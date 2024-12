LG Electronics propose à ses clients le nouveau blockbuster « Red One », disponible sur Prime Video

LG Electronics (LG) annonce une excellente nouvelle pour ses clients : le film d’action de Noël 2024, Red One, est désormais disponible en streaming sur les téléviseurs intelligents LG dans plus de 200 pays. Exclusivement réservé aux abonnés Prime Video, ce blockbuster produit par Amazon MGM Studios, Seven Bucks Productions, The Detective Agency et Chris Morgan Productions promet d’apporter une nouvelle dimension au divertissement des fêtes.

Disponible dès aujourd’hui sur Prime Video, Red One réunit une distribution exceptionnelle avec Dwayne Johnson « The Rock », Chris Evans, Lucy Liu et J.K. Simmons. Dans cette aventure captivante, le Père Noël, alias « Red One », est kidnappé.

Le chef de la sécurité du Pôle Nord (Dwayne Johnson) et le chasseur de primes le plus célèbre au monde (Chris Evans) s’associent pour une mission pleine d’action à travers le globe afin de sauver Noël. Ce film, à la fois palpitant et festif, s’apprécie idéalement sur les téléviseurs LG, connus pour leur qualité d’image et leur immersion sonore inégalée.

Une collaboration exclusive entre LG et Prime Video

Pour marquer la sortie de Red One, LG et Prime Video offrent un aperçu exclusif du film via des visuels co-développés, disponibles sur le site LG.com, dans les points de vente physiques et en ligne, ainsi que sur les panneaux numériques emblématiques de Londres (Piccadilly Circus) et New York (Times Square). Une bande-annonce 3D immersive complète cette expérience unique.

Dans le cadre de ce partenariat stratégique, LG a également sponsorisé la première américaine de Red One en novembre au Lincoln Center de New York. Les invités et célébrités ont pu découvrir des extraits du film grâce aux téléviseurs LG, installés sur place pour une expérience cinématographique inédite.

Une technologie LG au service de l’expérience cinématographique

Les derniers modèles de téléviseurs LG permettent de vivre des moments intenses à domicile grâce à leurs technologies avancées. Le Dolby Vision® améliore la précision des détails, tandis que le Dolby Atmos® offre un son immersif, enveloppant le spectateur. Avec le FILMMAKER MODE™, les téléviseurs LG garantissent une fidélité visuelle absolue, respectant la vision du réalisateur Jake Kasdan pour Red One.

L’écran OLED de LG, leader du marché, enrichit cette expérience grâce à une qualité d’image réaliste et immersive. Cette technologie de pixels auto-émissifs place LG au sommet des solutions de divertissement à domicile, transformant chaque visionnage en une véritable expérience de cinéma.

Red One désormais disponible sur Prime Video

« Chez LG, nous croyons au pouvoir de l’innovation pour enrichir la vie quotidienne et créer des moments significatifs à la maison. Notre partenariat avec Prime Video reflète notre engagement à offrir les meilleurs contenus directement via nos téléviseurs, et nous sommes ravis que nos clients puissent découvrir Red One, un film de Noël incontournable », a déclaré Chris Jo, vice-président principal de la plateforme média et des solutions de divertissement chez LG.

De son côté, Sandhya Iyer, responsable mondiale de la distribution et des partenariats pour Prime Video, a ajouté : « Chez Prime Video, nous cherchons constamment des moyens innovants de valoriser nos contenus auprès de notre audience mondiale. Grâce à notre collaboration avec LG, nous allions immersion visuelle et expériences hors écran pour sublimer nos productions. »

Après sa sortie en salles, Red One est désormais accessible en streaming exclusivement sur Prime Video, directement via les téléviseurs LG. Une occasion parfaite de profiter de ce film spectaculaire dans le confort de son foyer, tout en bénéficiant des performances exceptionnelles des téléviseurs LG.

À propos de la plateforme webOS

La plateforme webOS alimente les téléviseurs LG depuis plus d’une décennie et est reconnue pour son interface conviviale, facilitant la navigation et la personnalisation. Grâce à un écosystème de partenaires mondiaux en constante expansion, webOS a pour but de soutenir la croissance future de LG, avec des expériences allant au-delà des appareils individuels et s’étendant à l’extérieur de la maison.

LG Channels, le service exclusif de streaming gratuit de LG, propose une large sélection de contenus premium en direct et à la demande, comprenant des films, des séries, des actualités, du sport, de la comédie, de l’animé et bien plus encore.

Avec un nombre croissant de chaînes, les propriétaires de téléviseurs LG, de moniteurs intelligents ou de projecteurs peuvent facilement découvrir leurs programmes préférés en lançant l’application LG Channels sur leur écran LG. Depuis 2024, l’activité de LG Channels s’étend également au secteur automobile. Pour plus d’informations sur LG, consultez le lien suivant : www.LGnewsroom.com.