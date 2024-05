LG Electronics Algérie et Apple annoncent une collaboration historique !

Alger, le 29 mai 2024 – LG Electronics Algérie et Apple sont ravis d’annoncer une collaboration historique qui apporte l’application Apple Music aux téléviseurs LG équipés de webOS 4.0 ou versions ultérieures en Algérie. Cette intégration permet aux utilisateurs de profiter de la musique en Dolby Atmos, enrichissant ainsi l’expérience visuelle et sonore exceptionnelle déjà offerte par LG depuis 2018.

Trois mois d’Apple Music gratuits pour célébrer cette étape

Pour marquer cette étape remarquable, LG offre trois mois d’Apple Music gratuits aux utilisateurs de LG Smart TV en Algérie. Les nouveaux abonnés peuvent profiter de cette offre sur les téléviseurs intelligents LG compatibles (modèles 2018 et ultérieurs) exécutant webOS 4.0 ou une version supérieure. Ainsi, ils peuvent activer l’essai gratuit de trois mois via l’application Apple Music sur les appareils LG approuvés, entre le 30 avril 2024 et le 30 avril 2025.

Une expérience musicale révolutionnaire avec Apple Music en Spatial Audio

Les téléviseurs LG sont les premiers à prendre en charge Apple Music en Spatial Audio avec Dolby Atmos, offrant une expérience musicale immersive avec un son surround haut de gamme. Cette technologie hypnotise les auditeurs avec un son captivant, élevant le plaisir audio à de nouveaux sommets.

Apple Music : une vaste bibliothèque musicale sans publicité

Apple Music est un service de streaming sans publicité, doté d’une vaste bibliothèque permettant aux abonnés d’écouter plus de 100 millions de chansons et 30 000 listes de lecture sélectionnées par des experts.

Pour activer cette offre, les utilisateurs doivent mettre à jour leur téléviseur LG à la dernière version de webOS et télécharger l’application Apple Music. Ensuite, il suffit d’ouvrir l’application Apple Music sur le téléviseur LG compatible pour activer les trois mois d’abonnement gratuit et découvrir une bibliothèque musicale mondiale avec une qualité sonore exceptionnelle.

À propos de LG Electronics

La philosophie de LG s’articule autour du respect de la personne, de la sincérité et du retour à l’essentiel. Le géant sud-coréen s’engage à se mettre au service des clients, en leur offrant des solutions répondant à leurs besoins et de nouvelles expériences par un effort d’innovation constant, afin de leur permettre d’améliorer leur bien-être quotidien.

Les produits signés LG s’adressent à des consommateurs exigeants et sensibles, des individus soucieux d’entreprendre de nouvelles activités et de se lancer de nouveaux défis, de manière à multiplier les expériences et mener une vie meilleure. LG Electronics a développé son image de marque de manière constante et progressive, afin de partager sa devise, “Life’s Good”. LG Electronics s’applique à marier le contemporain et l’authentique et ne cesse d’évoluer pour s’adapter aux idéaux des temps modernes

