LG Electronics dévoile son tout premier livre de marque « Brave Optimists »

LG Electronics (LG) se prépare à lancer son tout premier livre de marque dans le cadre de sa campagne mondiale alignée sur l’initiative « Life’s Good », qui vise à diffuser le message d’optimisme et de joie de l’entreprise à travers le monde.

Intitulé « Brave Optimists », le livre propose une collection d’histoires fascinantes racontées par des employés actuels et anciens de LG, « les personnes de LG », mettant en avant leur détermination, leur compassion et leur optimisme audacieux.

Composé de 28 chapitres, il est structuré en quatre sections. Les trois premières explorent les valeurs fondamentales de LG : « Expérience Client Intransigeante », « Innovation Axée sur l’Humain » et « Chaleur pour Éveiller un Sourire ». Tandis que la dernière est une section dédiée aux « Brave Optimists ».

Le PDG de LG, William Cho, parmi les voix inspirantes

Parmi les personnes interviewées pour le livre de marque figure le PDG actuel, William Cho, qui incarne la culture d’optimisme de l’entreprise et son aspiration à créer un avenir meilleur pour tous.

Les lecteurs pourront découvrir des moments clés de l’histoire de LG, de son expansion sur le marché américain à des innovations majeures telles que le réfrigérateur InstaView™, la télévision OLED R roulable LG SIGNATURE, ainsi que l’ultra-léger ordinateur portable LG gram.

En outre, le livre fournit des aperçus sur la façon dont les unités commerciales de LG, comme la société de solutions pour composants de véhicules, se sont continuellement développées pour devenir des moteurs clés de la croissance future. De plus, le livre explore l’histoire derrière la promesse de marque bien connue de LG : « Life’s Good ».

L’identité et l’engagement de LG pour un futur durable

« Notre nouveau livre de marque célèbre l’identité unique de notre entreprise en partageant les histoires de nos employés et les défis que nous avons affrontés et surmontés ensemble avec un optimisme audacieux et une détermination sans relâche », a expliqué Kim Hyo-eun, vice-présidente et responsable de la gestion de marque chez LG.

D’ailleurs, il n’a pas manqué d’ajouter : « Il met également en lumière notre engagement envers l’innovation qui continue de nous propulser dans notre parcours pour devenir la société de solutions pour une vie intelligente ».

La version anglaise du livre de marque « Brave Optimists » sera disponible en e-book dans les librairies numériques mondiales à la fin de ce mois. Les royalties que vont générer ces ventes permettront de financer projets sociaux en accord avec la mission de LG : contribuer à une vie meilleure pour tous.

À propos de LG Electronics

LG Electronics est un innovateur mondial dans le domaine de la technologie et de l’électronique grand public, présent dans presque tous les pays et comptant une main-d’œuvre internationale de plus de 74 000 personnes.

Les quatre sociétés de LG – Électroménagers et Solutions de Climatisation, Divertissement à Domicile, Solutions pour Composants de Véhicules et Solutions Professionnelles – ont généré un chiffre d’affaires mondial de plus de 84 trillions KRW en 2023.

LG est un fabricant de premier plan de produits grand public et commerciaux allant des téléviseurs, électroménagers et solutions de climatisation aux moniteurs et composants automobiles. Ses marques premium LG SIGNATURE et LG ThinQ intelligent sont des noms bien connus dans le monde entier. Pour suivre les nouvelles de LG, n’hésitez pas à visiter le site : www.LGnewsroom.com.