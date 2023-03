LG présente ses dernières innovation durant le SHOWCASE 2023

LG Electronics a organisé son célèbre événement technologique, LG INNOVFEST sous le nom de « LG SHOWCASE », pour présenter ses dernières innovations en matière d’appareils électroniques haut de gamme. L’événement s’est déroulé pendant deux jours à Al Habtoor City, à Dubaï, où plus de 400 visiteurs ont pu découvrir les produits les plus récents de LG ELECTRONICS.

LG relance l’événement LG INNOVFEST sous le nom « LG Showcase » qui avait été interrompu en 2019 pendant la pandémie de COVID-19, afin de répondre aux attentes des clients très friands de la région MENA (Moyen-Orient et Afrique). Une délégation algérienne de LG ELECTRONICS a eu le plaisir d’assister à cet événement pour découvrir les nouvelles gammes de produits innovants de l’année 2023 (lave-vaisselle, machine à laver, réfrigérateur, micro-ondes ainsi que les téléviseurs) et évaluer ceux qui pourraient intéresser le marché algérien.

Les ventes de produits LG ont plus que doublé dans la région Moyen-Orient et Afrique (MENA) l’année dernière, avec une croissance exceptionnelle des écrans commerciaux et des systèmes CAC résidentiels et commerciaux. Pour répondre à cette tendance, LG Electronics a exposé des produits B2B à la vitrine de cette année, et l’entreprise vise à poursuivre cette tendance à la croissance dans le but d’offrir des expériences client personnalisées.

Les visiteurs ont pu découvrir les dernières innovations de LG dans quatre zones distinctes: la zone OLED TECH, la zone Lifestyle, la zone LG SIGNATURE et la zone numérique. La zone OLED TECH a présenté les diverses tailles et fonctionnalités innovantes de la gamme LG OLED pour célébrer les 10 ans consécutives du meilleur téléviseur au monde. En tant que pionnier sur le marché des téléviseurs, LG OLED offre une superbe qualité d’image, des couleurs éclatantes et des noirs parfaits qui donnent vie aux images même en plein soleil.

La zone Lifestyle a été entièrement équipée d’appareils de divertissement à domicile avancés, notamment LG StanbyME et la collection OLED Objet Easel et Posé, qui ont tous été conçus pour offrir des designs élégants qui s’harmonisent parfaitement avec n’importe quel intérieur de maison.

La zone LG SIGNATURE était clairement la plus sophistiquée parmi les quatre présentées. Elle avait été spécialement conçue pour présenter la toute nouvelle gamme LG SIGNATURE et mettre en valeur la manière dont elle peut rehausser une pièce remplie de meubles et de tapis haut de gamme de Molteni&C SpA, un fabricant italien populaire avec lequel la société LG travaille en collaboration depuis 2020. Les visiteurs ont ainsi eu l’opportunité de découvrir les fonctionnalités innovantes du téléviseur OLED de LG SIGNATURE, du réfrigérateur InstaView™, de la paire laveuse et sécheuse, ainsi que du four équipé de la fonctionnalité smart InstaView™.

La zone numérique a permis aux visiteurs de découvrir le nouveau logo numérique de LG, qui présente désormais des mouvements de visage créés par les lettres de « LG » qui sourit, fait un clin d’œil et même dit bonjour.

Le LG Showcase 2023 a été une occasion pour LG de montrer son engagement à fournir à ses clients des solutions de vie intelligentes et de présenter des expériences client personnalisées. Les visiteurs ont été impressionnés par les dernières innovations de LG et ont pu se faire une idée précise de la manière dont LG vise à répondre aux attentes des clients avec ses dernières technologies