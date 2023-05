LG reçoit le prix du « Fournisseur de l’année » de GM

Reconnu pour les contributions exceptionnelles de LG en tant que fournisseur de premier plan en 2022 pour la catégorie de l’infodivertissement et de la télématique.

LG Electronics (LG) a été reconnu par General Motors (GM) comme un excellent fournisseur pour ses réalisations dans les domaines de l’infodivertissement et de la télématique lors de la 31e édition du prix annuel du fournisseur de l’année de GM. La cérémonie de cette année, qui s’est déroulée cette semaine au Texas, aux États-Unis, était axée sur le thème de l’élan.

Depuis près de vingt ans, LG et GM font équipe pour apporter de nouvelles innovations à l’industrie automobile. GM a choisi le module de contrôle télématique de LG pour son service OnStar en 2006, et en 2016, sur la base d’un projet de véhicule électrique réalisé en partenariat avec LG. LG a également fourni le premier poste de pilotage numérique au monde avec des écrans automobiles P-OLED pour la nouvelle Cadillac Escalade 2021, contribuant ainsi à porter l’expérience embarquée et la conception de l’interface homme-machine (IHM) à de nouveaux sommets.

Au cours de la récente pandémie, LG a continué à fournir à GM des pièces automobiles de haute qualité sans aucune interruption, malgré les difficultés causées par la pénurie mondiale de semi-conducteurs. L’année dernière, LG a également reçu le prix de la garantie de la chaîne d’approvisionnement de SAIC General Motors (SAIC-GM), la coentreprise entre GM et le plus grand constructeur automobile chinois, SAIC Motor. Depuis 2014, GM a désigné LG comme fournisseur digne de confiance à six reprises.

Grâce à un vaste programme de recherche et de développement, et sur la base de la numérisation et de l’utilisation de ses technologies de base avancées, LG se concentre sur la fourniture de nouvelles expériences embarquées et d’une plus grande valeur à ses partenaires constructeurs automobiles. Dans ce cadre, LG crée une IHM innovante pour les véhicules définis par logiciel (SDV) qui intégrera divers composants du véhicule et collectera et analysera des données environnementales en temps réel. Les informations affichées par la nouvelle IHM aideront les conducteurs à prendre de meilleures décisions sur la route et contribueront à améliorer le confort et la sécurité de tous les occupants du véhicule.

« Nous sommes ravis de récompenser ces fournisseurs exceptionnels après une nouvelle année difficile pour l’industrie automobile », a déclaré Jeff Morrison, vice-président de GM chargé des achats mondiaux et de la chaîne d’approvisionnement. « Ils ont surmonté d’innombrables obstacles et illustré ce que signifie la résilience, l’ingéniosité et la détermination. En outre, ces fournisseurs ont démontré leur engagement en faveur de l’innovation durable et de la mise au point de solutions avancées en collaboration avec l’équipe GM.

« Comme le suggère notre partenariat stable et solide avec GM, LG est devenu un partenaire innovant de confiance et respecté des principaux acteurs de l’industrie automobile », a déclaré Eun Seok-hyun, président de LG Vehicle component Solutions (VS) Company. « LG continuera à collaborer, à créer et à contribuer à la réalisation de la future ère de la mobilité.