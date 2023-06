LG ELECTRONICS recycle et innove avec des appareils électroménagers durables

LG ELECTRONICS recycle des appareils électroménagers pour en faire de nouvelles solutions domestiques

Chaque année, des millions d’appareils électroménagers atteignent la fin de leur durée de vie et sont mis au rebut*. Grâce à des processus et des technologies de transformation, ces appareils mis au rebut peuvent renaître sous la forme d’appareils flambant neufs, offrant des caractéristiques et des performances adaptées aux besoins et aux préférences des consommateurs d’aujourd’hui.

L’un des principaux innovateurs de l’industrie de l’électroménager nous explique comment de vieux appareils sont transformés en solutions modernes et respectueuses de l’environnement.

L’exploitation minière urbaine : Extraire de nouvelles ressources des appareils ménagers mis au rebut

L’exploitation minière urbaine consiste à extraire des ressources précieuses des appareils ménagers « hors d’usage ». Il s’agit de récupérer et de trier les matières premières qui peuvent être utilisées dans la création de nouveaux produits. Contrairement à l’incinération, qui est le sort réservé à de nombreux appareils hors d’usage, cette méthode permet de réduire les émissions de carbone et de prévenir la pollution de l’environnement. En tant que mineur urbain actif, rLG extrait différents matériaux des appareils mis au rebut, notamment le plastique, le fer et les métaux non ferreux, et les utilise ensuite pour produire ses nouveaux produits de pointe.

Centre de recyclage LG : Donner une nouvelle vie aux anciens appareils

Depuis la fin de l’année 2021, LG a mis en œuvre des programmes de circulation des ressources dans un total de 52 pays à travers le monde, dans le cadre de ses efforts considérables pour lutter contre les émissions de gaz à effet de serre. Au LG Recycling Center en Corée du Sud, qui a commencé ses activités en 2001, les matières premières sont récoltées à partir d’appareils électroménagers mis au rebut, méticuleusement triées et traitées avant d’être transformées en composants d’appareils éco-responsables « frais ».

Voici les quatre principales étapes du LG Recycling Center qui permettent de transformer les vieux appareils en pièces de haute qualité pour de nouveaux produits.

Étape 1 : Collecte – Les appareils usagés tels que les réfrigérateurs, les lave-linge et les climatiseurs sont collectés et transportés au centre.

Étape 2 : Démontage et broyage – Les appareils sont démontés et leurs composants sont broyés pour obtenir une taille homogène.

Étape 3 : Tri et traitement – Après le tri du fer, de l’aluminium, du cuivre et des matières plastiques, ces dernières sont soumises à un processus supplémentaire au cours duquel elles sont transformées en granulés, une ressource pratique et renouvelable pour la fabrication de pièces et d’articles en plastique.

Étape 4 : renaissance – Les granulés sont fondus et transformés en pièces en plastique utilisées dans la production de nouveaux appareils électroménagers LG.

Plastiques recyclés : Donner vie aux designs captivants de LG

Les plastiques recyclés jouent un rôle important pour donner vie aux designs captivants des appareils électroménagers de LG, y compris ceux du LG Styler ShoeCare et du ShoeCase récemment lancés. Le purificateur d’air LG PuriCare AeroFurniture et le LG tiiun mini, qui se déclinent en un éventail de couleurs vives pour égayer la maison, utilisent également des plastiques recyclés. Utilisés dans la construction de l’extérieur des deux produits, ces matériaux réutilisés contribuent à l’attrait esthétique des innovations de LG et aident à réduire la consommation de ressources et les déchets.

Un cercle vertueux continu pour la planète et les consommateurs

LG a pleinement adopté une approche de « cycle durable », en intégrant la conscience écologique à chaque étape du cycle de vie des appareils électroménagers, depuis la production et l’emballage jusqu’à l’utilisation et au recyclage. L’entreprise continue d’utiliser des matériaux recyclés extraits et traités au CRC dans la fabrication de nouveaux appareils – des appareils qui minimisent la consommation d’énergie et les émissions, et qui sont eux-mêmes hautement recyclables. LG a ainsi créé un cercle vertueux qui profite à la fois à la planète et aux consommateurs.

Intensifiant encore ses efforts, LG prévoit d’atteindre un total cumulé de 600 000 tonnes de plastiques recyclés (pour la production de composants d’appareils électroménagers) d’ici le début de la prochaine décennie. Cet objectif ambitieux est défini dans le « Better Life Plan 2030 » de l’entreprise et s’inscrit également dans la stratégie plus large de LG visant à atteindre la neutralité carbone.

Toujours d’ici 2030, LG estime qu’elle aura récupéré 8 millions de tonnes d’appareils hors d’usage pour en extraire des matériaux recyclés En mettant en œuvre des initiatives telles que l’élimination correcte des produits et l’extraction de matériaux à partir de produits mis au rebut, LG est en mesure de créer quelque chose de nouveau à partir de quelque chose d’ancien, montrant ainsi qu’un engagement ferme envers les personnes et la planète peut contribuer à améliorer la vie de tous.