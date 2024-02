LG inaugure la « maison zéro travail » avec son agent IA pour maison intelligente

L’innovation révolutionnaire de l’entreprise exploite les dernières technologies d’IA, de mobilité autonome et de services de conversation pour une vie plus intelligente à la maison.

LG Electronics a dévoilé son agent innovant d’intelligence artificielle (IA) pour une maison intelligente. L’agent d’IA pour maison intelligente de LG dispose de technologies robotiques, d’IA et multimodales qui lui permettent de se déplacer, apprendre, comprendre et participer à des conversations complexes. À la fois gestionnaire de maison et compagnon polyvalent, la solution de vie intelligente de LG améliore la vie quotidienne des utilisateurs et met en valeur l’engagement de l’entreprise à réaliser sa vision « Maison sans travail ».

Grâce à sa conception avancée de roues « à deux pattes », l’agent IA pour maison intelligente de LG est capable de naviguer dans la maison de manière indépendante. L’appareil intelligent peut interagir verbalement avec les utilisateurs et exprimer des émotions grâce aux mouvements rendus possibles par les articulations de ses jambes. De plus, l’utilisation de la technologie d’IA multimodale, qui combine la reconnaissance vocale et d’image avec le traitement du langage naturel, permet à l’agent IA de la maison intelligente de comprendre le contexte et les intentions ainsi que de communiquer activement avec les utilisateurs.

Fonctionnant comme un hub « mobile » pour la maison intelligente, cet agent IA se connecte et contrôle les appareils électroménagers intelligents et les appareils IoT domestiques. Grâce à la dernière collaboration de LG avec Qualcomm Technologies, Inc., l’agent IA est équipé de la plateforme Qualcomm ® Robotics RB5, permettant de puissantes fonctionnalités d’IA sur l’appareil telles que la reconnaissance faciale et utilisateur. L’agent IA utilise sa caméra intégrée, son haut-parleur et divers capteurs pour collecter des données environnementales en temps réel, notamment la température, l’humidité et la qualité de l’air intérieur.

Les technologies d’IA avancées de LG analysent ces données, les apprennent en permanence et les combinent avec des informations externes. L’agent IA peut même agir comme un moniteur d’animaux et un agent de sécurité, offrant aux utilisateurs la possibilité de voir et de prendre soin de leurs animaux à distance et d’envoyer des alertes si une activité inhabituelle est détectée. De plus, l’agent IA pour maison intelligente LG offre une polyvalence et une évolutivité exceptionnelles. Par exemple, il peut patrouiller de manière autonome dans la maison lorsque personne n’est là, se déplacer d’une pièce à une autre et envoyer des notifications au smartphone de l’utilisateur s’il trouve une fenêtre ouverte ou des lumières laissées allumées . De plus, il peut aider à économiser l’énergie en se connectant à une prise intelligente et en éteignant les appareils inutilisés dans toute la maison.

Lorsque l’utilisateur rentre chez lui, l’agent IA l’accueille à la porte d’entrée,discernez ses émotions en analysant sa voix et ses expressions faciales et sélectionne la musique ou tout autre contenu en fonction de son humeur. Il assiste également les utilisateurs dans leur vie quotidienne en leur fournissant des détails sur les transports, des mises à jour météorologiques, des horaires personnels ou des rappels de prise de médicaments.

Avec l’agent IA pour maison intelligente et ses fonctionnalités de hub actif, LG vise à libérer les utilisateurs de la charge des tâches ménagères et cherche à s’imposer comme un acteur dominant sur le marché de la maison intelligente.

« Notre agent IA révolutionnaire pour la maison intelligente combine des technologies de mobilité autonome et d’IA de pointe avec des capacités et des services de communication avancés pour aider les clients à se libérer des tâches ménagères », a déclaré Lyu Jae-cheol, président de LG Electronics Home Appliance & Air Solution Company. « Entreprise de solutions de vie intelligente, LG continue à aider ses clients à vivre une vie plus intelligente et plus agréable à la maison. »