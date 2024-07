LG Electronics Algérie renforce son engagement sociétal avec une nouvelle campagne de don de sang

Alger, le 31/07/2024 – Depuis plusieurs années, LG Electronics Algérie se distingue par son engagement envers la société et l’environnement, notamment à travers des collectes de dons de sang. Dans le cadre de cette démarche continue, LG a renouvelé aujourd’hui son engagement en organisant une nouvelle campagne de don de sang au siège de Chéraga, en collaboration avec l’Agence Nationale du Sang (ANS). Cette initiative vise à sensibiliser le public à l’importance de cet acte vital.

Fidèle à son slogan de Responsabilité Sociale d’Entreprise « La vie est agréable avec LG (Life’s Good) », LG Electronics Algérie multiplie ses efforts pour soutenir la communauté algérienne. L’entreprise organise régulièrement des campagnes de sensibilisation pour promouvoir la culture du don de sang. Comme le souligne l’ANS, “seuls les dons de sang volontaires, réguliers et bénévoles peuvent garantir un approvisionnement suffisant, fiable et sécurisé en sang et en produits sanguins”.

Les employés de LG en Algérie, sensibles à cette problématique, répondent souvent aux appels urgents pour des dons de sang relayés par les réseaux sociaux et les médias. Plus de 70 employés ont participé à cette dernière opération, qui s’est déroulée avec l’assistance d’une équipe médicale envoyée par l’ANS. Leur engagement a été essentiel pour la réussite de cette campagne, et leur dévouement mérite d’être salué.

LG renforce son rôle dans les initiatives sociales et humanitaires

Mustapha Nabi, Directeur Marketing de LG Algérie, a déclaré : « Cette campagne reflète notre conviction en la responsabilité sociale des entreprises. En tant qu’entreprise éthique, nous nous engageons à informer et à sensibiliser la communauté à cette noble cause. Nous considérons cette campagne comme une opportunité de renforcer nos relations avec la société et de souligner notre rôle dans les initiatives sociales et humanitaires. »

Cette initiative s’inscrit dans la continuité des efforts de LG Algérie, qui a déjà pris part à plusieurs campagnes de don de sang. L’entreprise reste déterminée à soutenir des causes importantes et à aider la communauté. Les employés ont exprimé leur satisfaction quant à l’accueil réservé à cette initiative, mettant en avant l’importance des événements de sensibilisation.

L’Agence Nationale du Sang a salué l’engagement de LG, affirmant son rôle actif dans le soutien à la société et dans la sensibilisation aux enjeux quotidiens des citoyens algériens. Elle a également encouragé les entreprises et institutions en Algérie à suivre cet exemple pour renforcer la sensibilisation à l’importance du don de sang.

À propos de LG Electronics

La philosophie de LG s’articule autour du respect de la personne, de la sincérité et du retour à l’essentiel. Le géant sud-coréen s’engage à se mettre au service des clients, en leur offrant des solutions répondant à leurs besoins et de nouvelles expériences par un effort d’innovation constant, afin de leur permettre d’améliorer leur bien-être quotidien.

Les produits signés LG s’adressent à des consommateurs exigeants et sensibles, des individus soucieux d’entreprendre de nouvelles activités et de se lancer de nouveaux défis, de manière à multiplier les expériences et mener une vie meilleure. LG Electronics a développé son image de marque de manière constante et progressive, afin de partager sa devise, “Life’s Good”. LG Electronics s’applique à marier le contemporain et l’authentique et ne cesse d’évoluer pour s’adapter aux idéaux des temps modernes.