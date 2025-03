LG Electronics renforce son engagement envers les personnes en situation de handicap

Fidèle à ses engagements solidaires, LG Electronics renforce son action en faveur des personnes aux besoins spécifiques, à l’occasion de la Journée nationale des personnes en situation de handicap célébrée le 14 mars. En collaboration avec l’Association « Sauvegarde des Droits de l’Enfant », LG apporte un soutien concret aux enfants en situation de handicap et aux femmes en détresse, contribuant ainsi à améliorer leur quotidien.

Pour répondre aux besoins essentiels de l’association, LG Electronics met à disposition plusieurs équipements indispensables : réfrigérateur, machine à laver, micro-ondes et climatiseur. Ces contributions visent à créer un environnement plus fonctionnel et confortable pour les enfants et les femmes que l’association héberge.

🟢 À LIRE AUSSI : Ramadan 2025 : LG Electronics Algérie renforce son engagement solidaire

« Chez LG, nous croyons en une innovation utile et porteuse de sens. Chaque action que nous entreprenons vise à améliorer la vie de ceux qui en ont le plus besoin », a affirmé Bourega Nadia, Digital Marketing & Public Relations Specialist.

LG, un engagement infaillible au profit des plus vulnérables

Fondée en 2001, l’Association « Sauvegarde des Droits de l’Enfant » œuvre activement pour la protection et l’épanouissement des enfants en situation de handicap et autistes. Elle constitue également un refuge essentiel pour les femmes en détresse dans la région. Son engagement est soutenu par des partenariats internationaux, notamment avec l’UNICEF et le PNUD, ainsi que par des collaborations avec des acteurs économiques et gouvernementaux.

🟢 À LIRE AUSSI : LG contribue au bien-être des hôpitaux algériens avec des dons d’équipements électroménagers

Depuis plusieurs années, LG Electronics s’implique activement dans des initiatives solidaires à travers le pays. Qu’il s’agisse d’actions humanitaires, de programmes éducatifs ou d’aides aux populations vulnérables, l’entreprise reste fidèle à sa mission d’acteur citoyen.

À propos de LG Electronics Home Appliance Solution Company

LG Home Appliance Solution Company (HS) est un leader mondial des appareils électroménagers et des solutions domestiques basées sur l’intelligence artificielle. En s’appuyant sur des technologies de pointe, HS s’engage à améliorer la qualité de vie des consommateurs tout en promouvant la durabilité.

🟢 À LIRE AUSSI : LG révolutionne le service après-vente avec « LG Evening Care+ », disponible en soirée

L’entreprise conçoit des solutions intelligentes pour la cuisine et l’habitat et a récemment intégré la division Robot Business de LG afin d’incorporer des technologies robotiques avancées dans ses solutions domestiques. Ensemble, ces produits offrent une commodité accrue, des performances exceptionnelles, une efficacité optimale et des solutions durables pour un mode de vie plus responsable. Pour plus d’actualités sur LG, visitez le site : www.LGnewsroom.com.