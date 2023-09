LG sourit au monde avec sa nouvelle identité de marque

Avec une stratégie de marque réinventée, l’entreprise vise à communiquer activement avec les clients au-delà des générations et des lieux.

LG Electronics (LG) a dévoilé une nouvelle orientation de la marque et une nouvelle identité visuelle, qui mettra davantage en lumière la valeur de Life’s Good avec un look plus dynamique et plus jeune dans tous les points de contact physiques et numériques avec les clients.

Dans les nouvelles directives de communication de la marque, partagées avec les employés du monde entier, LG a défini la nouvelle orientation de la marque pour qu’elle soit aimée par les clients de tous les pays et de toutes les générations, y compris la génération Z, et pour qu’elle s’établisse en tant que marque emblématique. Les directives de communication de la marque réitèrent les valeurs fondamentales de LG : « Expérience client sans compromis », « Innovation centrée sur l’humain » et « Chaleur pour donner le sourire ».

Le slogan de la marque, Life’s Good, englobe le message selon lequel l’entreprise permet à ses clients de profiter d’une vie de qualité et d’apprécier des moments précieux grâce aux produits, aux services et à la communication de LG. La mission de la marque est l’innovation pour une vie meilleure, qui contribue à l’amélioration de la vie et de l’avenir de la planète.

La nouvelle orientation de la marque comprend une refonte de l’identité visuelle de LG, réinterprétant la chaleur existante et le sens de l’unité de la marque. L’entreprise vise à stimuler l’interaction avec un plus grand nombre de clients grâce à une nouvelle identité visuelle qui ajoute de la vitalité et des éléments interactifs tout en donnant une nouvelle tournure à l’image de marque existante.

Dans l’espace numérique, le symbole de l’entreprise prendra vie, engageant les clients avec un nouveau niveau d’expressivité. Le symbole de la marque, composé des lettres « L » et « G », peut effectuer huit mouvements uniques, dont un hochement de tête, une rotation et un clin d’œil. Grâce à ses nouvelles capacités, le symbole de la marque peut accueillir les clients avec un sourire amical ou accompagner la musique de fond sur les plates-formes numériques de diverses manières pleines d’esprit.

En plus de sa couleur emblématique, le rouge LG, l’entreprise utilisera le rouge actif LG, plus énergique, dans tous les points de contact avec la clientèle. En outre, divers éléments dégradés en rouge LG Active, blanc et noir ont également été introduits, offrant une grande variété puisqu’ils peuvent être appliqués en fonction des caractéristiques uniques de chaque produit ou service.

L’entreprise a également conçu une nouvelle police de caractères pour le slogan de sa marque Life’s Good, qui sera utilisé plus largement comme atout de la marque dans l’emballage des produits. Des formes inspirées de divers produits LG ont été astucieusement intégrées à la police de caractères.

La nouvelle stratégie de marque de LG renforce non seulement l’identité unique de l’entreprise, mais signale également sa volonté et sa capacité à évoluer avec les générations, ainsi que son engagement inégalé à innover en matière d’expérience client dans le monde entier. L’entreprise prévoit d’utiliser son atout de marque unique dans tous les points de contact avec les clients dans le monde entier tout au long de l’année.

« Une stratégie de marque forte et cohérente nous permet de mieux communiquer notre proposition de valeur et notre identité unique, qui allie harmonieusement innovation et chaleur », a déclaré William Cho, PDG de LG Electronics. « En mettant en œuvre la nouvelle stratégie de marque, LG vise à devenir une marque emblématique qui trouve un écho auprès des consommateurs, toutes générations et tous lieux confondus. »