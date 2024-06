LG OLED ranime numériquement les œuvres de Kim Whanki, maître de l’art abstrait coréen

SÉOUL, 11 juin 2024 — LG Electronics (LG) est ravi de présenter une occasion unique de découvrir les œuvres emblématiques de l’artiste le plus apprécié de Corée du Sud, Kim Whanki (1913-1974), en partenariat avec Frieze New York et le Korean Cultural Centre de New York (KCCNY).

Une présentation personnelle de Kim Wanki intitulée « We Meet Again in New York » a été présentée au LG OLED Hall de la Frieze New York 2024, du 1ᵉʳ au 5 mai. Parallèlement, une exposition spéciale de l’artiste coréen sera présentée au KCCNY intitulée “Whanki in New York” du 2 mai au 13 juin. Ensemble, les deux expositions représentent la première exposition publique du travail de Kim à New York, 50 ans après sa mort en 1974.

Le pionnier de l’abstraction trouve sa voix à New York

Pionnier de l’art abstrait coréen, Kim se distingue particulièrement par ses œuvres qui incarnent l’esthétique coréenne archétypale. Son pèlerinage artistique – de la Corée au Japon, en passant par la France et finalement l’Amérique – a façonné son style caractéristique d’abstraction lyrique pure dérivée de la nature, qui a eu une profonde influence sur des générations de peintres abstraits en Corée. Il est un nom très recherché sur le marché de l’art puisque ses œuvres constituent neuf des dix œuvres d’art les plus chères d’artistes coréens modernes vendues aux enchères, parmi lesquelles toutes ont été achevées à New York dans sa signature « all-over ». style point ».

La présentation des œuvres de Kim à New York revêt une importance immense, car c’est la ville où il a finalement atteint la quintessence de son identité artistique avec la conception de cette technique unique de peinture « all-over dot ». C’est le résultat de la maîtrise de l’artiste qui expérimente sans relâche une multitude de matériaux, de techniques et de styles, dans le but d’obtenir une harmonie de couleurs et de motifs tout en capturant l’élégance des peintures à l’encre asiatiques.

Il s’est inspiré de souvenirs de son pays natal et de la scène artistique animée de New York, où il a côtoyé des peintres américains dont Mark Rothko et Barnett Newman. À son tour, il est devenu une source d’inspiration pour la prochaine génération d’artistes coréens américains comme Nam June Paik (1932-2006). C’est à New York que Kim a visé les étoiles : il a organisé un total de six expositions personnelles dans la ville au cours de sa vie, la dernière étant présentée un an avant son décès en 1974.

LG OLED poursuit la célébration de l’héritage de Kim Whanki

Au total, cinq chefs-d’œuvre abstraits, créés pendant la période new-yorkaise de Kim Whanki et exprimés numériquement par une nouvelle génération d’artistes d’aujourd’hui, seront exposés au LG OLED Lounge du Frieze New York 2024. Le groupe d’artistes multimédia coréens – dont Je Baak, professeur au Collège des Beaux-Arts de l’Université Nationale de Séoul ; Verseday, un groupe de créateurs d’art médiatique ; Mano Ahn, PDG d’Ahn Graphics ; et Jason Kim, PDG de BESIGN – ont pris grand soin de comprendre l’intention de l’artiste lorsqu’il a créé l’œuvre d’art afin de pouvoir capturer l’essence de chaque pièce.

Cette approche a révélé des détails plus riches et des effets visuels améliorés en termes d’éclairage, de couleurs et de clarté grâce à la technologie OLED auto-éclairée de LG, tout en préservant les intentions artistiques originales de Kim. LG OLED, dans son engagement à promouvoir l’innovation et l’accessibilité de l’art, s’associe à Frieze New York et KCCNY pour ramener ces expressions numériques du légendaire maître coréen à New York, la ville qui a créé l’artiste Kim Whanki.

L’exposition rétrospective simultanée de Kim Whanki au KCCNY, « Whanki in New York », où LG OLED s’engage en tant que partenaire principal, offre davantage d’opportunités d’avoir un aperçu du monde créatif de Kim. En plus des cinq expressions numériques de ses œuvres présentées par LG OLED, 27 œuvres d’art originales prêtées par le musée Whanki, dont des objets personnels tels que des journaux intimes, des photographies et des lettres, seront exposées. Et pour la toute première fois, des collections privées de connaissances new-yorkaises de Kim et de son épouse seront également exposées.

“LG Electronics est fier de célébrer l’héritage de Kim Whanki et de présenter une opportunité unique au public mondial de dialoguer étroitement avec un artiste légendaire qui n’était pas très connu à New York jusqu’à présent”, a déclaré Kate Oh, vice-présidente de la marque, Division des communications de la société LG Home Entertainment. “Grâce à notre toile numérique, LG OLED et une nouvelle génération d’artistes ont fait revivre les œuvres de Kim avec des détails sans précédent, offrant un hommage innovant à son héritage.”

LG continue de proposer des expériences enrichissantes dans le monde de l’art, illustrant le lien étroit entre l’art et la technologie à travers des expositions inspirantes et des collaborations d’artistes innovantes. Les œuvres d’art numériques animées par LG OLED sont accessibles sur le site Web du projet OLED Art pour que les passionnés d’art et les fans du monde entier puissent en profiter à leur convenance. Pour suivre le parcours LG OLED ART, visitez : LGOLEDART.com.

