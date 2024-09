LG présente une nouvelle gamme d’appareils électroménagers à l’IFA 2024

SÉOUL, 3 septembre 2024 — À l’occasion de l’IFA 2024, LG Electronics (LG) dévoilera sa dernière gamme d’appareils électroménagers à la pointe de l’efficacité énergétique. Conçus en réponse aux efforts continus de l’Union européenne pour atteindre la neutralité carbone d’ici à 2050 et alignés sur le plan REPowerEU visant à réduire la dépendance des pays membres de l’UE aux combustibles fossiles, les nouveaux appareils s’appuient sur les technologies de base avancées de LG pour offrir des performances exceptionnelles avec une consommation d’énergie réduite.

Efficacité énergétique de pointe grâce à des solutions de blanchisserie améliorées par l’IA

La dernière machine à laver et sèche-linge de LG établit de nouvelles normes en matière d’efficacité énergétique. La machine à laver est capable d’effectuer un nouveau mouvement de tambour qui permet de fournir du linge propre tout en minimisant la consommation d’énergie de son moteur à entraînement direct par intelligence artificielle (AI DD™).

La laveuse ajuste intelligemment le régime du moteur en temps réel, contribuant ainsi à l’impressionnante cote énergétique A-55 % de l’appareil et empêchant le linge de s’emmêler ou de se tordre. De plus, la nouvelle machine à laver de LG est dotée d’un cycle Microplastic Care qui réduit la perte de microplastiques du linge, ainsi que de la fonction ezDispense™, qui distribue automatiquement la bonne quantité de détergent pour chaque charge.

Le nouveau sèche-linge, plus efficace, affiche une cote énergétique A+++-26 %. Les deux derniers appareils de blanchisserie de LG sont équipés d’innovations basées sur l’IA. Le moteur AI DD et la fonction AI Wash du lave-linge offrent des capacités de détection de tissu améliorées et de solides performances, tandis que l’AI Dry™ du sèche-linge assure une détection précise de l’humidité et un séchage optimal pour une gamme de matériaux et d’articles de linge différents.

Le lave-linge peut également définir automatiquement les options de cycle et de température en fonction des habitudes d’utilisation et modifier l’ordre dans lequel les cycles sont affichés sur le panneau de commande (en fonction de la fréquence d’utilisation) pour une expérience utilisateur plus pratique.

Réfrigérateurs à haut rendement et design haut de gamme

Offrant la plus faible consommation d’énergie de tous les réfrigérateurs actuellement sur le marché, le nouveau réfrigérateur à congélateur inférieur de LG a une cote énergétique A-25 % et apporte du style à la cuisine avec sa conception de porte plate haut de gamme. De plus, le nouveau modèle ne génère que 29 dB pendant le fonctionnement pour un environnement de cuisine plus paisible.

Pour offrir un plus grand choix aux clients européens, LG élargit sa gamme de réfrigérateurs à haut rendement, en introduisant un modèle côte à côte de grande capacité en plus du nouveau congélateur inférieur. Le nouveau réfrigérateur côte à côte offre des fonctionnalités pratiques, telles que la machine à glaçons sphériques Craft Ice unique de la société et une gestion facile de l’hygiène avec la technologie UVnano™.

Solution de cuisine pratique et efficace

En plus d’une efficacité énergétique A++, le nouveau four encastrable InstaView™ de 60 centimètres (24 pouces) de LG présente une variété de fonctionnalités de pointe et de technologies d’IA pour rehausser l’expérience culinaire. Le four offre un total de 80 modes de cuisson automatique et, avec Gourmet AI™️, peut identifier le plat en cours de cuisson grâce à sa caméra intégrée et sélectionner automatiquement le mode de cuisson approprié à partir d’une base de données de 30 recettes.

Pour faciliter la vie dans la cuisine, la technologie InstaView de LG permet aux utilisateurs de vérifier la progression de leur repas sans même avoir à ouvrir la porte, ce qui contribue à préserver la température à l’intérieur du four et à éviter le gaspillage d’énergie.

Intégrant le moteur à entraînement direct Inverter™ à économie d’énergie de la société, le nouveau lave-vaisselle LG QuadWash™ a une cote d’efficacité énergétique de A-20 pour cent. Le lave-vaisselle améliore également la commodité avec ses options de panier latéral et de 3ᵉ panier, offrant aux utilisateurs la flexibilité de chargement pour accueillir une variété d’ustensiles de cuisine différents.

« Les derniers appareils de LG répondent à la demande européenne croissante de solutions domestiques économes en énergie tout en offrant des performances supérieures et une vie plus pratique », a déclaré Lyu Jae-cheol, président de la société LG Electronics Home Appliance & Air Solution. « Nous continuerons à exploiter nos technologies de pointe, notamment les solutions d’onduleurs et de composants, pour proposer une gamme étendue d’appareils dotés d’une efficacité énergétique de pointe. »

Les visiteurs du stand de LG (Hall 18, Messe Berlin) à l’IFA 2024 du 6 au 10 septembre pourront découvrir les derniers produits à haute efficacité de l’entreprise pour une vie plus durable.

