LG QNED EVO, l’innovation OLED au service du sans fil, de l’IA et de l’hyper-personnalisation

LG Electronics (LG) a levé le voile sur sa nouvelle gamme QNED evo 2025, une révolution technologique intégrant une gamme de couleurs étendue, une expérience de visionnage 4K 144Hz sans fil, une intelligence artificielle avancée pour le traitement de l’image et du son, ainsi qu’une expérience utilisateur ultra-personnalisée grâce à webOS 25.

LG poursuit son expansion sur le marché des TV haut de gamme en s’appuyant sur une stratégie à double approche. Cette vision combine les téléviseurs OLED autolumineux, leaders du marché, avec la série QNED evo, qui fusionne les avantages du LCD premium et les dernières avancées technologiques inspirées des OLED.

La gamme QNED evo 2025 se démarque notamment par une palette de couleurs optimisée grâce à la nouvelle technologie propriétaire de LG, Dynamic QNED Color Solution. Contrairement aux systèmes traditionnels à points quantiques, cette innovation unique restitue des couleurs d’une pureté exceptionnelle, offrant une expérience visuelle ultra-réaliste.

Grâce à Dynamic QNED Color Solution, l’intégralité de la gamme QNED evo 2025 a obtenu une certification 100 % Volume de Couleur de l’organisme mondial de tests et de certification Intertek. Cette reconnaissance atteste de la capacité des écrans à reproduire fidèlement les couleurs riches et intenses des images originales, sans aucune distorsion.

L’expérience sans fil 4K débarque sur QNED evo 2025

En 2025, LG franchit une nouvelle étape avec l’introduction de la technologie True Wireless 4K sur son modèle QNED evo (QNED9M). Initialement réservée aux TV OLED evo haut de gamme (Série M), cette innovation révolutionne le visionnage en permettant de profiter de contenus 4K à 144Hz sans fil, sans compromis sur la qualité d’image ni sur la latence.

Le téléviseur intègre la technologie Zero Connect, un boîtier séparé capable de transmettre des vidéos haute définition en toute fluidité, libérant ainsi les utilisateurs des contraintes des connexions câblées traditionnelles. Conçu pour garantir une connexion stable et des images ultra-naturelles, le QNED evo 2025 est également certifié AMD FreeSync Premium, optimisant ainsi l’expérience gaming.

Avec une seule connexion au secteur, ce téléviseur sans fil facilite l’aménagement des espaces et permet un rangement plus pratique des consoles de jeux et des décodeurs, redéfinissant ainsi le confort de visionnage et d’installation.

Un processeur α8 AI 70 % plus performant

Les modèles LG QNED evo 2025 intègrent le tout nouveau processeur α8 AI, offrant une amélioration spectaculaire de près de 70 % des performances de l’intelligence artificielle par rapport à l’an dernier. Cette avancée permet d’atteindre une qualité d’image et de son optimisée, digne des écrans ultra-grands formats.

Grâce aux capacités avancées de l’IA, l’image bénéficie d’un upscaling perfectionné et d’une analyse approfondie de l’intention du réalisateur. Le processeur ajuste automatiquement le bruit, la netteté des visages, des objets et du texte, tout en optimisant les arrière-plans pour une restitution naturelle et fidèle.

De plus, la technologie Dynamic Tone Mapping Pro analyse chaque scène en temps réel, affinant les effets HDR et la luminosité pour chaque zone de l’image. Côté son, l’IA transforme les sources audio stéréo en une immersion 9.1.2 canaux, créant une spatialisation sonore plus profonde et enveloppante. Elle distingue également les voix des bruits de fond, améliorant leur clarté et offrant un rendu sonore plus réaliste, comme si le son provenait directement du centre de l’écran.

AI Magic Remote : un contrôle intelligent et intuitif

Le QNED evo 2025 est accompagné de la nouvelle AI Magic Remote, qui intègre un bouton AI dédié. Cette innovation permet une analyse rapide des préférences de visionnage, suggérant des contenus et des applications adaptés aux habitudes de l’utilisateur.

Avec la fonctionnalité Voice ID, la personnalisation atteint un nouveau niveau. L’IA s’appuie sur un modèle avancé de langage (LLM) pour affiner les recherches et recommandations. Une courte pression sur le bouton AI affiche des mots-clés pertinents et des fonctionnalités TV, tandis qu’une pression longue active une recherche contextuelle ultra-précise.

Par exemple, si un utilisateur prépare un voyage en France, il peut demander à sa télécommande : « Quels films regarder avant mon séjour à Paris ? ». L’IA comprendra le contexte et proposera des titres correspondant au lieu, aux préférences de genre et à l’ambiance recherchée.

webOS 25 : une plateforme évolutive et hyper-personnalisée

Avec webOS 25, LG renforce l’expérience utilisateur grâce à des services intelligents et un programme webOS Re:New, garantissant des mises à jour régulières pendant cinq ans. Cette approche assure une interface toujours optimisée et adaptée aux nouvelles technologies.

La gamme LG QNED evo 2025 se décline désormais dans une vaste gamme de tailles, de 40 à 100 pouces, répondant ainsi à la demande croissante pour des téléviseurs LCD premium ultra-grands. L’introduction d’un modèle 100 pouces marque un tournant, offrant une expérience cinématographique inédite directement à domicile.

« Notre nouvelle gamme QNED evo 2025 hérite des innovations phares de l’OLED et offre une expérience de visionnage ultra-large et sans fil inégalée sur le marché des TV LCD », a affirmé Hyoung-sei Park, président de LG Media Entertainment Solution Company.

À propos de LG Electronics Media Entertainment Solution Company

La LG Media Entertainment Solution Company (MS) est un innovateur reconnu dans les domaines des téléviseurs, de l’audio, des écrans et de la plateforme de télévision intelligente. La société MS améliore l’expérience de divertissement multimédia avec ses téléviseurs OLED, réputés pour leur noir parfait et leurs couleurs parfaites, ainsi que ses téléviseurs LCD QNED premium, tous alimentés par la plateforme de télévision intelligente personnalisée webOS.