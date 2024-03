LG Electronics annonce le lancement mondial du LG StanbyME Speaker

Séoul, le 10 mars 2024 – LG Electronics (LG) annonce le lancement mondial du LG StanbyME Speaker (modèle XT7S), le dernier haut-parleur portable de la société qui fonctionne en harmonie avec un écran LG StanbyME lifestyle ou comme un haut-parleur autonome qui peut être emporté n’importe où.

Conçue pour enrichir les divertissements en intérieur et en extérieur, la qualité audio convaincante et la polyvalence remarquable de l’enceinte LG StanbyME répondent aux divers styles de vie et aux préférences des utilisateurs d’aujourd’hui. Idéale pour les personnes soucieuses du design qui apprécient le contenu et la musique en streaming à la maison ou en déplacement, cette enceinte a fait son apparition sur le marché en Corée et aux États-Unis et sera disponible dans d’autres régions par la suite.

Développée pour offrir une expérience de divertissement complète lorsqu’elle est associée à un écran StanbyME, cette enceinte est dotée d’un système d’appairage et de contrôle transparent et intuitif via la télécommande fournie avec l’écran StanbyME. Cela permet aux utilisateurs d’allumer et d’éteindre leur enceinte et leur écran d’une simple pression, tout en les connectant de manière transparente via Bluetooth. LG StanbyME dispose également d’un widget dédié avec un centre de contrôle pratique et une vue d’ensemble de l’état de l’enceinte.

Avec le nouveau haut-parleur LG StanbyME, profitez d’une expérience sonore exceptionnelle !

Afin d’accroître encore le plaisir audiovisuel grâce à la qualité audio, la fonction WOW Orchestra du haut-parleur LG StanbyME l’associe au système audio intégré de l’écran StanbyME, créant ainsi une configuration audio unifiée et offrant une expérience sonore exceptionnelle. De plus, le processeur IA α(Alpha) 7 Gen 6 de LG StanbyME optimise le son en fonction du type de contenu, tandis que les deux tweeters de 20 mm de l’enceinte StanbyME offrent un son stéréo clair et très détaillé. Le double radiateur passif de ce haut-parleur crée également des basses plus profondes et plus convaincantes.

Offrant une polyvalence à multiples facettes, le tout nouveau haut-parleur StanbyME peut compléter de manière transparente l’écran StanbyME ou être utilisé comme haut-parleur autonome n’importe où, offrant aux utilisateurs un niveau de flexibilité remarquable qui répond à tous leurs besoins en matière de divertissement sonore. Grâce à un support dédié, le haut-parleur se fixe sans effort au LG StanbyME, ce qui permet aux utilisateurs de le placer dans la position idéale pour obtenir un meilleur son.

De plus, avec un indice de protection IPX5 et jusqu’à 16 heures d’autonomie, ce haut-parleur portable garantit une performance audio constante où que l’on aille. Avec son corps compact et léger (78 mm de haut, 326 mm de large, 87 mm d’épaisseur, 0,9 kg), le haut-parleur LG StanbyME peut être transporté d’un endroit à l’autre avec facilité, tandis que sa fonction « edge lighting » offre des effets d’éclairage agréables à l’œil qui ajoutent un élément subtil, mais visuellement captivant pour améliorer l’humeur et l’atmosphère de n’importe quel environnement ou occasion.

À propos de LG Electronics :

La philosophie de LG s’articule autour du respect de la personne, de la sincérité et du retour à l’essentiel. Le géant sud-coréen s’engage à se mettre au service des clients, en leur offrant des solutions répondant à leurs besoins et de nouvelles expériences par un effort d’innovation constant, afin de leur permettre d’améliorer leur bien-être quotidien.

Les produits signés LG s’adressent à des consommateurs exigeants et sensibles, des individus soucieux d’entreprendre de nouvelles activités et de se lancer de nouveaux défis, de manière à multiplier les expériences et mener une vie meilleure. LG Electronics a développé son image de marque de manière constante et progressive, afin de partager sa devise, « Life’s Good ». LG Electronics s’applique à marier le contemporain et l’authentique et ne cesse d’évoluer pour s’adapter aux idéaux des temps modernes

