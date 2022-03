LG : la maison connectée pilotée par la technologie ThinQ

Autrefois concept développé dans la science-fiction, la maison intelligente incarne aujourd’hui, grâce à la démocratisation d’internet et des smartphones, une réalité concrète. Les firmes du secteur technologique rivalisent d’inventivité pour s’adjuger une part dans un marché en plein essor. Et parmi les entreprises qui se placent à la pointe de l’innovation dans ce domaine, nous retrouvons LG, avec sa gamme d’appareils alimentés par la technologie ThinQ…

Mais d’abord, qu’est-ce qu’une maison intelligente ?

Une maison intelligente, ou une maison connectée, est une habitation dont on peut piloter les différents éléments (chauffage, éclairage, alarmes, électroménager, appareils de vidéosurveillance…) à distance, depuis des applications mobiles. C’est une maison qui dispose de fonctionnalités qui facilitent la vie de ses habitants, qui leur permet de réaliser des économies d’énergie et d’accéder à un niveau de confort et de sécurité supérieur à celui des habitations classiques.

Par exemple, on peut y écouter la radio ou de la musique dans toutes les pièces, lancer des applications par simple usage de la voix, automatiser certaines tâches ménagères routinières, etc. La smart home est ouvert aux évolutions technologiques par la nature même de ses infrastructures de câblage et par sa comptabilité optimale avec le monde numérique.

La maison connectée est également plus économe en énergie. La modulation du chauffage grâce à un thermostat intelligent et l’extinction automatique de la lumière lorsqu’une pièce est vide permet des économies importantes d’électricité. Dans cette époque où l’empreinte carbone devient un enjeu prioritaire, fini le gaspillage !

La maison connectée LG et la technologie ThinQ

Pour pouvoir offrir à ses clients des solutions originales, LG a développé ses propres algorithmes. En lien avec sa vision de l’« Innovation pour une vie meilleure », LG a lancé LG ThinQ, une ligne de produits électroniques grand public dotés d’une technologie d’IA.

Grâce à la technologie ThinQ implémentée dans ses différents appareils intelligents (téléviseurs, robot-aspirateurs, réfrigérateurs, cuisinières, climatiseurs, lave-linge et lave-vaisselle), La maison connectée LG les tâches ménagères quotidiennes deviennent une véritable partie de plaisir ! La laveuse fonctionne via l’intelligence artificielle ; le four peut être préchauffé depuis un smartphone ; le repas cuit sous vide à la perfection, avec de l’air, le réfrigérateur fabrique des glaçons sphériques Craft IceMC qui fondent lentement… La smart home LG rend la vie à la maison plus pratique, mieux organisée et autrement inspirante !

L’application LG ThinQ vous permet, entre autres, de contrôler vos appareils à distance grâce à une application mobile simple à utiliser ; de surveiller et de vérifier vos dispositifs intelligents en vous connectant simplement au Wi-Fi ; de procéder à des diagnostics et d’obtenir des conseils pratiques pour vous apprendre à mieux utiliser vos produits LG et à bien les conserver.

La technologie ThinQ vous simplifie la vie à la maison grâce à un contrôle facile, par commande vocale, de vos dispositifs de maison intelligente. Le Smart Diagnosis analyse vos habitudes et vos préférences pour vous proposer des recommandations adaptées à vos besoins et vous aider à détecter les pannes avant qu’elles n’arrivent. Enfin, LG ThinQ optimise les performances des appareils afin de minimiser leur consommation d’énergie.

Selon, Seong-jin Jo, PDG de la société d’électronique grand public LG Electronics, la philosophie qui motive les produits ThinQ et la vision d’LG pour l’IA est ce que la compagnie appelle : « Évolution, Connexion, Ouverture. » Grâce à des algorithmes d’IA exclusifs, les produits LG ThinQ ont la capacité d’évoluer et d’apprendre au fur et à mesure où ils sont sollicités, en s’adaptant aux habitudes de l’utilisateur.