pays y ont participé, dont l’Algérie qui a pris part de cet événement. Et ce, grâce à la participation du créateur de mode et du styliste Karim Akrouf, élu à de nombreuses reprises comme le meilleur de son domaine au monde arabe.

En effet, le styliste a présenté, mercredi, une collection qui sublime les tenues traditionnelles algériennes. Blouza, Gandoura, Karakou, Melhfa et caftan algérien. Karim Akrouf a fait preuve de talent et de créativité pour présenter ses créations.

La collection du designer algérien a reçu une salve d’applaudissements de la part d’un auditoire conquis, venu soutenir le patrimoine algérien. D’ailleurs, de nombreuses célébrités, comme la Cheffe Sherazade Laoudedj et Chaba Zahouania, ont été présentes lors de ce défilé.

🇩🇿Un succès triomphal pour le défilé de mode de tenues traditionnelles algériennes à l’UNESCO.

Les différentes créations présentées, telles que la Blouza oranaise, la Melhfa chaoui, le Karakou et le Caftan algérien, ont reçu une ovation et une salve d’applaudissements d’un… pic.twitter.com/vqBlW5tFif — Hana Ghezzar Bouakkaz (@GhezzarHana) May 22, 2024

