LG présentera sa vision du « prochain chapitre de la maison IA » à l’IFA 2024

SÉOUL, 13 août 2024 — LG Electronics (LG) invite les consommateurs du monde entier à Berlin, en Allemagne, pour découvrir ses dernières innovations en matière d’appareils électroménagers IA à l’IFA 2024, qui se tiendra du 6 au 10 septembre. Sous le thème « Expérience, maison intelligente affectueuse », l’entreprise présentera sa vision complète et inspirante du prochain chapitre de la maison IA.

Sur le stand de grande envergure de LG, situé dans le hall 18 du Messe Berlin, les visiteurs pourront découvrir la qualité de vie améliorée rendue possible par la gamme diversifiée de solutions domotiques IA de l’entreprise. En plus de présenter ses dernières offres alimentées par une intelligence affectueuse, LG démontrera ses progrès considérables dans la réalisation de la maison IA du futur et réaffirmera son ferme engagement à mener une nouvelle ère d’innovation IA.

Ceux qui ne peuvent pas assister à l’IFA en personne peuvent toujours tout apprendre sur la présentation des appareils électroménagers IA de LG grâce à la vidéo du stand LG, qui sera disponible sur la chaîne YouTube mondiale de LG (www.youtube.com/@LGGlobal) à partir du 6 septembre prochain.

À propos de LG Electronics

La philosophie de LG s’articule autour du respect de la personne, de la sincérité et du retour à l’essentiel. Le géant sud-coréen s’engage à se mettre au service des clients, en leur offrant des solutions répondant à leurs besoins et de nouvelles expériences par un effort d’innovation constant, afin de leur permettre d’améliorer leur bien-être quotidien.

Les produits signés LG s’adressent à des consommateurs exigeants et sensibles, des individus soucieux d’entreprendre de nouvelles activités et de se lancer de nouveaux défis, de manière à multiplier les expériences et mener une vie meilleure. LG Electronics a développé son image de marque de manière constante et progressive, afin de partager sa devise, « Life’s Good ». LG Electronics s’applique à marier le contemporain et l’authentique et ne cesse d’évoluer pour s’adapter aux idéaux des temps modernes.