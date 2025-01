LG dévoile sa vision du quotidien avec l’ « Intelligence Affectionnée » lors de sa première mondiale

Lors de la LG World Premiere à Las Vegas le 6 janvier, à la veille du CES 2025, LG Electronics (LG) a présenté sa vision novatrice des expériences client basées sur l’IA, intitulée Life’s Good 24/7 avec l’ « Intelligence Affectionnée ». Cet événement, qui compte parmi les plus influents de l’univers technologique, a marqué un tournant dans la manière dont l’IA peut transformer la vie quotidienne.

Plus de 1 000 participants, incluant des médias internationaux et des partenaires stratégiques, ont assisté à cette conférence de presse immersive, également retransmise en direct en ligne.

Pour présenter l’étendue de l’expérience client alimentée par l’Intelligence Affectionnée de LG, la scène de l’événement a été divisée en trois zones représentant les différents espaces de vie des individus, allant de la maison à la mobilité, en passant par les espaces commerciaux.

L’entreprise a illustré, à travers des démonstrations captivantes basées sur des scénarios réels, comment son IA avancée va transformer positivement la vie quotidienne.

Une IA centrée sur l’humain

L’Intelligence Affectionnée de LG se distingue par une approche unique : dépasser la simple technique pour offrir une expérience véritablement personnalisée et empathique. Et ce, en mettant l’accent sur son potentiel à révolutionner le paradigme de l’expérience client. Ainsi, cette vision repose sur la capacité de l’IA à comprendre et à répondre aux besoins des utilisateurs, tout en créant des interactions plus humaines et différenciées.

Le LG World Premiere a débuté avec une vidéo intitulée « Moins artificiel, plus humain », suivie d’un discours prononcé par le PDG de l’entreprise, William Cho. Ce dernier a inauguré l’événement avec un message fort :

« Chez LG, nous intégrons parfaitement l’IA dans les espaces physiques qui nous entourent. Nous ne voyons pas l’espace comme un simple lieu physique, mais comme un environnement dans lequel des expériences holistiques prennent vie – à la maison, en mobilité, dans les espaces commerciaux et même virtuels. Dans ces espaces, les appareils et services s’harmoniseront pour créer une valeur client totalement nouvelle. C’est ici que notre Intelligence Affectionnée brille, se distinguant clairement des autres ».

LG dévoile ses trois piliers pour une IA transformative

Lors de la première mondiale de son concept d’« Intelligence Affectionnée », LG a dévoilé une vision ambitieuse pour transformer le quotidien grâce à des appareils connectés, des agents IA avancés et des services intégrés. Le PDG de LG a d’ailleurs détaillé ces piliers fondamentaux pour concrétiser cette initiative, tout en annonçant des partenariats stratégiques de grande envergure.

Les appareils connectés, véritables points de contact pour l’IA, constituent un atout majeur de LG. Avec des centaines de millions de produits intelligents déjà utilisés à travers le monde, et grâce à l’acquisition d’Athom, LG offre désormais une connectivité sans faille avec des dispositifs IoT de plus de 170 marques internationales. Les agents IA prennent une nouvelle dimension avec l’évolution de LG FURON, combinant l’IA générative basée sur des modèles linguistiques avancés, la détection spatiale en temps réel et l’analyse des habitudes de vie des utilisateurs. Ce système novateur adapte les environnements en temps réel, coordonne appareils et services, tout en garantissant la protection des données personnelles. Les services intégrés, soutenus par un partenariat stratégique avec Microsoft, visent à enrichir les expériences des utilisateurs. Ce partenariat combine les produits et données clients de LG avec les technologies IA de Microsoft pour développer des services empathiques et personnalisés.

Un partenariat stratégique pour une IA empathique

Pour soutenir sa vision de fournir des services intégrés convaincants, le PDG Cho a annoncé un partenariat stratégique avec Microsoft. L’objectif est de stimuler l’innovation en combinant les produits et les informations clients de LG provenant de divers espaces, tels que la maison, la mobilité et les espaces commerciaux, avec la technologie IA de Microsoft pour mettre en œuvre des services IA empathiques intégrés.

Judson Althoff, vice-président exécutif et directeur commercial de Microsoft, a exprimé son enthousiasme : « Chez Microsoft, nous croyons que l’IA changera fondamentalement la manière dont nous vivons et travaillons, et nous ne pourrions être plus enthousiastes de collaborer avec LG Electronics – les pionniers des espaces connectés intelligents – pour intégrer l’IA dans les expériences quotidiennes ».

