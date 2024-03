LG Magna obtient la certification du système de gestion de la cybersécurité

SÉOUL, 27 mars 2024 — LG Magna e-Powertrain (LG Magna), la coentreprise de LG Electronics (LG) et Magna International (Magna), annonce avoir reçu le système de gestion de la cybersécurité (CSMS, ISO/SAE 21434 : 2021) certification de l’organisme de certification mondial TÜV Rheinland. La certification indique que LG Magna est en totale conformité avec les réglementations et exigences pertinentes en matière de cybersécurité des véhicules et a mis en œuvre un système de sécurité complet couvrant la conception, le développement, l’activité et la gestion de la cybersécurité post-développement des composants.

Domaine d’importance croissante, la cybersécurité automobile devrait occuper une place centrale dans le secteur de la mobilité lorsque la réglementation WP.29 UNECE R155 sur la cybersécurité entrera en vigueur. À partir de juillet 2024, tous les véhicules produits par les constructeurs automobiles doivent respecter la nouvelle série de réglementations en matière de gestion de la cybersécurité pour obtenir l’homologation de type, condition préalable à la vente de véhicules dans 56 pays, dont les États membres de l’UE, le Royaume-Uni, le Japon et la Corée du Sud.

Les pays qui ont adopté le règlement exigent que les constructeurs automobiles préparent tous les composants et systèmes aux menaces de cybersécurité tout au long du cycle de vie de leurs véhicules. ISO/SAE 21434, une norme internationale relative à la cybersécurité des véhicules, définit les processus d’établissement et de maintien de la cybersécurité, depuis la phase de planification et de développement jusqu’à la fabrication, la maintenance et l’élimination des véhicules.

Cybersécurité automobile : LG Magna vise à remédier aux vulnérabilités !

LG Magna met en place un cadre de cybersécurité robuste pour garantir sa capacité à répondre à la demande croissante des constructeurs automobiles mondiaux en composants de véhicules avancés et hautement sécurisés. L’entreprise a créé un processus de cybersécurité exhaustif qui est appliqué et systématiquement mis à jour tout au long de la vie de chaque produit. Le processus comprend l’identification et l’évaluation des menaces de sécurité des produits ainsi que l’élaboration de stratégies de réponse appropriées conformément aux exigences de la norme ISO/SAE 21434. De plus, des systèmes et des processus de surveillance des risques permettant une résolution rapide des problèmes ont été mis en place.

Partenaire d’innovation respecté, LG continue d’étendre sa présence sur le marché mondial des composants et des solutions automobiles. La société Vehicle Component Solutions (VS) est reconnue pour ses capacités en matière de systèmes d’infodivertissement embarqués (IVI), LG Magna possède une solide expertise dans les groupes motopropulseurs de véhicules électriques, tandis que ZKW est un leader dans les systèmes d’éclairage avancés pour véhicules. Créée en 2021, LG Magna a encore consolidé sa position de fournisseur de composants automobiles de confiance en obtenant la certification CSMS.

« Avec l’augmentation des cyberattaques sur les véhicules, la demande des constructeurs automobiles pour des solutions de composants garantissant une cybersécurité robuste augmente à un rythme rapide », a déclaré Cheong Won-suk, PDG de LG Magna. « En tant que fournisseur mondial majeur de pièces automobiles, LG Magna vise à remédier de manière proactive à toute vulnérabilité en matière de sécurité et à renforcer continuellement ses systèmes et processus. »

