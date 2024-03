LG Quad Wash révolutionne la vaisselle pour le Ramadan

LG ELECTRONICS ALGERIE s’engage à simplifier la vie des familles algériennes pendant le mois sacré du Ramadan. Alors qu’elles se réunissent autour de repas copieux et festifs, la gestion des tâches ménagères telles que la vaisselle devient d’une importance capitale. LG ALGERIE reconnaît cette nécessité et s’efforce de proposer des solutions innovantes pour rendre ces tâches plus faciles.

Le lave-vaisselle LG QuadWash™ offre une réponse révolutionnaire à ce besoin. Avec son design harmonieux en acier s’adaptant à tous les styles de cuisine, il promet une vaisselle étincelante et impeccable, libérant ainsi les familles algériennes de la contrainte du lavage manuel.

Conçu pour offrir une expérience d’utilisation ergonomique, le LG QuadWash est doté de boutons de commande intuitifs et d’un affichage numérique en micro LED, rendant son utilisation simple et pratique. De plus, ses fonctionnalités innovantes garantissent des performances de nettoyage optimales.

La technologie à vapeur TrueSteam™, par exemple, permet de détremper et de détacher les aliments collés, réduisant ainsi les traces de calcaire jusqu’à 30 % et éliminant 99,9 % des bactéries et des germes. Cette technologie est particulièrement bénéfique pendant le Ramadan, offrant une assurance supplémentaire d’hygiène lors des repas.

Les programmes spécifiques du LG QuadWash, tels que le Cycle Turbo, permettent un nettoyage rapide et efficace en moins d’une heure, idéal pour les familles pressées pendant ce mois de jeûne. De plus, les bras de lavage multidirectionnels et les jets à haute pression assurent une couverture de lavage maximale, garantissant une vaisselle impeccable à 360°.

La technologie EasyRack Plus offre également une flexibilité accrue en permettant une configuration personnalisée de la vaisselle, adaptée aux besoins de chaque famille.

Avec la connectivité Smart ThinQ™, les utilisateurs peuvent également personnaliser les cycles de lavage selon leurs besoins spécifiques, offrant ainsi un niveau supplémentaire de confort et de personnalisation.

Enfin, le lave-vaisselle Quad Wash est équipé du moteur Inverter Direct Drive™, qui combine performance et silence, offrant ainsi une solution économe en énergie pour les foyers algériens. Avec une garantie de dix ans sur ce moteur, LG garantit une durabilité et une fiabilité à long terme pour les utilisateurs.