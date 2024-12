LG présentera sa vision innovante « Life’s Good 24/7 with Affectionate Intelligence » au CES 2025

LG Electronics (LG) convie les consommateurs du monde entier à suivre sa conférence de presse LG World Premiere, prévue le 6 janvier à 08h00 (PST) au Mandalay Bay Convention Center de Las Vegas, Nevada. Placée sous le thème « Life’s Good 24/7 with Affectionate Intelligence », cette présentation mettra en lumière la vision de LG pour une vie meilleure et ses innovations intelligentes, en avant-première du CES 2025, qui se tiendra du 7 au 10 janvier.

Face à un public médiatique international, LG dévoilera son engagement à créer des expériences personnalisées grâce à l’intelligence artificielle, incarnée par son concept d’Affectionate Intelligence. Cette approche souligne la transformation de LG en tant que fournisseur de solutions pour une vie connectée, enrichissant les espaces et expériences du quotidien grâce à des technologies de pointe en IA.

Comment suivre la conférence LG World Premiere au CES 2025 ?

Les produits et services révolutionnaires présentés lors de cet événement seront également exposés sur le stand de LG durant tout le CES 2025. Les visiteurs auront l’opportunité de découvrir un environnement entièrement piloté par l’intelligence artificielle, où chaque moment de la vie quotidienne est enrichi et connecté de manière fluide.

La conférence LG World Premiere sera diffusée en direct sur le site officiel de LG LGwesite, ainsi que sur les chaînes YouTube LG Global YouTube channel et LG Global X channel. Rendez-vous le 6 janvier pour découvrir comment LG révolutionne l’avenir de la vie connectée grâce à ses innovations technologiques.

À propos de LG Electronics, Inc

LG Electronics est un innovateur mondial dans le domaine de la technologie et des appareils électroniques grand public, avec une présence dans presque tous les pays et une équipe internationale de plus de 74 000 employés. Ses quatre divisions principales – Home Appliance Solution, Media Entertainment Solution, Vehicle Solution et Eco Solution – ont généré un chiffre d’affaires mondial de plus de 82 000 milliards de KRW en 2023.

LG est un acteur de premier plan dans la fabrication de produits destinés aux consommateurs et aux professionnels, allant des téléviseurs aux appareils électroménagers, en passant par les solutions d’air, les moniteurs, les composants automobiles, et bien plus encore. Ses marques haut de gamme LG SIGNATURE et LG ThinQ, synonymes d’intelligence et de performance, sont reconnues à travers le monde. Pour en savoir plus sur les dernières actualités de LG, visitez le site : www.LGnewsroom.com.