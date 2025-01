LG lance un service de streaming audio gratuit : une expérience simple, dynamique et facile d’accès

LG Electronics (LG) dévoile LG Radio+, son nouveau service de streaming audio gratuit financé par la publicité. Disponible sur les téléviseurs connectés LG fonctionnant sous webOS 6.0 et versions ultérieures, ce service offre un accès simple et rapide à une vaste sélection de podcasts et de programmes radio.

Avec la compatibilité de LG Radio+ sur l’application LG ThinQ, les utilisateurs bénéficient d’un moyen pratique d’écouter leurs contenus préférés, où qu’ils se trouvent dans la pièce.

Pour enrichir son catalogue, LG s’est associé à Radioline, un fournisseur mondial de contenus audio, garantissant une plateforme complète qui couvre des thématiques variées comme les actualités, le sport, la musique et bien plus encore.

Aux États-Unis, les utilisateurs peuvent écouter des stations comme NPR, CNN Radio, Fox Radio, ou encore des podcasts populaires comme The Joe Rogan Experience. En Corée, ils auront accès à des stations locales et des podcasts phares.

Une navigation simplifiée pour une expérience intuitive

En outre, l’application LG Radio+ est facilement accessible depuis le Content Store, l’onglet « Apps », ou encore grâce à la fonction de recherche vocale intégrée à la télécommande magique LG. Ce service propose une interface intuitive qui simplifie l’exploration :

Page « On Air » : Découvrez une liste complète des chaînes audio en direct les plus populaires.

: Découvrez une liste complète des chaînes audio en direct les plus populaires. Page « Podcast » : Accédez à vos podcasts préférés en un clin d’œil.

: Accédez à vos podcasts préférés en un clin d’œil. Page « Featured » : Profitez des recommandations mises à jour en temps réel pour découvrir les musiques et les contenus tendances.

Avec une bibliothèque impressionnante de plus de 14 500 chaînes disponibles aux États-Unis et plus de 440 en Corée, LG Radio+ offre une expérience personnalisée et accessible à tous.

Connectivité accrue grâce à l’application LG ThinQ

Dans le cadre de son engagement à faciliter la vie de ses utilisateurs, LG intègre LG Radio+ à l’application LG ThinQ, permettant un contrôle fluide depuis les appareils audio LG. À partir de 2025, le service sera également accessible via le bouton My des enceintes XBoom, renforçant ainsi la connectivité entre les produits LG.

LG continue d’innover pour offrir une expérience utilisateur enrichie, combinant une interface conviviale et une large gamme de contenus adaptés aux préférences de chacun.

Pour en savoir plus sur LG Radio+ et découvrir les innovations LG, rendez-vous sur le site officiel : LG Newsroom.

À propos de LG Electronics Media Entertainment Solution Company

La LG Media Entertainment Solution Company (MS) est un leader mondial dans les domaines des téléviseurs, de l’audio, des écrans et des plateformes de télévision connectée.

Avec ses innovations de pointe, LG MS transforme l’expérience de divertissement multimédia grâce à des produits phares comme les téléviseurs OLED, connus pour leurs noirs parfaits et leurs couleurs d’une précision inégalée ; ainsi que les téléviseurs LCD QNED haut de gamme, qui offrent une qualité d’image exceptionnelle.

Ces appareils fonctionnent sur la plateforme webOS, spécialement conçue pour une expérience de télévision connectée personnalisée et intuitive.

En plus de ses téléviseurs, la société propose une gamme complète de solutions, notamment des moniteurs de jeu et professionnels pour des performances optimales, des ordinateurs portables et des projecteurs adaptés à un usage polyvalent, ainsi que des appareils cloud.

LG MS innove également avec des écrans médicaux, conçus pour maximiser l’efficacité des professionnels de santé. Pour découvrir plus d’informations sur les innovations de LG, visitez le site LG Newsroom.

À propos de la plateforme webOS

Depuis plus de dix ans, la plateforme webOS alimente les téléviseurs LG, offrant une interface utilisateur conviviale qui simplifie la navigation et permet une personnalisation avancée.

Avec un écosystème de partenaires mondiaux en pleine expansion, webOS joue un rôle stratégique dans la croissance future de LG en intégrant des expériences multiplateformes adaptées à divers usages, y compris ceux hors domicile.

Le service de streaming exclusif LG Channels enrichit cette plateforme en proposant un large éventail de contenus en direct et à la demande, allant des films et séries télévisées aux informations, sports, comédies et animés.

Avec un catalogue de chaînes en constante expansion, les utilisateurs de téléviseurs LG, de moniteurs connectés ou de projecteurs peuvent facilement accéder à leurs programmes préférés via l’application LG Channels.

Depuis 2024, LG Channels s’est également étendu au secteur automobile, offrant une expérience de divertissement inédite en déplacement. Pour suivre les dernières actualités de LG, rendez-vous sur LG Newsroom.