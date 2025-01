LG introduit sa gamme OLED evo 2025 : une brillance éclatante et une expérience IA sur mesure

LG Electronics (LG) a levé le voile sur sa gamme OLED evo 2025, une collection de téléviseurs révolutionnaires qui redéfinit les standards du divertissement à domicile. Parmi les nouveautés phares, on retrouve le premier OLED evo M5 véritablement sans fil au monde, ainsi que les modèles avancés OLED evo G5.

Ces téléviseurs intègrent le tout nouveau processeur α (Alpha) 11 AI Gen2 de LG, garantissant une qualité d’image exceptionnelle avec des noirs parfaits, une luminosité accrue et des fonctionnalités IA pour une expérience visuelle sur mesure.

Grâce à la technologie Brightness Booster Ultimate, les derniers téléviseurs OLED evo 2025 offrent une luminosité trois fois supérieure à celle des modèles OLED classiques. Cette avancée est rendue possible par une architecture de contrôle de la lumière améliorée et des algorithmes de renforcement de la luminosité. Chaque détail visuel, quelle que soit la luminosité ambiante, est sublimé pour une immersion totale.

OLED evo 2025 : des noirs parfaits et des couleurs réalistes

En effet, les téléviseurs OLED evo 2025 subliment chaque détail, avec la reproduction parfaite des noirs et des couleurs de façon très fidèle à la réalité, garantissant une précision inégalée et des performances stables, aussi bien dans les environnements lumineux que sombres.

Ces modèles ont obtenu plusieurs certifications prestigieuses, telles que « Noir Parfait » et « Couleur Parfaite » de UL Solutions, ainsi qu’une fidélité des couleurs à 100 % certifiée par Intertek.

De plus, les téléviseurs OLED evo 2025 se distinguent aussi par leur stabilisation rapide de la luminosité et de la température des couleurs, leur permettant d’obtenir la certification « Quick Stability with Image Quality » de TÜV Rheinland qui témoigne d’une qualité d’image exceptionnelle dès l’allumage.

Une immersion cinématographique authentique

Les modèles OLED evo 4K 2025 prennent en charge le Filmmaker Mode® avec compensation de la lumière ambiante – une version avancée du Filmmaker Mode développée en collaboration avec la communauté créative.

Cette fonctionnalité détecte avec précision les conditions d’éclairage de l’environnement de visionnage et ajuste automatiquement les paramètres d’image pour respecter l’intention originale du réalisateur, offrant ainsi une expérience cinématographique authentique dans diverses conditions d’éclairage.

Les téléviseurs OLED evo 2025, le choix ultime pour les gamers

Avec des fonctionnalités gaming de pointe, les téléviseurs OLED evo 2025 séduisent les joueurs les plus exigeants. Ils sont les premiers téléviseurs OLED à offrir une prise en charge 4K à 165 Hz, avec un taux de rafraîchissement variable (VRR) certifié par NVIDIA® G-SYNC® et AMD FreeSync Premium.

En plus de garantir une fluidité exceptionnelle sans déchirure ni saccade, ces modèles affichent un faible temps de latence, idéal pour les séquences d’action rapides. Ils sont également les premiers à obtenir la certification ClearMR 10000 de VESA, assurant une netteté impeccable des mouvements.

Le processeur α (Alpha) 11 AI Gen2 de LG élève la qualité d’image et de son à un niveau supérieur. Grâce à des algorithmes d’apprentissage profond, les contenus de basse résolution sont analysés et améliorés avec une précision pixel par pixel.

De plus, le Dynamic Tone Mapping Professional offre un contrôle précis du contenu HDR10, permettant aux créateurs de personnaliser les couleurs et les détails pour une représentation fidèle dans tous les environnements de visionnage.

Une expérience sonore immersive grâce à l’AI Sound Pro

Les téléviseurs OLED evo 2025 de LG offrent une expérience sonore exceptionnelle avec l’AI Sound Pro, qui intègre des canaux surround virtuels 11.1.2. Cette technologie ajuste automatiquement l’équilibre tonal et la clarté, créant un son riche et immersif, parfaitement adapté à chaque environnement et préférence individuelle.

Avec des capacités avancées d’intelligence artificielle, ces téléviseurs comprennent et s’adaptent aux habitudes des utilisateurs. En analysant plus de 1,6 milliard de configurations d’image et 40 millions de profils audio, l’AI Picture/Sound Wizard ajuste en temps réel les paramètres visuels et sonores. Cette personnalisation garantit une expérience de divertissement entièrement sur mesure, positionnant les OLED evo 2025 comme des références en matière d’innovation dans les téléviseurs intelligents.

