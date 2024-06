LG Electronics Algérie renforce son engagement environnemental avec “BEACH PLOGGATHON”

Alger, le 24 juin 2024 – LG Electronics Algérie a renforcé son engagement envers l’environnement en organisant le “BEACH PLOGGATHON”, un événement de nettoyage des plages qui s’est tenu le samedi 22 juin 2024 à Tipaza. En partenariat avec l’association Plogging Algérie, cette initiative a rassemblé les employés engagés de LG ainsi que des bénévoles dévoués, tous animés par une même passion : protéger notre environnement.

Sous le thème ‘Notre Terre, Notre Avenir’, cet événement a mis en lumière la volonté profonde de LG Electronics Algérie de sensibiliser le public à l’importance cruciale de prendre soin de notre environnement. Au-delà de son rôle de leader dans l’innovation technologique, LG montre à travers de telles actions son engagement sincère envers des pratiques durables et communautaires.

Les employés de LG, accompagnés par des bénévoles dévoués, ont consacré leur énergie et leur temps à ramasser les déchets plastiques, transformant cette journée de nettoyage en une expérience enrichissante et conviviale. Les organisateurs de cet événement ont également prévu des activités sportives comme des courses, du volley-ball et du football, offrant ainsi aux participants l’opportunité de se divertir tout en contribuant à une cause noble et collective.

Pour clôturer cette journée pleine de sens, une collation a été offerte pour honorer les efforts exceptionnels des participants. LG Electronics Algérie tient à exprimer sa profonde gratitude envers tous ceux qui ont contribué à cette initiative, soulignant leur rôle essentiel dans la préservation de l’écosystème local.

Cette action incarne pleinement les valeurs de LG en matière de responsabilité sociale et environnementale, illustrant son engagement constant en faveur de l’écologie et du soutien aux communautés locales.

En plus de ses initiatives environnementales, LG Electronics Algérie continue d’œuvrer tout au long de l’année dans des actions humanitaires et sociales. L’entreprise reste fermement engagée à aider les plus démunis et à protéger notre environnement pour les générations futures.

À propos de LG Electronics

La philosophie de LG s’articule autour du respect de la personne, de la sincérité et du retour à l’essentiel. Le géant sud-coréen s’engage à se mettre au service des clients, en leur offrant des solutions répondant à leurs besoins et de nouvelles expériences par un effort d’innovation constant, afin de leur permettre d’améliorer leur bien-être quotidien.

Les produits signés LG s’adressent à des consommateurs exigeants et sensibles, des individus soucieux d’entreprendre de nouvelles activités et de se lancer de nouveaux défis, de manière à multiplier les expériences et mener une vie meilleure. LG Electronics a développé son image de marque de manière constante et progressive, afin de partager sa devise, “Life’s Good”. LG Electronics s’applique à marier le contemporain et l’authentique et ne cesse d’évoluer pour s’adapter aux idéaux des temps modernes.