Urgent
Voyager avec un enfant depuis l’Algérie : quand l’autorisation parentale est-elle obligatoire ? Infrastructures : Les « points noirs » de l’autoroute Est-Ouest dans le viseur de Djellaoui LG Days 2026 : jusqu’à 53 000 DA de réduction sur les téléviseurs et l’électroménager LG Portail France-Visas : Capago Algérie annonce une suspension temporaire, plusieurs services impactés Scandale foncier à Blida : 519 infractions, 22 responsables rattrapés par la justice
High-Tech

LG Days 2026 : jusqu’à 53 000 DA de réduction sur les téléviseurs et l’électroménager LG

AS
Ahmed Saifi
5 min de lecture
LG Days 2026 : jusqu’à 53 000 DA de réduction sur les téléviseurs et l’électroménager LG
LG Promo Octobre
Suivre Algérie 360° sur Google Actualités

LG Electronics Algérie annonce le lancement de LG Days 2026. Cette opération promotionnelle se tient du 18 octobre au 8 novembre 2026. Elle se déroule dans les points de vente agréés, à travers tout le territoire national. Elle concerne une sélection de téléviseurs et d’appareils électroménagers, avec des réductions pouvant atteindre 53 000 DA sur certains modèles.

À travers les LG Days 2026, LG Electronics Algérie propose aux consommateurs des offres avantageuses sur une sélection de produits. L’opération leur permet aussi de découvrir ses différentes gammes et les technologies qui les caractérisent. Cette initiative vise à accompagner les foyers dans leurs choix d’équipement, en conciliant innovation, performance et accessibilité.

Des réductions sur plusieurs catégories de produits

Durant cette période, les consommateurs peuvent bénéficier de conditions tarifaires préférentielles sur une sélection de produits LG. Les offres couvrent les téléviseurs, les réfrigérateurs, les lave-linge, les lave-vaisselle, les climatiseurs et les micro-ondes. Voici le détail des prix, catégorie par catégorie.

Téléviseurs LG : jusqu’à 53 000 DA de réduction

Les téléviseurs bénéficient des plus fortes réductions, sur les gammes OLED, QNED, NanoCell et UHD. Le téléviseur QNED 65 pouces 65QNED86A6A passe ainsi de 232 900 DA à 179 900 DA. L’OLED 55 pouces OLED55CS5VA affiche, lui, une remise de 50 000 DA, à 189 900 DA.

Le QNED 55 pouces 55QNED86A6A baisse de 40 000 DA, tout comme l’OLED 65 pouces OLED65CS6VA. Le NanoCell 55 pouces 55NANO80A6A passe sous la barre des 90 000 DA, à 89 900 DA. Les téléviseurs LG UHD démarrent, eux, à 59 900 DA pour le modèle 43 pouces.

ModèleGammeTaillePrix habituelPrix LG DaysRéduction
OLED65CS6VAOLED65 pouces349 900 DA309 900 DA40 000 DA
OLED55CS6VAOLED55 pouces227 900 DA199 000 DA28 900 DA
OLED55CS5VAOLED55 pouces239 900 DA189 900 DA50 000 DA
75QNED86A6AQNED75 pouces349 900 DA329 900 DA20 000 DA
75QNED70B6TQNED75 pouces249 900 DA234 900 DA15 000 DA
65QNED86A6AQNED65 pouces232 900 DA179 900 DA53 000 DA
65QNED85B6TQNED65 pouces199 900 DA189 900 DA10 000 DA
65QNED70B6TQNED65 pouces149 900 DA139 900 DA10 000 DA
55QNED86A6AQNED55 pouces174 900 DA134 900 DA40 000 DA
55QNED85B6TQNED55 pouces154 900 DA144 900 DA10 000 DA
55QNED70B6TQNED55 pouces109 900 DA104 900 DA5 000 DA
55NANO80A6ANanoCell55 pouces119 900 DA89 900 DA30 000 DA
85NU850B6LAUHD85 pouces324 900 DA314 900 DA10 000 DA
75NU850B6LAUHD75 pouces214 900 DA204 900 DA10 000 DA
55NU850B6LAUHD55 pouces89 900 DA84 900 DA5 000 DA
50NU850B6LAUHD50 pouces79 900 DA74 900 DA5 000 DA
43NU850B6LAUHD43 pouces62 900 DA59 900 DA3 000 DA

