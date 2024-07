LG Electronics Algérie révolutionne l’été avec sa gamme avancée de climatiseurs

Alger, 01/07/2024 – avec le début de la saison estivale, LG Electronics Algérie a organisé un événement exclusif pour dévoiler sa vaste gamme de climatiseurs, réunissant les cadres supérieurs de l’entreprise ainsi que des acteurs clés du secteur. Cet événement illustre l’engagement continu de LG à innover et à maintenir sa position de leader mondial et national dans le domaine de la climatisation.

L’événement a débuté par un rappel de l’histoire et des débuts de LG Electronics, fondée en 1958 sous le nom de Gold Star. Depuis lors, LG a marqué l’industrie avec plusieurs réalisations emblématiques. En 2004, LG est devenu leader mondial des ventes de climatiseurs, un titre qu’il a conservé pendant quatre années consécutives jusqu’en 2007, et a franchi la barre des 100 millions d’unités vendues en 2008.

Aujourd’hui, LG occupe une position de leader en Algérie et à l’échelle mondiale grâce à sa technologie de pointe et à son engagement constant en matière d’innovation. Le marché algérien reconnaît unanimement les performances et la qualité des climatiseurs LG, soutenues par un réseau étendu de showrooms à travers le pays : 31 au Centre, 28 à l’Est, 16 à l’Ouest et 9 au Sud, garantissant une couverture nationale robuste.

Mustapha Kamel Nabi, Marketing Manager de LG Electronics Algérie, a présenté la gamme de climatiseurs LG, comprenant les modèles Jet Cool, Art Cool et Dual Cool, chacun répondant spécifiquement aux divers besoins des consommateurs.

Découvrez la gamme de climatiseurs LG !

Le modèle Art Cool se distingue par son design élégant, préservant l’esthétique de votre maison grâce au verre miroir LG ART COOL, qui se fond harmonieusement dans son environnement. Équipé du Plasmaster Ionizer++, il élimine jusqu’à 99 % des bactéries adhérentes pour un air pur et sans germes.

Le modèle Dual Cool offre jusqu’à 70 % d’économie d’énergie et un refroidissement rapide jusqu’à 40 % grâce à son compresseur Inverter. Il réduit également le bruit de fonctionnement et facilite l’installation avec un design moderne incluant un affichage caché pour surveiller la consommation d’énergie, ainsi qu’un nettoyage automatique pour maintenir une propreté constante.

Quant au modèle Jet Cool, il assure un rafraîchissement ou un réchauffement rapides de la pièce, distribue l’air uniformément pour un confort optimal, propose un diagnostic intelligent pour résoudre rapidement les problèmes, redémarre automatiquement après une coupure de courant, dispose d’une minuterie marche/arrêt 24 heures et offre un nettoyage automatique pour un entretien simplifié.

Tous ces climatiseurs offrent le confort, la sécurité et les économies d’énergie recherchés par les clients. LG Algérie aspire à continuer d’innover dans le futur pour renforcer sa position de pionnier technologique. En s’engageant à développer des produits qui répondent aux besoins évolutifs des consommateurs tout en intégrant les dernières avancées technologiques, LG vise à améliorer en permanence l’expérience utilisateur et à anticiper les attentes du marché.

À propos de LG Electronics

La philosophie de LG s’articule autour du respect de la personne, de la sincérité et du retour à l’essentiel. Le géant sud-coréen s’engage à se mettre au service des clients, en leur offrant des solutions répondant à leurs besoins et de nouvelles expériences par un effort d’innovation constant, afin de leur permettre d’améliorer leur bien-être quotidien.

Les produits signés LG s’adressent à des consommateurs exigeants et sensibles, des individus soucieux d’entreprendre de nouvelles activités et de se lancer de nouveaux défis, de manière à multiplier les expériences et mener une vie meilleure. LG Electronics a développé son image de marque de manière constante et progressive, afin de partager sa devise, “Life’s Good”. LG Electronics s’applique à marier le contemporain et l’authentique et ne cesse d’évoluer pour s’adapter aux idéaux des temps modernes.