LG domine le marché OLED pour la 11ème année

Dans un monde en constante évolution du divertissement à domicile, LG continue de s’imposer comme leader incontesté grâce à ses avancées révolutionnaires sur le marché mondial de la télévision. Pour la 11e année consécutive, LG maintient sa position dominante sur le marché des téléviseurs OLED, démontrant son engagement indéfectible envers l’innovation et l’excellence, offrant des expériences de consommation uniques qui distinguent ses téléviseurs de la concurrence.

Selon les données fournies par Omdia, une société d’études de marché, LG a consolidé sa position de leader mondial des téléviseurs OLED l’année dernière, avec un total impressionnant de 3 millions d’unités expédiées. Avec une part de marché de 53 % dans le segment des expéditions mondiales de téléviseurs OLED, LG reste fermement en tête, offrant une gamme diversifiée de facteurs de forme et de tailles pour répondre aux besoins de tous les consommateurs.

Dans une ère où la taille compte plus que jamais, la demande de téléviseurs extra-larges et haut de gamme continue de croître. En effet, l’année dernière, la part des téléviseurs de 75 pouces et plus a dépassé les 20 % en termes de revenus sur les marchés de télévision haut de gamme, notamment en Amérique du Nord et en Europe.

Les expéditions de téléviseurs OLED de 75 pouces et plus ont enregistré une croissance spectaculaire, dépassant les 25 % en termes de revenus sur l’ensemble du marché des téléviseurs OLED. Avec un modèle ultra-large représentant désormais un téléviseur OLED sur quatre vendus, cette tendance a connu une augmentation moyenne annuelle de près de 70 % au cours des cinq dernières années, y compris l’année dernière.

LG consolide sa position dominante sur le marché avec une part de marché impressionnante approchant les 60 % des expéditions totales de téléviseurs OLED de 75 pouces et plus. De plus, LG élargit activement sa gamme de téléviseurs OLED sans fil en introduisant des modèles de 97 pouces, 83 pouces et 77 pouces, équipés de sa solution de transmission sans fil révolutionnaire 4K/120 Hz, répondant ainsi à la demande croissante de téléviseurs ultra-larges et haut de gamme sur les marchés nord-américains et européens.

Alors que la demande de téléviseurs ultra-larges haut de gamme continue de croître, LG renforce sa gamme de téléviseurs OLED en offrant une variété de modèles sans fil et une qualité d’image et audio exceptionnelle grâce à ses processeurs IA avancés, notamment le α (Alpha) 11 AI. Les tout derniers téléviseurs OLED de LG offriront également une expérience de divertissement à domicile encore plus personnalisée grâce à la plateforme de télévision intelligente webOS.

Les livraisons combinées de téléviseurs OLED et LCD de LG l’année dernière ont dépassé les 22,53 millions d’unités, représentant ainsi une part de marché de 16,3 % sur le marché mondial de la télévision en 2023, en termes de revenus. En plus de son leadership dans le domaine des téléviseurs OLED, LG se distingue également sur le marché des téléviseurs LCD grâce à sa gamme de téléviseurs QNED, intégrant les technologies de couleur Quantum Dot et NanoCell de LG pour des couleurs précises et éclatantes. Grâce à ces modèles QNED remarquables, LG s’est classé deuxième sur le marché des téléviseurs LCD à points quantiques l’année dernière, avec une part de marché de 14,7 %, excluant les téléviseurs LG NanoCell de ce chiffre.

Les derniers téléviseurs LG QNED, équipés de la technologie Mini LED et du processeur Alpha 8 AI, offrent des performances IA multipliées par 1,3 par rapport à leur prédécesseur, le processeur Alpha 7 Gen 6, pour des gradations de couleurs plus précises. Avec une gamme diversifiée de tailles, allant de 43 pouces à un modèle massif de 98 pouces, LG offre à ses clients un choix varié répondant à tous leurs besoins.

Malgré une légère baisse des expéditions sur le marché mondial de la télévision l’année dernière, LG continue de démontrer son leadership incontesté dans l’industrie, tant dans le segment des téléviseurs OLED que des téléviseurs LCD. Avec son engagement constant envers l’innovation et la satisfaction client, LG reste à l’avant-garde de la révolution du divertissement à domicile.