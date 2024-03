LG dévoile son nouveau moniteur intelligent 4K « MyView »

SÉOUL, 24 mars 2024 — La nouvelle gamme de moniteurs intelligents « LG MyView » de LG Electronics est conçue pour la productivité et le divertissement, chaque moniteur est livré avec la célèbre plate-forme webOS et offre une variété de fonctionnalités conviviales et d’options de connectivité. La marque LG MyView, qui fait ses débuts en 2024, communique l’expérience utilisateur personnalisée offerte par les moniteurs intelligents haut de gamme de l’entreprise.

Les moniteurs intelligents LG MyView permettent aux utilisateurs de diffuser des films, des séries et des sports, d’écouter de la musique et de travailler à distance sans avoir à se connecter à un PC. Les nouveaux modèles 2024, dont le 32SR85U, lauréat du CES Innovation Award, sont équipés d’écrans LG IPS 4K qui offrent une qualité d’image impressionnante. Grâce à webOS, les derniers moniteurs intelligents de LG offrent une interface intuitive, une expérience utilisateur sur mesure et un monde d’applications parmi lesquelles choisir. Pour répondre à différents goûts, certains modèles LG MyView sont disponibles dans une variété de couleurs, notamment le blanc essence, le beige doux, le rose coton et le vert coton.

À LIRE AUSSI :

>> LG Electronics annonce le lancement mondial du LG StanbyME Speaker

Avec LG MyView, vivez une expérience visuelle unique !

Adoptant des panneaux IPS 4K (3 840 × 2 160) de 31,5 pouces, les nouveaux écrans LG MyView (modèles 32SR85U, 32SR83U et 32SR70U) placent la barre en matière de qualité d’image dans la catégorie des moniteurs intelligents. Les écrans présentent un format mince avec une conception sur 3 côtés pratiquement sans bordure pour améliorer l’expérience visuelle et économiser de l’espace. Les 32SR85U et 32SR83U sont livrés avec un support réglable doté d’une découpe circulaire, tandis que le 32SR70U possède une base discrète pour une apparence compacte et élégante. Le 32SR85U a été récompensé par un CES 2024 Innovation Award, un Red Dot Design Award 2023 et un iF Design Award 2023.

Avec webOS 23 intégré, LG MyView prend en charge le travail à distance et le divertissement à domicile, offrant un accès à un catalogue vaste et croissant de services de streaming populaires, des programmes de productivité comme Microsoft 365 et Google Calendar et une compatibilité avec AirPlay 2 et Miracast pour la mise en miroir d’écran sans fil. 2 Le Wi-Fi et le Bluetooth intégrés offrent une connexion à Internet et aux périphériques compatibles. Le 32SR85U peut être associé à une webcam 3 Full HD amovible (1 920 x 1 080), idéale pour les vidéoconférences et les applications interactives.

« Les moniteurs intelligents LG MyView offrent une excellente qualité d’image, la commodité de webOS et de la connectivité sans fil, un design élégant et bien plus encore », a déclaré YS Lee, vice-président et chef de l’unité commerciale informatique de LG Electronics Business Solutions Company. « Nos moniteurs de style de vie personnalisés peuvent répondre aux besoins individuels de chaque client, en leur offrant une expérience utilisateur améliorée, qu’ils regardent, s’entraînent ou s’entraînent. »

À propos de LG Electronics :

La philosophie de LG s’articule autour du respect de la personne, de la sincérité et du retour à l’essentiel. Le géant sud-coréen s’engage à se mettre au service des clients, en leur offrant des solutions répondant à leurs besoins et de nouvelles expériences par un effort d’innovation constant, afin de leur permettre d’améliorer leur bien-être quotidien.

Les produits signés LG s’adressent à des consommateurs exigeants et sensibles, des individus soucieux d’entreprendre de nouvelles activités et de se lancer de nouveaux défis, de manière à multiplier les expériences et mener une vie meilleure. LG Electronics a développé son image de marque de manière constante et progressive, afin de partager sa devise, « Life’s Good ». LG Electronics s’applique à marier le contemporain et l’authentique et ne cesse d’évoluer pour s’adapter aux idéaux des temps modernes.

À LIRE AUSSI :

>> Design ultraléger, performances puissantes avec l’IA… Découvrez le nouveau LG Gram Pro !