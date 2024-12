LG ThinQ : l’application qui transforme votre maison en un espace intelligent

Adoptée par des millions d’utilisateurs à travers le monde, LG ThinQ révolutionne la maison connectée en combinant simplicité, personnalisation et innovation. Avec cette application, transformez votre quotidien et profitez d’un contrôle total sur vos appareils LG intelligents.

Personnalisez votre maison avec LG ThinQ. Organisez vos espaces pièce par pièce en ajoutant vos appareils LG. Créez une ambiance unique grâce aux options de décoration numérique proposées par l’application.

Grâce aux routines LG ThinQ, l’application ajuste automatiquement les paramètres de vos appareils selon vos activités, et ce que vous soyez à la maison ou en déplacement. Par exemple, le mode Sommeil optimise votre environnement pour garantir une nuit de repos paisible.

Surveillez et gérez vos appareils LG à tout moment, où que vous soyez, via une simple connexion Internet. Plus de stress avec le lave-linge ou les appareils laissés allumés : LG ThinQ vous apporte une tranquillité d’esprit au quotidien.

Avec LG ThinQ, simplifiez la préparation de vos repas ! Il vous suffit de scanner les codes-barres de vos plats pour que votre four configure automatiquement les paramètres de cuisson. Stockez vos recettes préférées dans l’onglet Mes recettes pour un accès rapide et pratique.

Téléchargez LG ThinQ et transformez votre quotidien

Grâce à la fonction Magic Tap, transférez du contenu et de l’audio entre votre téléviseur et votre téléphone en un geste. Dites adieu à votre télécommande et profitez d’une navigation fluide entre vos appareils.

Connectée à Amazon et Alexa, LG ThinQ identifie les articles manquants comme les filtres à eau ou les produits ménagers, et vous permet de les commander facilement pour ne jamais être pris au dépourvu.

Avec Smart Diagnosis, détectez rapidement les problèmes potentiels de vos appareils et bénéficiez de solutions immédiates. En cas de besoin, accédez directement au support client pour une assistance rapide.

LG ThinQ vous permet de contrôler vos appareils LG et rend votre maison plus intelligente et votre quotidien plus simple. Téléchargez dès aujourd’hui l’application pour profiter d’un nouveau niveau de confort, de praticité et de connectivité.

