LG XBOOM RP4 : une expérience sonore suprême avec un son à 360°

Le géant sud-coréen, LG Electronics, vient de mettre sur le marché un nouvel équipement audio qui risque de ravir les mélomanes et autres amateurs de son HQ. Il s’agit de l’enceinte Bluetooth haut de gamme, LG XBOOM RP4. Un système audio omnidirectionnel à 360°, portable, doté d’une autonomie de 10 heures et qui recèle des effets lumineux à couper le souffle !

La LG XBOOM 360 est une splendide pièce d’ingénierie audio qui va révolutionner votre façon de profiter du son. Quel que soit l’endroit de la maison où vous l’installez, l’enceinte, grâce à sa forme conique et à sa technologie sonore LG, remplit l’espace avec un son omnidirectionnel de haute qualité.

Sa poignée en aluminium offre une prise en main ferme qui améliore la commodité de l’enceinte et facilite son déplacement d’une pièce à une autre. La batterie intégrée de la XBOOM 360 jouit d’une autonomie qui peut aller jusqu’à 10 heures. Profitez d’un plaisir musical prolongé et sans interruption.

LG XBOOM : un son authentique à 360° avec la technologie LG

Les enceintes conventionnelles diffusent le son sous un angle limité. Les sons qui s’en trouvent en dehors subissent une pression inégale et par conséquent se déforment. En revanche, l’enceinte Bluetooth LG XBOOM 360 qui embarque la nouvelle technologie brevetée LG sur « la structure optimale des réflecteurs » atténue considérablement ces distorsions. Cette technologie permet de diffuser le son, à 360°, dans toutes les directions. Ainsi, vous n’aurez plus à tracasser pour trouver le point d’écoute optimal. Bien au contraire, où que vous soyez, vous profiterez d’une reproduction sonore optimale !

De plus, grâce aux unités sonores Premiums de l’enceinte XBOOM RP4 (un tweeter en titane et un woofer en fibre de verre), vous vous délecterez d’aigus précis et de basses riches, intenses et dynamiques. « Le tweeter à pavillon avec chambre à compression comprime les notes aiguës et les diffuse à 360 degrés ». La membrane solidifiée peut produire un son aigu clair en vibrant à 10 kHz sans endommager le matériau. De son côté, le woofer de 13,34 cm fabriqué avec un matériau léger et élastique « produit des graves dynamiques et des voix ultras claires ». Enfin, la structure du conduit offre des basses profondes et un son riche.

Des effets lumineux à 360° époustouflants qui émoustillent l’ambiance

Vous voulez méditer ou bien faire la fête ou tout simplement vous détendre, LG a pensé à vous. L’enceinte LG XBOOM, grâce aux différents modes qu’elle contient, saura s’adapter à votre humeur.

Conçue par des experts de l’éclairage spatial, la XBOOM 360 sait refléter le temps qui passe et créer la bonne ambiance pour chacun des moments de votre journée. Chaque mode ajuste avec précision les couleurs, la température et l’intensité de la lumière pour vous offrir une immersion totale.

La LG XBOOM 360 possède 3 modes d’éclairage (ambiant, nature et fête) qui offrent 9 différents 9 préréglages qui intensifient les moments de votre vie.

Mode ambiant : des lumières du quotidien qui permettent de se reposer confortablement.

des lumières du quotidien qui permettent de se reposer confortablement. Mode nature : des lumières naturelles, sources de stabilité émotionnelle.

des lumières naturelles, sources de stabilité émotionnelle. Mode fête : des jeux de lumière qui s’inspirent de festivals célèbres et qui installent une ambiance festive.

Téléchargez l’application XBOOM pour personnaliser votre ambiance lumineuse

Pour personnaliser l’éclairage 360°, nous vous conseillons d’utiliser l’application XBOOM disponible sur Android et iOS. Choisissez parmi 16,8 millions de couleurs pour améliorer votre immersion chaque fois que vous écoutez votre playlist préférée.

En outre, les différents effets sonores DJ de la LG XBOOM vous permettent de faire entrer directement un DJ sur votre smartphone pour des soirées à domicile à l’ambiance survoltée.

Une esthétique épurée qui embellit votre espace

La LG XBOOM 360 n’est pas seulement une enceinte, c’est aussi un élément de décoration qui va ajouter de la convivialité et de l’élégance à votre espace intérieur. Sa forme conique et ses couleurs raffinées lui confèrent stabilité et charme esthétique.

La XBOOM 360 est une pièce décorative de qualité supérieure. Elle offre en même temps une ambiance chaleureuse et une esthétique moderne qui s’intègre parfaitement à votre intérieur. L’enceinte est disponible en trois coloris : bordeaux, bleu foncé et noir anthracite.