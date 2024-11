LG QuadWash : un lave-vaisselle d’exception alliant technologie avancée et efficacité énergétique

LG Electronics présente son lave-vaisselle QuadWash™, un modèle conçu pour les foyers modernes alliant technologie de pointe, efficacité énergétique et design élégant. Ce lave-vaisselle promet des performances exceptionnelles tout en respectant l’environnement.

Le lave-vaisselle LG QuadWash™ révolutionne le nettoyage de la vaisselle grâce à ses bras de lavage multidirectionnels exclusifs. Contrairement aux modèles traditionnels dotés de deux bras, le QuadWash™ en possède quatre, qui envoient des jets d’eau sous divers angles pour une couverture maximale.

Cette technologie permet un lavage uniforme et élimine même les résidus dans les zones difficiles à atteindre, garantissant une vaisselle impeccablement propre dès le premier cycle.

Technologie TrueSteam™ pour des résultats étincelants

Avec la technologie TrueSteam™, le QuadWash™ utilise de la vapeur haute température pour dissoudre les taches tenaces et les résidus alimentaires. D’ailleurs, cette vapeur réduit également la formation de calcaire jusqu’à 30 %, laissant la vaisselle éclatante sans traces d’eau.

Ce niveau de propreté garantit une expérience de lavage de haute qualité, répondant aux attentes des utilisateurs les plus exigeants.

Flexibilité maximale avec le système EasyRack™ Plus

En outre, le QuadWash™ s’adapte facilement aux besoins variés grâce au système EasyRack™ Plus, qui permet d’ajuster le panier supérieur sur trois niveaux pour accueillir des objets volumineux comme des casseroles ou des tasses à expresso.

Les tiges pliables offrent une flexibilité supplémentaire, permettant de ranger divers articles, des assiettes aux poêles, sans effort. Un troisième panier intelligent est aussi disponible, conçu pour ranger des couverts et des objets longs ou fragiles en toute sécurité.

Connectivité intelligente avec ThinQ™

Doté de la technologie ThinQ™, le QuadWash™ est entièrement connecté pour faciliter le quotidien. Via une application mobile, les utilisateurs peuvent contrôler et surveiller leurs cycles de lavage à distance, personnaliser les paramètres, recevoir des notifications ou diagnostiquer des problèmes en temps réel depuis leur smartphone. Cette connectivité offre une flexibilité totale dans la gestion des tâches ménagères.

Une expérience de séchage optimale et des options de lavage rapide

Pour un séchage parfait, le lave-vaisselle QuadWash™ est équipé d’une porte à ouverture automatique qui s’ouvre en fin de cycle, assurant une circulation d’air optimale.

Par ailleurs, les programmes comme le Cycle Turbo permettent un nettoyage rapide en moins d’une heure pour une vaisselle moyennement sale, tandis que la fonction Lavage Multi-jet ajuste automatiquement l’intensité des jets selon la fragilité des articles.

Silencieux et économe grâce au moteur Inverter Direct Drive

Le moteur Inverter Direct Drive du QuadWash™ garantit une durabilité et une efficacité énergétique remarquables. Ultra-silencieux, il optimise la consommation d’énergie tout en maintenant une performance de lavage optimale. De plus, ce moteur bénéficie d’une garantie de 10 ans, assurant aux utilisateurs une tranquillité d’esprit durable.

Un design élégant pour une intégration parfaite

Avec son design minimaliste, le QuadWash™ s’intègre harmonieusement dans toutes les cuisines modernes. En effet, ses commandes intuitives et son affichage numérique Micro-LED facilitent son utilisation, tandis que l’intérieur en acier inoxydable ajoute une touche d’élégance et renforce sa durabilité.

En somme, le lave-vaisselle LG QuadWash™ se démarque par ses technologies de pointe, sa flexibilité ainsi que son engagement écologique. Il transforme le lavage de la vaisselle en une expérience plus rapide, plus propre et plus agréable, en repoussant les limites de l’innovation pour offrir des solutions intelligentes, mais aussi respectueuses de l’environnement.

À propos de LG Electronics

LG Electronics est un innovateur mondial dans le domaine de la technologie et de l’électronique grand public, présent dans presque tous les pays et comptant une main-d’œuvre internationale de plus de 74 000 personnes.

Les quatre sociétés de LG – Électroménagers et Solutions de Climatisation, Divertissement à Domicile, Solutions pour Composants de Véhicules et Solutions Professionnelles – ont généré un chiffre d’affaires mondial de plus de 84 trillions KRW en 2023.

Ainsi, LG se distingue comme étant un fabricant de premier plan de produits grand public et commerciaux allant des téléviseurs, électroménagers et solutions de climatisation aux moniteurs et composants automobiles. De plus, ses marques premium LG SIGNATURE et LG ThinQ intelligent sont des noms bien connus dans le monde entier. Pour plus de nouvelles sur LG, visitez le site : www.LGnewsroom.com.