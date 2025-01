LG révolutionne l’expérience visuelle avec la première TV OLED 4K transparente et sans fil au monde

LG Electronics (LG) annonce le lancement mondial du LG SIGNATURE OLED T de 77 pouces, la première TV OLED 4K transparente et sans fil au monde. Ce modèle révolutionnaire est disponible aux États-Unis depuis décembre dernier, avec des lancements dans d’autres marchés à venir.

Dévoilé lors du CES® 2024, le LG SIGNATURE OLED T marque une avancée majeure en matière de technologie et de design, soulignant l’engagement de LG à proposer des produits toujours plus innovants et plus performants.

Grâce à son écran auto-éclairé à la pointe de la technologie, il passe facilement d’un mode transparent à un mode opaque, offrant ainsi une expérience OLED unique et une flexibilité de design sans précédent. Ce modèle a d’ailleurs été reconnu parmi les Meilleures Inventions 2024 par le magazine TIME, et a remporté cinq CES Innovation Awards 2024, dont le prestigieux Best of Innovation.

Découvrez de nouvelles possibilités de visionnage avec LG SIGNATURE OLED T

Les utilisateurs peuvent basculer entre les modes transparent et opaque d’un simple bouton, ouvrant la voie à de nouvelles possibilités en matière de divertissement et d’aménagement intérieur. En mode transparent, l’OLED T offre une expérience futuriste où le contenu semble flotter dans l’air, créant un effet captivant en fusionnant les visuels avec l’espace environnant.

Le LG SIGNATURE OLED T améliore encore l’expérience utilisateur grâce à une série de fonctionnalités qui exploitent pleinement la technologie OLED transparente. Parmi celles-ci, le T-Objet, un mode Always-On-Display (AOD), transforme l’écran en une toile numérique idéale pour afficher des œuvres d’art, des vidéos ou des photos, avec une clarté et des couleurs impressionnantes.

Le T-Bar, une barre d’informations élégante située en bas de l’écran, fournit des données utiles comme des résultats sportifs, des informations sur des appareils IoT, des prévisions météorologiques ou des titres de chansons. Lorsque le T-Bar est actif, l’écran restant est libéré pour offrir une vue dégagée sur l’espace derrière, avec une apparence épurée et « pratiquement invisible ».

L’interface T-Home propose une vue claire et bien organisée des services disponibles, avec un accès rapide aux applications, réglages et autres fonctionnalités, ajoutant à la convivialité de l’appareil.

Malgré sa taille de 77 pouces, le LG SIGNATURE OLED T crée une sensation d’espace et d’ouverture inédite que les téléviseurs traditionnels ne peuvent offrir. Sa transparence permet de le placer au centre d’une pièce sans encombrer l’espace, ou devant des fenêtres sans bloquer la lumière naturelle ni la vue extérieure.

LG OLED 4K transparent et sans fil, révolutionnez votre expérience de visionnage

Combinant un écran OLED 4K transparent avec la technologie de transmission sans fil vidéo et audio exclusive de LG, le LG SIGNATURE OLED T ne se contente pas d’offrir une esthétique époustouflante : il améliore également l’expérience de divertissement à domicile. En éliminant les câbles, il garantit une expérience de visionnage sans distraction.

L’innovation réside dans le Zero Connect Box de LG, une solution sans fil qui permet de transmettre vidéo et audio sans perte visuelle et sans latence, garantissant une expérience fluide. Compatible avec une résolution 4K à 120 Hz et certifié NVIDIA G-SYNC® et AMD FreeSync Premium, l’OLED T supprime déchirures et saccades, offrant ainsi une expérience de jeu ultra-dynamique et réaliste.

Le LG SIGNATURE OLED T perpétue l’héritage de LG en matière de qualité d’image et d’expérience immersive, des caractéristiques fondamentales des téléviseurs OLED LG depuis le lancement de leur premier modèle en 2013.

Fruit de plus de dix ans d’innovation OLED, ce téléviseur donne vie aux images avec des couleurs vibrantes, des contrastes saisissants et une précision remarquable dans les détails. Grâce à son processeur avancé α (Alpha) 11 AI, l’OLED T optimise intelligemment la qualité de l’image et du son pour offrir une expérience visuelle et sonore sans précédent.

« Le LG SIGNATURE OLED T est une innovation exceptionnelle, centrée sur l’utilisateur, qui propose une expérience de visionnage multifacette et une flexibilité spatiale inédite », a déclaré Park Hyoung-sei, président de la division Media Entertainment Solution de LG.

« LG reste à la pointe de l’innovation en combinant sa technologie OLED de pointe à des formats uniques, des écrans transparents, une connectivité sans fil et bien plus encore, offrant des avancées enrichissant la vie que nul autre fabricant de téléviseurs ne peut égaler »,a-t-il encore expliqué.

À propos de LG Electronics Media Entertainment Solution Company

La LG Media Entertainment Solution Company (MS) est reconnue comme un innovateur dans les domaines des téléviseurs, de l’audio, des écrans et des plateformes de smart TV. La division MS améliore l’expérience de divertissement grâce à ses téléviseurs OLED, réputés pour leur noir absolu et leurs couleurs parfaites, ainsi que ses téléviseurs LCD QNED haut de gamme, tous propulsés par la plateforme intelligente webOS personnalisée.

