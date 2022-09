Algérie – France : Voltea consolide son programme de vols

La saison estivale touche à sa fin, le flux de vols à l’international en destination ou à partir de l’Algérie va diminuer mais les trajets Algérie – France resteront prisés encore un moment avec la rentrée scolaire et sociale.

C’est dans ce cadre que la compagnie aérienne espagnole Volotea va combler son offre de vols entre la France et l’Algérie. C’est le média « Voyages Maghreb », un site d’informations et de conseils sur le tourisme, les voyages et les visas dans la région Méditerranée qui a révélé l’information ce jeudi 8 septembre 2022.

Selon la même source, la compagnie espagnole « offrira cette année près de 150 000 sièges entre la France et l’Algérie ». Pour rappel, Volotea propose déjà environ 150.000 sièges entre la France et l’Algérie pour l’année 2022.

Le programme entre l’Algérie et la France avec Volotea dévoilé :

Afin de répondre à la demande des citoyens algériens mais aussi de la diaspora résidant en France qui souhaitent plus de vols vers et depuis l’Algérie, la compagnie low-cost espagnole a donc étoffé son programme afin de proposer une meilleure offre aux futurs voyageurs et des disponibilités de vols moins restreintes.

Le programme révélé présente plusieurs vols par jour, offrant ainsi un éventail plus large en ce qui concerne les choix de dates. Les vols programmés sont donc les suivants :

Marseille-Bejaia : une fois par semaine à partir du 8 Novembre 2022.

Marseille-Oran : six fois par semaine.

Marseille-Tlemcen : seulement une fois par semaine.

Marseille-Constantine : quatre fois par semaine.

Marseille-Sétif : uniquement une fois par semaine.

Bordeaux-Alger : quatre fois par semaine, ensuite puis trois fois pendant l’hiver.

Lyon-Sétif : quatre fois par semaine ensuite trois fois durant l’hiver.

Un programme assez conséquent proposé par la compagnie aérienne éspagnole, qui devrait de ce fait répondre aux besoins des voyageurs.