LG Electronics Algérie offre 15 climatiseurs pour améliorer le confort des familles à Touggourt

Alger, le 17/09/2024 – Aujourd’hui, LG Electronics Algérie, en collaboration avec l’association Yes We Can, a mené une action solidaire significative en faveur des familles les plus démunies de la région de Touggourt, située dans le Sud du pays. Dans le cadre de cette initiative humanitaire, 15 climatiseurs ont été offerts à des foyers dans le besoin, afin d’améliorer leur confort face aux conditions climatiques extrêmes.

L’événement de lancement de cette opération a eu lieu ce matin à Alger, en présence des représentants de LG Electronics Algérie, des membres de l’association Yes We Can, ainsi que des médias. La cérémonie a marqué le départ d’un camion chargé des climatiseurs en direction de Touggourt, apportant une aide précieuse aux familles bénéficiaires. Cette action démontre l’engagement continu de LG Electronics Algérie envers les populations les plus vulnérables.

Cette donation illustre la volonté de LG Electronics Algérie de soutenir les communautés défavorisées et de répondre aux besoins urgents des régions les plus touchées. Avec les températures record enregistrées cette année, les climatiseurs seront d’une aide cruciale pour les populations locales.

En été comme en hiver, les climatiseurs LG offrent une performance optimale

Les climatiseurs donnés sont dotés de technologies avancées pour offrir un confort optimal tout au long de l’année. Pendant les périodes de chaleur intense, la fonction de refroidissement (cooling) permet de réduire efficacement la température intérieure, créant ainsi un espace frais et agréable pour les familles bénéficiaires.

En hiver, ces climatiseurs se transforment en véritables alliés grâce à leur fonction de chauffage (heating). Cette technologie permet d’augmenter la température intérieure pour maintenir un environnement confortable malgré le froid extérieur, les climatiseurs assurent une chaleur constante et agréable pendant les mois les plus frais.

En plus de leur performance exceptionnelle, les climatiseurs LG sont économes en énergie, ce qui permet de réduire les coûts énergétiques tout en minimisant l’impact environnemental. Leur technologie de pointe garantit une efficacité énergétique maximale, respectant les normes les plus strictes du secteur.

De plus, les climatiseurs LG assurent un haut niveau de sécurité, un avantage crucial par rapport aux radiateurs à gaz traditionnels. Ces derniers peuvent en effet représenter un danger, notamment en raison des risques d’asphyxie liés au monoxyde de carbone. Les climatiseurs LG, eux, fournissent une chaleur fiable et sécurisée, garantissant le bien-être des familles sans compromis sur leur sécurité.

LG Electronics Algérie renforce ses actions caritatives

Monsieur Mustapha Kamel Nabi, Directeur Marketing de LG Electronics Algérie, a déclaré : « Nous répondons toujours aux appels de la communauté, en particulier aux plus démunis. Après plusieurs actions cette année, notamment la donation de 12 machines à laver aux orphelins de SOS Village Draria, nous sommes heureux d’aider aujourd’hui les familles nécessiteuses du sud du pays, spécialement dans la région de Touggourt. Nous avons le plaisir de leur offrir 15 climatiseurs, qui leur seront utiles pendant l’été avec la chaleur et l’hiver avec l’option chauffage. »

LG Electronics Algérie est fermement engagée à continuer d’aider d’autres communautés et à répondre aux appels des familles nécessiteuses dans le cadre de ses actions caritatives. L’entreprise reste déterminée à poursuivre son soutien et à faire une différence tangible dans la vie des personnes qu’elle sert.

À propos de LG Electronics

La philosophie de LG s’articule autour du respect de la personne, de la sincérité et du retour à l’essentiel. Le géant sud-coréen s’engage à se mettre au service des clients, en leur offrant des solutions répondant à leurs besoins et de nouvelles expériences par un effort d’innovation constant, afin de leur permettre d’améliorer leur bien-être quotidien.

Les produits signés LG s’adressent à des consommateurs exigeants et sensibles, des individus soucieux d’entreprendre de nouvelles activités et de se lancer de nouveaux défis, de manière à multiplier les expériences et mener une vie meilleure. LG Electronics a développé son image de marque de manière constante et progressive, afin de partager sa devise, « Life’s Good ». LG Electronics s’applique à marier le contemporain et l’authentique et ne cesse d’évoluer pour s’adapter aux idéaux des temps modernes.