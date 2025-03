LG révolutionne le service après-vente avec « LG Evening Care+ », disponible en soirée

LG Electronics Algérie innove avec « LG Evening Care+ », un service après-vente pensé pour les clients ayant des contraintes en journée. En complément de son service après-vente classique, LG propose désormais une prise en charge en soirée, de 19h30 à 22h30, sur rendez-vous, offrant ainsi plus de flexibilité et de confort aux utilisateurs.

Avec « LG Evening Care+ », LG renforce son engagement envers l’excellence du service client en garantissant une intervention rapide, efficace et à domicile. Grâce à l’expertise de techniciens qualifiés, les clients bénéficient d’un diagnostic précis, de services de maintenance, réparation et conseils personnalisés pour optimiser l’utilisation de leurs appareils LG.

Un service disponible à Alger, bientôt déployé à l’échelle nationale

Actuellement accessible exclusivement à Alger, « LG Evening Care+ » sera progressivement étendu à d’autres wilayas, afin d’offrir cette solution innovante à un plus grand nombre de consommateurs à travers le pays. LG poursuit ainsi sa mission d’améliorer l’expérience utilisateur en s’adaptant aux nouveaux modes de vie.

Comment bénéficier du service « LG Evening Care+ » ?

Les clients souhaitant prendre rendez-vous peuvent contacter LG via :

Le centre d’appels : 021 36 54 54

: 021 36 54 54 WhatsApp LG : +213 561 968 060

Avec « LG Evening Care+ », LG révolutionne le service après-vente en s’adaptant aux besoins des consommateurs modernes. En optimisant l’accessibilité et la disponibilité de son support technique, la marque confirme une fois de plus son leadership en matière de satisfaction client et d’innovation technologique.

À propos de LG Electronics Media Entertainment Solution

LG Media Entertainment Solution (MS) est un acteur majeur de l’innovation dans les domaines des téléviseurs, systèmes audio, écrans et plateformes de télévision intelligente. La société repousse les limites du divertissement en proposant des téléviseurs OLED de pointe, réputés pour leurs contrastes parfaits et couleurs éclatantes, ainsi que des téléviseurs LCD QNED haut de gamme, tous optimisés par webOS, la plateforme de télévision intelligente exclusive de LG.

Au-delà du divertissement, LG MS développe des solutions en Technologie de l’Information, incluant des écrans de jeu ultraperformants, moniteurs professionnels, ordinateurs portables, projecteurs, appareils cloud et écrans médicaux. La marque propose également des solutions d’affichage innovantes, telles que les écrans Micro LED, l’affichage numérique, les solutions pour l’hôtellerie et les logiciels dédiés, conçus pour améliorer l’efficacité et optimiser l’expérience utilisateur. Pour plus d’actualités sur LG Electronics, visitez www.LGnewsroom.com.