LG Electronics renforce sa présence en Algérie avec 13 Brand Shops B2B/SAC spécialisés HVAC

LG Electronics poursuit son expansion en Algérie en ouvrant 13 nouveaux Brand Shops B2B/SAC, exclusivement dédiés aux solutions de climatisation centralisée. En effet, ces points de service, stratégiquement implantés dans différentes régions du pays, offrent aux professionnels et aux entreprises un accompagnement technique de haute qualité, incluant des services de conseil, d’installation et de maintenance des systèmes de climatisation centralisée (HVAC) de LG.

Présents dans les principales régions de l’Algérie (Centre, Est, Ouest et Sud), ces Brand Shops illustrent l’engagement de LG à fournir des solutions performantes et parfaitement adaptées aux besoins du marché algérien. Grâce à une expertise locale et un support technique dédié, ces espaces permettent aux clients de profiter de l’excellence technologique de LG dans le domaine de la climatisation.

Où se trouvent ces nouveaux Brand Shops B2B/SAC de LG ?

Les nouveaux Brand Shops B2B/SAC de LG sont stratégiquement répartis à travers les principales régions d’Algérie pour garantir un accès facile et rapide aux professionnels et aux entreprises. Ces points de service couvrent le Sud, l’Ouest, le Centre ainsi que l’Est du pays, assurant ainsi une présence locale forte et un accompagnement technique de proximité. Voici la liste complète des établissements où vous pourrez trouver les solutions de climatisation centralisée de LG :

Sud

Ouargla & R’ghaya – HVAC 2000

Ouest

Oran – Climapure

Oran – Builtec

Oran – Osital

Chlef – Afac Chlef

Sidi Bel Abbès – Semex Clim Confort

Ain M’lila – SD Clim

Centre

Boumerdès – Celsus Clim

Alger – Climacine

Est

Bouira – Boui Clim

Sétif – Thermair

Béjaïa – GCS

Batna – Technovac

Ainsi, avec ce réseau étendu, LG Electronics réaffirme son engagement à fournir des solutions de climatisation centralisée innovantes et accessibles, tout en s’appuyant sur des partenaires de confiance à travers le territoire national. De plus, ce développement vise à répondre aux exigences croissantes du marché algérien, tout en garantissant aux clients un service de proximité et un support technique de qualité.

À propos de LG Electronics, Inc

LG Electronics est un leader mondial de l’innovation dans le domaine de la technologie et de l’électronique grand public, avec une présence dans presque tous les pays et un effectif international de plus de 74 000 collaborateurs. Les quatre divisions de LG – Solutions pour appareils électroménagers, Solutions pour le divertissement multimédia, Solutions pour véhicules ainsi que Solutions écologiques – ont généré un chiffre d’affaires global de plus de 82 trillions de KRW en 2023.

D’ailleurs, LG est un fabricant de premier plan de produits destinés aux consommateurs et aux entreprises, allant des téléviseurs, des appareils électroménagers, des solutions de climatisation, des moniteurs, des composants et solutions automobiles, à ses marques premium LG SIGNATURE et intelligentes LG ThinQ, qui sont reconnues dans le monde entier. Enfin, si vous souhaitez suivre les dernières informations concernant LG, visitez le site suivant : https://www.lg.com/dz/business.