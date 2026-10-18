LG Days 2026 : jusqu’à 53 000 DA de réduction sur les téléviseurs et l’électroménager LG

LG Electronics Algérie annonce le lancement de LG Days 2026. Cette opération promotionnelle se tient du 18 octobre au 8 novembre 2026. Elle se déroule dans les points de vente agréés, à travers tout le territoire national. Elle concerne une sélection de téléviseurs et d’appareils électroménagers, avec des réductions pouvant atteindre 53 000 DA sur certains modèles.

À travers les LG Days 2026, LG Electronics Algérie propose aux consommateurs des offres avantageuses sur une sélection de produits. L’opération leur permet aussi de découvrir ses différentes gammes et les technologies qui les caractérisent. Cette initiative vise à accompagner les foyers dans leurs choix d’équipement, en conciliant innovation, performance et accessibilité.

Des réductions sur plusieurs catégories de produits

Durant cette période, les consommateurs peuvent bénéficier de conditions tarifaires préférentielles sur une sélection de produits LG. Les offres couvrent les téléviseurs, les réfrigérateurs, les lave-linge, les lave-vaisselle, les climatiseurs et les micro-ondes. Voici le détail des prix, catégorie par catégorie.

Téléviseurs LG : jusqu’à 53 000 DA de réduction

Les téléviseurs bénéficient des plus fortes réductions, sur les gammes OLED, QNED, NanoCell et UHD. Le téléviseur QNED 65 pouces 65QNED86A6A passe ainsi de 232 900 DA à 179 900 DA. L’OLED 55 pouces OLED55CS5VA affiche, lui, une remise de 50 000 DA, à 189 900 DA.

Le QNED 55 pouces 55QNED86A6A baisse de 40 000 DA, tout comme l’OLED 65 pouces OLED65CS6VA. Le NanoCell 55 pouces 55NANO80A6A passe sous la barre des 90 000 DA, à 89 900 DA. Les téléviseurs LG UHD démarrent, eux, à 59 900 DA pour le modèle 43 pouces.

Modèle Gamme Taille Prix habituel Prix LG Days Réduction OLED65CS6VA OLED 65 pouces 349 900 DA 309 900 DA 40 000 DA OLED55CS6VA OLED 55 pouces 227 900 DA 199 000 DA 28 900 DA OLED55CS5VA OLED 55 pouces 239 900 DA 189 900 DA 50 000 DA 75QNED86A6A QNED 75 pouces 349 900 DA 329 900 DA 20 000 DA 75QNED70B6T QNED 75 pouces 249 900 DA 234 900 DA 15 000 DA 65QNED86A6A QNED 65 pouces 232 900 DA 179 900 DA 53 000 DA 65QNED85B6T QNED 65 pouces 199 900 DA 189 900 DA 10 000 DA 65QNED70B6T QNED 65 pouces 149 900 DA 139 900 DA 10 000 DA 55QNED86A6A QNED 55 pouces 174 900 DA 134 900 DA 40 000 DA 55QNED85B6T QNED 55 pouces 154 900 DA 144 900 DA 10 000 DA 55QNED70B6T QNED 55 pouces 109 900 DA 104 900 DA 5 000 DA 55NANO80A6A NanoCell 55 pouces 119 900 DA 89 900 DA 30 000 DA 85NU850B6LA UHD 85 pouces 324 900 DA 314 900 DA 10 000 DA 75NU850B6LA UHD 75 pouces 214 900 DA 204 900 DA 10 000 DA 55NU850B6LA UHD 55 pouces 89 900 DA 84 900 DA 5 000 DA 50NU850B6LA UHD 50 pouces 79 900 DA 74 900 DA 5 000 DA 43NU850B6LA UHD 43 pouces 62 900 DA 59 900 DA 3 000 DA

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Réfrigérateurs : jusqu’à 15 000 DA de remise

Les réfrigérateurs bénéficient de remises allant jusqu’à 15 000 DA sur plusieurs modèles. Les modèles GN-E62PGGL et GN-G62BLHL affichent la plus forte réduction, à 204 900 DA et 199 900 DA. Le modèle le plus accessible de l’opération, le GJ-B452PFFK, passe à 156 900 DA.

Modèle Prix habituel Prix LG Days Réduction GN-E62PGGL 219 900 DA 204 900 DA 15 000 DA GN-G62BLHL 214 900 DA 199 900 DA 15 000 DA GN-E62BLCL 194 900 DA 184 900 DA 10 000 DA GJ-F452PFBK 174 900 DA 164 900 DA 10 000 DA GJ-B452PQBK 169 900 DA 159 900 DA 10 000 DA GJ-B452PFFK 164 900 DA 156 900 DA 8 000 DA

Lave-linge : des prix promotionnels sur neuf modèles

Les lave-linge profitent de prix promotionnels sur neuf modèles. Le F0Z9DFP26 enregistre la plus forte baisse, avec 14 100 DA de réduction, à 179 900 DA. Le F4V9LCP2EE suit de près, avec une remise de 14 000 DA. Le modèle le plus accessible, le F4V5EYP0W, s’affiche à 87 900 DA.

