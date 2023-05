LG, sponsor officiel du 11ᵉ Salon du mariage et de la naissance, présente le « pack La3rayess »

Le Salon national du mariage et de la naissance est l’événement incontournable pour tous ceux qui envisagent de se marier ou d’agrandir leur famille. La 11ᵉ édition de ce salon a eu lieu du 26 mai au 1er juin 2023 au palais des expositions d’Alger, SAFEX au pavillon U. Cette année, le leader mondial LG est fier de participer à cet événement en tant que sponsor officiel et propose, à cette occasion, des offres exclusives sur une gamme variée de produits.

En effet, LG Algérie a participé, en tant que sponsor officiel, à la 11ᵉ édition du Salon national du mariage et de la naissance. À l’occasion de cet événement, LG a préparé un pack exclusif, appelé « pack La3rayess », qui comprend une télévision 43″, un climatiseur, une machine à laver et un réfrigérateur, le tout à un prix incroyable. À travers cet article, découvrez tous les détails de cette offre spéciale et exclusive de LG Algérie.

LG Algérie, sponsor officiel du 11ᵉ Salon du mariage et de la naissance

LG est reconnu dans le monde entier pour ses produits innovants et de haute qualité. Que ce soit pour votre mariage ou pour préparer l’arrivée d’un nouveau-né, LG Algérie vous propose une gamme étendue d’appareils électroniques et d’électroménagers qui répondent à tous vos besoins. Des téléviseurs aux réfrigérateurs en passant par les lave-linge et les climatiseurs, LG offre des solutions technologiques avancées pour simplifier votre vie.

Le géant LG Algérie accompagne la 11ᵉ édition du Salon national du mariage et de la naissance en tant que sponsor officiel et participe à cet événement avec un stand de 24 m² au niveau du pavillon U au palais des expositions d’Alger, SAFEX. Et ce, du 26 mai au 1er juin 2023.

Découvrez le « pack La3rayess » de LG Algérie !

LG a spécialement préparé le « pack La3rayess » pour l’occasion, comprenant une TV 43″ FHD, un climatiseur ON/OFF 12000 BTU, une machine à laver Vivace 10.5 KG grise et un réfrigérateur 395L Top freezer. Ce pack complet est offert à un prix exceptionnel de 350 000 DA seulement, au lieu de 404 600 DA. Profitez de cette offre exclusive pour équiper votre maison avec des produits de qualité supérieure, conçus pour faciliter votre vie quotidienne.

Pour rendre l’achat encore plus pratique, le « pack La3rayess » sera disponible en vente uniquement sur le site de vente en ligne de LG Algérie. Vous pourrez ainsi commander votre pack directement depuis chez vous, sans avoir à vous déplacer. Ne manquez pas cette opportunité pour profiter d’une offre spéciale sur des produits LG !

« Pack La3rayess » : des produits innovants et performants pour répondre à vos besoins

Ainsi, LG propose une sélection de produits de qualité supérieure qui allient innovation, design élégant et fonctionnalités avancées. En effet, les produits LG sont conçus pour répondre à vos besoins spécifiques.

D’abord, il est important de noter que les téléviseurs LG offrent une qualité d’image exceptionnelle grâce à leur résolution haute définition. Profitez de couleurs vives, de contrastes saisissants et de détails précis pour une expérience visuelle immersive en Full-HD avec le téléviseur 43″ FHD. De plus, ces nouveaux modèles intègrent des fonctionnalités intelligentes telles que la connectivité Wi-Fi, les applications de streaming et la compatibilité avec les assistants vocaux, vous offrant ainsi un divertissement complet à domicile.

En outre, les électroménagers LG facilitent votre vie quotidienne. Les réfrigérateurs intelligents, à l’exemple du réfrigérateur LG 395L Top freezer, vous permettent de contrôler la température, de recevoir des notifications sur l’état des aliments et même de faire des listes de courses directement depuis votre smartphone.

Il en est de même pour les lave-linge LG, qui vous proposent des programmes de lavage adaptés à différents types de tissus et des technologies de pointe pour économiser l’eau et l’énergie, comme le modèle de machine à laver LG Vivace 10.5 KG grise.

Enfin, les climatiseurs LG vous garantissent un confort optimal avec des fonctionnalités de refroidissement rapide, de déshumidification et de purification de l’air, à l’instar du climatiseur LG ON/OFF 12000 BTU. Et ce, en réduisant considérablement votre consommation d’énergie, et par conséquent votre facture.