Les deux entreprises travaillent sur des projets communs pour divers espaces : maisons, véhicules, hôtels et bureaux. Par exemple, LG intègre déjà les technologies de reconnaissance vocale de Microsoft dans son Self-Driving AI Home Hub, capable de comprendre divers accents, prononciations et expressions familières.

Les projets futurs incluent le développement d’agents IA capables non seulement de comprendre et d’interagir avec les clients, mais aussi de prédire leurs besoins et préférences.

Le partenariat se penche également sur l’avenir des centres de données IA. Grâce aux systèmes de gestion thermique et aux technologies de refroidissement avancées de LG, l’objectif est d’améliorer l’efficacité énergétique de ces infrastructures critiques pour l’IA. Ensemble, les entreprises prévoient de créer des centres de données de nouvelle génération plus efficaces et durables.

Une démonstration immersive pour concrétiser la vision

Pour illustrer la vision de l’Intelligence Affectionnée, LG a proposé une représentation théâtrale captivante, suivant une journée dans la vie d’une famille. Cette approche immersive a démontré comment l’IA de LG simplifie et enrichit la vie quotidienne.

Dans une scène matinale, l’agent FURON ajuste automatiquement la température d’une pièce en détectant une toux nocturne. « J’ai remarqué que vous aviez toussé la nuit dernière, alors j’ai ajusté la température de la pièce pour votre confort. » Au-delà des ajustements environnementaux, FURON offre une aide réfléchie, suggérant : « Vous n’avez pas de projets cet après-midi – pourquoi ne pas accompagner votre mère à son rendez-vous médical ? »

Le trajet du matin met également en lumière la commodité de l’intégration de l’IA. Dans la voiture, la solution de détection interne alimentée par l’IA de LG détecte lorsque le conducteur oublie son gobelet de café, lui demandant : « Souhaitez-vous vous arrêter dans un café à deux minutes d’ici pour du café ? ».

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par LG Global (@lg_global)

L’IA de LG au service du bien-être pour une expérience personnalisée

Elle surveille aussi les signaux biométriques, réagissant à une fréquence cardiaque élevée avant une réunion de l’après-midi en jouant de la musique apaisante pour aider le conducteur à se détendre. Le système suggère également de réorienter le trajet pour éviter les accidents et recommande de tenir une visioconférence à l’intérieur du véhicule si les embouteillages risquent de faire manquer une réunion importante.

Une fois arrivé au bureau, l’IA ajoute une touche personnelle, comme afficher des vidéos de vacances familiales passées sur les caméras internes et externes de la voiture.

Après le travail, le téléviseur du salon équipé de la technologie IA améliore l’expérience de divertissement à domicile. Il analyse l’environnement, les habitudes et l’historique de visionnage pour recommander des contenus personnalisés.

Si le client mentionne des difficultés à entendre les dialogues d’une vidéo, l’IA ajuste l’audio pour améliorer la clarté des voix en les isolant du bruit de fond et en les faisant résonner comme si elles provenaient naturellement du centre de l’écran.

Des expériences connectées pour un avenir durable

En conclusion de son discours, le PDG Cho a souligné le rôle de l’IA pour impulser des changements transformateurs dans les secteurs B2C (business-to-consumer) et B2B (business-to-business).

LG va plus loin avec des initiatives comme le LG Smart Cottage, une maison modulaire intégrant des appareils intelligents et des technologies IA, mais aussi des systèmes de chauffage, ventilation et climatisation (HVAC) et d’autres technologies avancées pour redéfinir le logement résidentiel durable.

Dans le domaine automobile, LG transforme les véhicules en « cavernes numériques personnalisées », combinant IA et solutions logicielles qui comprennent et s’adaptent à l’environnement intérieur et extérieur du véhicule, pour offrir des expériences de mobilité uniques.

Enfin, dans le secteur industriel, LG s’appuie sur ses 60 ans d’expertise mondiale en fabrication pour proposer des usines intelligentes, avec des systèmes de fabrication de nouvelle génération basées sur l’IA et la robotique. De plus, les systèmes de gestion thermique basés sur l’IA et les technologies de refroidissement avancées de LG optimisent l’efficacité énergétique des centres de données IA dans le monde entier.

« Notre objectif ultime est simple mais profond : utiliser l’IA comme un moyen de créer une valeur client holistique, peu importe où vous vous trouvez », a déclaré le PDG Cho, avant de rajouter : « Peu importe comment l’IA transforme nos vies, une chose restera inchangée : notre engagement envers le ‘Life’s Good’. Avec cette promesse inébranlable, nous nous efforcerons d’offrir des expériences client différenciées – visibles ou invisibles – à chacun, partout, tout le temps. »

