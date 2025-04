LG intègre l’expérience Xbox Cloud Gaming (BÊTA) directement sur ses Smart TV

LG Electronics (LG) a officiellement annoncé le lancement de l’application Xbox sur ses Smart TV, marquant une avancée majeure pour les amateurs de jeux vidéo. Désormais, les utilisateurs peuvent jouer aux jeux Xbox directement sur leur téléviseur LG, transformant leur salon en véritable espace gaming sans avoir besoin de console.

Cette fonctionnalité est disponible dans plus de 25 pays et permet d’accéder aussi bien à des jeux indépendants récents qu’aux grands titres AAA, le tout directement via l’application Xbox intégrée sur les Smart TV LG.

Accessible simplement depuis le Portail Gaming ou via les applications LG, l’application Xbox permet aux possesseurs de téléviseurs LG de plonger dans l’univers Xbox dès le premier jour grâce à un abonnement Xbox Game Pass Ultimate. Les joueurs peuvent profiter de centaines de titres populaires signés Activision, Bethesda, Blizzard, Mojang ou encore Xbox Game Studios — et ce, avec un simple contrôleur compatible.

L’application est compatible avec les téléviseurs LG et certains moniteurs intelligents tournant sous la dernière version webOS 24 ou versions ultérieures, et sera également disponible prochainement sur les écrans StanbyME.

Grâce à Xbox Game Pass Ultimate, les utilisateurs peuvent explorer un catalogue dynamique de jeux, incluant des titres phares comme Call of Duty® : Black Ops 6, ou encore Avowed, South of Midnight, et des sorties très attendues comme Towerborne.

Les abonnés de Game Pass Ultimate peuvent également diffuser de manière pratique un catalogue sélectionné des jeux qu’ils possèdent déjà, tels que NBA 2K25 ou Hogwarts Legacy, leur offrant une flexibilité optimale dans leur manière de jouer.

Xbox Cloud Gaming : LG repousse les limites du divertissement à domicile !

Toujours à la pointe de l’innovation, LG continue de repousser les limites du divertissement à domicile grâce à ses téléviseurs dernière génération et à sa plateforme intelligente webOS.

Ce partenariat stratégique avec Xbox vient enrichir l’expérience utilisateur : les téléviseurs OLED LG offrent une précision d’image époustouflante, tandis que les modèles QNED garantissent des scènes de jeu éclatantes et immersives en 4K. Avec l’intégration fluide de l’application Xbox, les Smart TV LG deviennent une véritable plateforme cloud gaming, accessible, puissante et pensée pour les passionnés.

À propos de LG Electronics Media Entertainment Solution

La société LG Media Entertainment Solution (MS) est reconnue comme un acteur majeur de l’innovation dans les domaines des téléviseurs, de l’audio, des écrans et des plateformes de Smart TV. En s’appuyant sur ses téléviseurs OLED, célèbres pour leurs noirs profonds et leurs couleurs éclatantes, ainsi que sur sa gamme LCD QNED haut de gamme, la société offre une expérience de divertissement média incomparable, alimentée par sa plateforme intelligente et personnalisée webOS.

En complément de ses produits de divertissement, LG MS propose des solutions de pointe en technologies de l’information, incluant des moniteurs de jeu, écrans professionnels, ordinateurs portables, projecteurs, solutions cloud et écrans médicaux.

Elle développe également des solutions de signalétique innovantes, comme les écrans Micro LED, signalétiques numériques, dispositifs pour l’hôtellerie ou encore des logiciels dédiés, afin de maximiser la productivité et offrir une forte valeur ajoutée à ses clients professionnels. Pour découvrir les dernières actualités de LG, visitez le site : www.LGnewsroom.com.

À propos de la plateforme webOS

Depuis plus de dix ans, la plateforme webOS équipe les téléviseurs LG, saluée pour son interface intuitive qui facilite la navigation et offre un haut niveau de personnalisation. Grâce à un écosystème de partenaires internationaux en constante expansion, webOS est aujourd’hui au cœur de la stratégie de croissance de LG, étendant son influence au-delà de la maison vers de nouvelles expériences connectées.

Parmi ses services phares, LG Channels, la plateforme exclusive de streaming gratuit de LG, propose un large éventail de contenus en direct et à la demande : films, séries, actualités, sports, humour, animés et bien plus encore.

Avec un catalogue de chaînes en constante évolution, les utilisateurs de Smart TV LG, de moniteurs intelligents ou de projecteurs peuvent facilement explorer leurs programmes préférés en accédant directement à l’application LG Channels. Ce service est également disponible sur les téléviseurs automobiles et équipements hôteliers. Pour en savoir plus sur webOS pour les Smart TV, rendez-vous sur le site : www.lg.com.