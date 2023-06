LG Electronics Algérie et INJAZ annoncent le lauréat du prix national d’innovation d’LG Electronics

LG Electronics Algérie et INJAZ EL DJAZAIR ont annoncé, aujourd’hui à Alger, le projet gagnant du prix national d’innovation de LG, à l’issue de la compétition « INNOVATIVE CHALLENGE by LG », qui a découlé du programme Leaders Generation by LG, auquel ont participé 1000 étudiants des différentes universités et écoles à travers le pays, durant ses deux phases.

Le projet qui bénéficiera d’un accompagnement de trois mois a été annoncé lors d’une conférence de presse, organisée en présence des membres du jury, dont des responsables de LG Electronics Algérie et de INJAZ EL DJAZAIR, et il s’agit du projet AAMAL, de l’Université des Sciences et de la Technologie Houari Boumediene (USTHB), sélectionné parmi les trois finalistes, axés sur la technologie et ayant un impact sociétal. Ces finalistes, retenus comme étant les plus prometteurs, ont été sélectionnés parmi 23 projets soumis pour évaluation, après un processus rigoureux.

La sélection de ces projets s’est déroulée en collaboration avec les représentants de LG Electronics Algérie et INJAZ El Djazair, en se basant sur deux critères principaux : l’innovation et l’impact du projet sur le volet sociétal et environnemental.

Les trois projets finalistes sont la plateforme SAVIO des étudiants de l’École Supérieure d’Informatique (ESI), qui détecte les chutes et les dangers menaçant les personnes âgées ou les enfants en bas âge et alerte le personnel de garde. Le second projet retenu est SKIN SAVERS des étudiants de l’École Nationale Supérieure d’Agronomie (ENSA), qui est une crème 100% à base de plantes médicinales présentes en Algérie et destinée à soigner les brûlures cutanées. Le troisième projet AAMEL est une application dédiée spécialement aux étudiants à la recherche d’un emploi temporaire ou d’une mission, mais encourage également les employeurs et les étudiants à tisser des passerelles entre eux.



Par ailleurs, 13 « ambassadeurs » ont été sélectionnés en février dernier pour la seconde phase du programme « INNOVATIVE CHALLENGE by LG », en fonction de leurs compétences en communication, en leadership et en engagement sociétal. Ils bénéficieront d’une formation de deux jours afin de développer leurs connaissances et de présenter avec impact leurs projets. Le groupe gagnant bénéficiera, pour sa part, d’un accompagnement de trois mois pour développer et lancer son projet. Ces récompenses tangibles fourniront un soutien concret aux participants en vue de concrétiser leurs projets innovants. De plus, ils ont reçu des attestations de fin de parcours attribuées par LG Electronics Algérie et INJAZ El Djazair, récompensant leurs contributions exceptionnelles.

L’INNOVATIVE CHALLENGE by LG:

L’INNOVATIVE CHALLENGE by LG est une initiative passionnante qui a permis aux ambassadeurs du programme « Leaders Generation by LG » de partager leurs connaissances avec les étudiants de leurs universités respectives à travers des ateliers interactifs depuis mars dernier jusqu’au début de ce mois de juin. Au total, 608 participants ont pris part à ces ateliers, comprenant 23 sessions réparties dans 12 universités d’Alger, Tipaza, Constantine et Tlemcen.

Le programme Leader Generation by LG est une collaboration entre LG Electronics Algérie et INJAZ EL DJAZAIR, visant à soutenir les jeunes talents prometteurs en renforçant leurs compétences en leadership, innovation et entrepreneuriat. Il s’est déroulé à travers 3 sessions en ligne et 12 sessions en présentiel dans 12 établissements universitaires à Alger, Tipaza, Constantine et Tlemcen, auxquelles ont participé 675 étudiants. Les participants ont suivi une formation complète axée sur l’écosystème entrepreneurial algérien, les compétences « soft skills » indispensables à l’entrepreneuriat et la gestion de projets.



LG Electronics Algérie est fière de son engagement envers les jeunes étudiants et l’innovation en Algérie. Le programme « LEADER GENERATION BY LG » témoigne de cet engagement en offrant aux étudiants la formation et les compétences nécessaires pour exploiter leur potentiel entrepreneurial. Depuis son lancement en mai 2022, ce programme a créé de nouvelles perspectives et opportunités pour les jeunes talents en Algérie, ouvrant la voie à un avenir prometteur.