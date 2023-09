LG révolutionne l’expérience de la vaisselle avec le Lave-vaisselle LG QuadWash™

LG Electronics, une entreprise renommée pour ses innovations technologiques dans le domaine de l’électroménager, est fière de présenter son tout dernier Lave-vaisselle LG QuadWash™, une avancée révolutionnaire dans le monde de la vaisselle propre et brillante. Grâce à des fonctionnalités de pointe telles que l’EasyRack™ Plus, le Moteur Inverter Direct Drive, l’Ouverture automatique de la porte, et ThinQ™, ce lave-vaisselle promet de simplifier la vie de millions de foyers.

Le Lave-vaisselle LG QuadWash™, offre une capacité généreuse de 14 couverts, garantissant que les familles de toutes tailles puissent nettoyer leur vaisselle en une seule charge. Plus besoin de s’inquiéter de l’accumulation de vaisselle sale après un grand repas ou une réception.

L’une des caractéristiques phares de ce lave-vaisselle est l’EasyRack™ Plus, qui permet aux utilisateurs de personnaliser l’intérieur du lave-vaisselle pour s’adapter à tous les types de vaisselle, des grands plats aux verres délicats. Avec cette flexibilité, le chargement et le déchargement de la vaisselle sont plus simples que jamais.

Le Moteur Inverter Direct Drive garantit une efficacité énergétique optimale et un fonctionnement silencieux, tout en offrant une performance de lavage exceptionnelle. Ce moteur innovant ajuste automatiquement la pression de l’eau pour obtenir des résultats de lavage optimaux tout en économisant de l’eau et de l’énergie.

L’Ouverture automatique de la porte est une caractéristique pratique qui permet à la porte du lave-vaisselle de s’ouvrir automatiquement à la fin du cycle de lavage, permettant ainsi une meilleure circulation de l’air et un séchage plus efficace de la vaisselle. Cette fonction contribue également à réduire l’accumulation de moisissures et d’odeurs désagréables à l’intérieur du lave-vaisselle.

De plus, le Lave-vaisselle LG QuadWash™ est doté d’une fonctionnalité innovante de détection de charge. Cette technologie intelligente analyse la quantité de vaisselle chargée dans le lave-vaisselle et ajuste automatiquement le cycle de lavage pour maximiser l’efficacité et minimiser la consommation d’eau et d’énergie, offrant ainsi des économies supplémentaires tout en préservant l’environnement.

Grâce à la technologie ThinQ™ de LG, les utilisateurs peuvent contrôler et surveiller leur lave-vaisselle à distance via une application mobile. Cela signifie que vous pouvez démarrer, arrêter ou vérifier l’état de votre lave-vaisselle où que vous soyez, offrant ainsi une flexibilité et une commodité exceptionnelles.