Une expérience utilisateur pensée sur mesure pour vous

Les téléviseurs OLED evo 2025 ne se contentent pas de fournir une qualité audiovisuelle exceptionnelle : ils enrichissent également l’expérience utilisateur avec des fonctionnalités IA intuitives. Dès l’allumage, la télécommande AI Remote active la fonctionnalité AI Welcome pour accueillir les utilisateurs par leur nom et leur proposer des contenus adaptés à leurs préférences. Grâce à l’AI Voice ID, le téléviseur reconnaît chaque voix et personnalise les suggestions de contenu selon les goûts individuels.

Trouver du contenu devient plus simple avec AI Search, qui s’appuie sur un modèle de langage étendu (LLM) pour comprendre le contexte conversationnel et répondre précisément aux attentes des utilisateurs. L’intégration de Microsoft Copilot optimise encore cette recherche en simplifiant l’accès aux informations complexes via des commandes contextuelles.

Pour anticiper les besoins des utilisateurs, le chatbot AI propose des solutions proactives à chaque défi, tandis que la Generative Image Gallery permet de personnaliser les arrière-plans à l’aide de commandes vocales. Ces innovations ajoutent une touche de créativité à l’expérience de visionnage.

Un écosystème domotique simplifié grâce à webOS

L’interface webOS des téléviseurs OLED evo a été conçue pour offrir une navigation intuitive et personnalisée. L’écran d’accueil repensé permet un accès plus rapide aux contenus et aux réglages.

D’ailleurs, l’intégration multiplateforme avec le Home Hub connecte harmonieusement les écosystèmes IoT, ThinQ et Google Home, offrant un contrôle centralisé des appareils domestiques. En réunissant ces écosystèmes polyvalents et en élargissant les capacités multiplateformes, les utilisateurs peuvent gérer et contrôler facilement leur écosystème domotique via une interface intuitive unique sur les derniers téléviseurs intelligents de LG.

Avec le programme webOS Re:New, LG garantit une expérience télévisuelle actualisée pendant cinq ans, prolongeant ainsi les avantages pour les utilisateurs. En effet, ce programme permet aux propriétaires de Smart TV LG de bénéficier de la dernière expérience télévisuelle durant les cinq prochaines années.

L’innovation sans fil avec l’OLED evo M5

LG révolutionne le divertissement à domicile avec le premier téléviseur OLED véritablement sans fil au monde : la série M5. Cette innovation permet une transmission audio et vidéo sans fil jusqu’à 144 Hz, sans latence ni perte de qualité d’image ou de son.

Certifié NVIDIA G-SYNC®, ce téléviseur garantit une expérience de jeu fluide en 4K à 144 Hz, même lors des séquences les plus intenses. LG étend également cette technologie avancée aux téléviseurs QNED, rendant l’innovation accessible à un public encore plus large.

Les modèles OLED evo de LG continuent d’être salués pour leur excellence technologique et leur rapport qualité-prix. Ils ont notamment remporté le CES 2025 Best of Innovation Award (modèle 83G5) et le titre de Honoree (modèle 83M5) dans la catégorie Affichage Vidéo.

Les visiteurs du CES 2025, qui s’est tendu du 7 au 10 janvier au Las Vegas Convention Center (stand #15004), ont pu explorer ces avancées révolutionnaires. Pour ne rien manquer, rendez-vous sur le site officiel et la chaîne YouTube globale de LG.

À propos de LG Electronics Media Entertainment Solution Company

La LG Media Entertainment Solution Company (MS) est un innovateur reconnu dans les domaines des téléviseurs, de l’audio, des écrans et des plateformes de smart TV. La société MS enrichit l’expérience de divertissement médiatique avec ses téléviseurs OLED, réputés pour leurs noirs parfaits et leurs couleurs parfaites, ainsi que ses téléviseurs LCD QNED haut de gamme, tous alimentés par la plateforme webOS de smart TV personnalisée.

La société MS propose également des solutions de technologies de l’information (moniteurs gaming, moniteurs professionnels, ordinateurs portables, projecteurs, dispositifs cloud et écrans médicaux) ainsi que des solutions d’affichage dynamique (signalisation Micro LED, affichage numérique, écrans pour l’hôtellerie et solutions logicielles d’affichage), conçues pour maximiser l’efficacité au travail et offrir une valeur ajoutée significative, visite : www.LGnewsroom.com.