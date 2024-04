LG révolutionne les repas familiaux avec son Micro-ondes NeoChef !

ALGER, 08 avril 2024 – Cuisiner au quotidien pour la famille peut être un défi de taille. Avec une tendance croissante à manger à la maison, créer des plats savoureux et sains qui plaisent à tous est devenu un véritable défi. Pour soutenir les familles aux fourneaux partout dans le monde, LG présente le Micro-ondes NeoChef, une solution innovante qui rend la préparation de délicieux repas familiaux plus rapide et plus facile que jamais.

Le Micro-ondes NeoChef de LG s’intègre parfaitement à toutes les cuisines, ajoutant une touche d’élégance. Doté de technologies avancées, il se distingue par sa performance inégalée sur le marché des micro-ondes. Sa technologie Lightwave™ utilise une lampe halogène à filament ultrafin pour une cuisson uniforme et rapide, préservant ainsi la fraîcheur et la saveur des aliments. De plus, son système EasyClean permet un nettoyage rapide et hygiénique grâce à un revêtement antibactérien qui élimine jusqu’à 99,99 % des bactéries, tout en étant résistant aux taches de graisse.

Le Micro-ondes NeoChef de LG ne se limite pas à réchauffer des plats. Il offre une polyvalence exceptionnelle en permettant de griller, cuire et même cuire à la vapeur une variété d’aliments, offrant ainsi une multitude de possibilités culinaires alléchantes en quelques minutes seulement.

Grâce à sa technologie exclusive Smart Inverter, il assure une cuisson uniforme et rapide, tandis que sa fonction de chauffage infrarouge respectueuse de la santé aide à réduire la teneur en matières grasses tout en préservant la saveur des aliments. De plus, le Micro-ondes NeoChef peut même être utilisé pour préparer du yaourt probiotique fait maison, contribuant ainsi à une alimentation saine pour toute la famille.

Veiller au bien-être de la vie est la mission quotidienne de LG à travers des innovations technologiques telles que le Micro-ondes NeoChef.

