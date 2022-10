LG NanoCell TV : des écrans ultra-larges pour une immersion totale

Le géant sud-coréen LG ELECTRONICS, précurseur de l’innovation de renommée mondiale, s’engage à offrir à ses clients des solutions qui répondent à leurs besoins et qui leur permettent de vivre de nouvelles expériences à travers un effort d’innovation constant.

Conscient que ses produits s’adressent à des personnes exigeantes et soucieuses de se lancer de nouveaux défis et d’améliorer leur confort de défi, LG Electronics a développé son image de marque de manière à partager sa devise « Life’s Good ». LG Electronics s’applique à marier le contemporain et l’authentique et ne cesse d’évoluer pour s’adapter aux standards esthétiques de l’époque moderne.

C’est dans cet esprit que LG ELECTRONICS Algérie a pensé sa nouvelle gamme de téléviseurs Nanocell qu’elle a élargis avec de nouvelles dimensions 75 et 50 pouces. Une technologie qui offrent à l’utilisateur une expérience inédite : une qualité d’images inégalée, des couleurs plus réalistes et plus précises et un contraste infini.

LG NanoCell, un téléviseur qui donne vie à tous vos contenus

Ce téléviseur est composé du filtre Nano-Particules d’environ 1 nm, placé sur une dalle LCD, qui filtre les couleurs ternes afin d’optimiser la pureté du spectre RVB. Il offre en même temps une qualité d’image inégalée, des couleurs pures, plus réalistes et plus précises sous tous les angles et avec un contraste infini.

De par ses nombreuses fonctionnalités, le nouveau téléviseur Nanocell de LG Electronics est muni du Micro-Processeur α 5 de cinquième génération offrant des solutions d’amélioration des images grâce à l’intelligence artificielle telle que : AI Brightness Control (améliore le rendu de la luminosité selon l’endroit où votre téléviseur est placé), et AI Genre Sélection (sélectionne automatiquement le type d’affichage selon le contenu regardé, pour une expérience de visionnage optimale).

Les Téléviseurs Nanocell de LG sont dotés des technologies d’imagerie puissantes et d’un système d’exploitation WebOS amélioré fournissant encore plus de fonctionnalités et de services intelligents.

Ce téléviseur analyse le contenu original et l’améliorer pour un rendu de meilleure qualité qui optimise non seulement l’image grâce au AI picture Pro, mais aussi le son grâce au AI Sound Pro qui est pourvu d’algorithmes d’apprentissage en profondeur qui transforment un son à deux canaux en un son surround virtuel 5.1.2 immersif. Les options surround virtuel et la hauteur virtuelle donnent alors l’impression que le son provient tout autour de l’utilisateur.

La fonctionnalité FILMMAKER MODE™ permet de reproduire fidèlement aux spectateurs la qualité d’image désirée par le réalisateur, en préservant les rapports d’aspect, les couleurs ainsi que les fréquences des images et de son d’origine.

Une gamme de téléviseurs particulièrement adaptée aux amateurs de jeux vidéo

Les nouveaux téléviseurs LG NanoCell embarquent en eux un ensemble de technologies de pointe à même de donner aux gamers une expérience de jeu exceptionnelle. Ainsi, le Game optimizer, le Stadia Cloud Gaming et le HDR Gaming Interest Group (HGiG) permettent une détection et une adaptation automatiques des différents types de jeu ainsi qu’une optimisation des vitesses d’affichage et du temps de réaction.

Enfin, Le LG NanoCell offre un confort de niveau supérieur grâce à ses multiples options et aux différentes tailles d’écran proposées (50″, 55″, 65″ et 75″).