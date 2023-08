LG ELECTRONICS ALGERIE : Innovations et Bien-être à la Pointe de la Technologie

LG ELECTRONICS ALGERIE a présenté une gamme essentielle de produits intégrant des technologies dédiées au bien-être quotidien. Lors d’une conférence de presse sous le thème « Healthy life style by LG », le géant de l’électroménager a mis en avant une série de produits novateurs.

Parmi les derniers ajouts figurent le réfrigérateur VT8 et les laves-vaisselles Quad Wash encastrable ainsi que le lave-vaisselle AOD. Également au centre de l’événement, les produits déjà disponibles sur le marché : la machine à laver Vivace avec laveuses et sécheuses, ainsi que les réfrigérateurs Instaview Door-in-Door et Multi-Portes.

Face à une prise de conscience grandissante de l’importance de l’hygiène pour un environnement sain, LG a créé plusieurs technologies centrées sur la santé et l’hygiène, intégrées à diverses gammes de produits. Les avancées technologiques de LG jouent un rôle essentiel dans la quête du bien-être, grâce à des innovations telles que la technologie True Steam, Steam+ et Hygiène Fresh.

C’est dans cette perspective que LG Algérie a convié deux expertes de la santé : une dermatologue et une psychologue pour mettre en lumière l’importance de prendre soin de sa peau et de son bien-être au quotidien. Cette démarche témoigne de l’engagement de la marque en faveur d’innovations saines, alignées sur une stratégie continue centrée sur le bien-être des utilisateurs au quotidien.

L’une de ces avancées, l’innovation Hygiène Fresh de LG intègre un système de filtration d’air dans certains réfrigérateurs. Grâce à un ventilateur, il purifie l’air en quatre étapes avec des filtres pour capturer particules (poussières, champignons), éliminer odeurs et éradiquer jusqu’à 99,99 % des bactéries. De plus, le distributeur d’eau autonettoyant UV Nano nettoie la buse à eau toutes les heures, 10 minutes automatiquement ou manuellement.

La technologie Steam+ Refresh de LG, présente sur certains lave-linge comme le VIVACE, est idéale pour les peaux sensibles et anti-allergie. Certifiée par la BAF, elle combine eau et vapeur pour nettoyer les vêtements, éliminant 99,9 % des allergènes. Cette méthode rapide et efficace utilise la vapeur pour éliminer plis et odeurs des vêtements délicats en 20 minutes seulement.

Les lave-vaisselle LG sont dotées de la technologie TrueSteam™ qui utilise de l’eau en ébullition à plus de 100°C pour stériliser et éliminer 99,9 % des bactéries et germes. Elle adoucit aussi les résidus alimentaires tenaces avant le cycle de lavage, réduisant les dépôts de calcaire jusqu’à 30 %.

La gamme de produits de LG propose d’autres fonctionnalités optimisant la fraîcheur, le nettoyage, la connectivité et l’économie. Le moteur Inverter Direct Drive™ allie discrétion et performance, avec une consommation d’énergie réduite tout en respectant les normes d’efficacité énergétique. La garantie de dix ans confirme sa qualité et durabilité.

L’application ThinQ permet de contrôler à distance le démarrage de la machine à laver et de télécharger de nouveaux cycles pour une expérience de lavage connectée et personnalisée, renforçant la connectivité, l’utilisation aisée et la personnalisation.