Modèle Prix habituel Prix LG Days Réduction F0Z9DFP26 194 000 DA 179 900 DA 14 100 DA F0Z6DRP24 154 900 DA 144 900 DA 10 000 DA F0Z6DYP24 137 900 DA 129 900 DA 8 000 DA F4V9LCP2EE 141 900 DA 127 900 DA 14 000 DA F4V9ECP2E 124 900 DA 114 900 DA 10 000 DA F4V9EWP2E 108 900 DA 99 900 DA 9 000 DA F4V5EGP2P 113 900 DA 104 900 DA 9 000 DA F4V5EYP2P 99 900 DA 92 900 DA 7 000 DA F4V5EYP0W 93 900 DA 87 900 DA 6 000 DA

Lave-vaisselle : jusqu’à 20 000 DA de réduction

Les lave-vaisselle affichent des réductions pouvant atteindre 20 000 DA. Le modèle DFC513FV passe ainsi de 139 900 DA à 119 900 DA. Le DFC533FV bénéficie, lui, d’une remise de 15 000 DA, à 144 900 DA.

Modèle Prix habituel Prix LG Days Réduction DFC513FV 139 900 DA 119 900 DA 20 000 DA DFC533FV 159 900 DA 144 900 DA 15 000 DA DFC335HM 179 900 DA 169 900 DA 10 000 DA DFC335HS 174 900 DA 164 900 DA 10 000 DA DBC435TSL 179 900 DA 169 900 DA 10 000 DA DFC287HVS 189 000 DA 179 900 DA 9 100 DA

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Climatiseurs : jusqu’à 19 000 DA de réduction

Les climatiseurs profitent de réductions allant jusqu’à 19 000 DA sur une sélection de références. L’offre couvre deux gammes, Art Cool et Dual Cool, avec trois modèles chacune. L’ART18ALG affiche la plus forte réduction, à 156 900 DA. Le climatiseur le plus accessible, le DUAL12AT3, passe sous la barre des 90 000 DA.

Modèle Prix habituel Prix LG Days Réduction ART12ALG 129 900 DA 112 900 DA 17 000 DA ART18ALG 175 900 DA 156 900 DA 19 000 DA ART22ALG 212 900 DA 194 900 DA 18 000 DA DUAL12AT3 102 900 DA 89 900 DA 13 000 DA DUAL18AT3 152 900 DA 136 900 DA 16 000 DA DUAL22AT3 191 900 DA 179 900 DA 12 000 DA

Micro-ondes : des offres sur trois références

Les micro-ondes bénéficient d’offres promotionnelles sur une sélection de références. Le MS2032GAS passe à 24 900 DA, et le MS3032JAS à 28 900 DA. Le MH8265DIS affiche, lui, 4 000 DA de réduction, à 39 900 DA.

Modèle Prix habituel Prix LG Days Réduction MH8265DIS 43 900 DA 39 900 DA 4 000 DA MS3032JAS 31 900 DA 28 900 DA 3 000 DA MS2032GAS 26 900 DA 24 900 DA 2 000 DA

Des offres valables jusqu’au 8 novembre

En proposant ces offres sur différentes catégories, LG Electronics Algérie entend répondre aux attentes des consommateurs. La marque met en avant le confort domestique, la praticité et la performance. Elle permet aussi aux clients de bénéficier de conditions d’achat avantageuses pendant toute la durée de l’opération.

Pour découvrir l’ensemble des produits LG, rendez-vous sur le site officiel : www.lg.com/dz. Renseignez-vous aussi auprès des points de vente agréés, pour connaître la disponibilité des modèles près de chez vous.

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À propos de LG Electronics

La philosophie de LG s’articule autour du respect de la personne, de la sincérité et du retour à l’essentiel. Le géant sud-coréen s’engage à se mettre au service des clients, en leur offrant des solutions adaptées à leurs besoins. Il leur propose aussi de nouvelles expériences, grâce à un effort d’innovation constant au service de leur bien-être quotidien.

Les produits signés LG s’adressent à des consommateurs exigeants et sensibles, soucieux de relever de nouveaux défis. LG Electronics a développé son image de marque de manière constante et progressive, afin de partager sa devise, « Life’s Good ». La marque s’applique à marier le contemporain et l’authentique, et ne cesse d’évoluer pour s’adapter aux idéaux des temps modernes.