A LIRE AUSSI : LG CordZero™ : la gamme d’aspirateurs sans fil désormais disponible en Algérie

Réfrigérateurs : jusqu’à 15 000 DA de remise

Les réfrigérateurs bénéficient de remises allant jusqu’à 15 000 DA sur plusieurs modèles. Les modèles GN-E62PGGL et GN-G62BLHL affichent la plus forte réduction, à 204 900 DA et 199 900 DA. Le modèle le plus accessible de l’opération, le GJ-B452PFFK, passe à 156 900 DA.

ModèlePrix habituelPrix LG DaysRéduction
GN-E62PGGL219 900 DA204 900 DA15 000 DA
GN-G62BLHL214 900 DA199 900 DA15 000 DA
GN-E62BLCL194 900 DA184 900 DA10 000 DA
GJ-F452PFBK174 900 DA164 900 DA10 000 DA
GJ-B452PQBK169 900 DA159 900 DA10 000 DA
GJ-B452PFFK164 900 DA156 900 DA8 000 DA

Lave-linge : des prix promotionnels sur neuf modèles

Les lave-linge profitent de prix promotionnels sur neuf modèles. Le F0Z9DFP26 enregistre la plus forte baisse, avec 14 100 DA de réduction, à 179 900 DA. Le F4V9LCP2EE suit de près, avec une remise de 14 000 DA. Le modèle le plus accessible, le F4V5EYP0W, s’affiche à 87 900 DA.

ModèlePrix habituelPrix LG DaysRéduction
F0Z9DFP26194 000 DA179 900 DA14 100 DA
F0Z6DRP24154 900 DA144 900 DA10 000 DA
F0Z6DYP24137 900 DA129 900 DA8 000 DA
F4V9LCP2EE141 900 DA127 900 DA14 000 DA
F4V9ECP2E124 900 DA114 900 DA10 000 DA
F4V9EWP2E108 900 DA99 900 DA9 000 DA
F4V5EGP2P113 900 DA104 900 DA9 000 DA
F4V5EYP2P99 900 DA92 900 DA7 000 DA
F4V5EYP0W93 900 DA87 900 DA6 000 DA

Lave-vaisselle : jusqu’à 20 000 DA de réduction

Les lave-vaisselle affichent des réductions pouvant atteindre 20 000 DA. Le modèle DFC513FV passe ainsi de 139 900 DA à 119 900 DA. Le DFC533FV bénéficie, lui, d’une remise de 15 000 DA, à 144 900 DA.

ModèlePrix habituelPrix LG DaysRéduction
DFC513FV139 900 DA119 900 DA20 000 DA
DFC533FV159 900 DA144 900 DA15 000 DA
DFC335HM179 900 DA169 900 DA10 000 DA
DFC335HS174 900 DA164 900 DA10 000 DA
DBC435TSL179 900 DA169 900 DA10 000 DA
DFC287HVS189 000 DA179 900 DA9 100 DA

A LIRE AUSSI : LG Electronics renforce sa présence en Algérie avec 13 Brand Shops B2B/SAC spécialisés HVAC

Climatiseurs : jusqu’à 19 000 DA de réduction

Les climatiseurs profitent de réductions allant jusqu’à 19 000 DA sur une sélection de références. L’offre couvre deux gammes, Art Cool et Dual Cool, avec trois modèles chacune. L’ART18ALG affiche la plus forte réduction, à 156 900 DA. Le climatiseur le plus accessible, le DUAL12AT3, passe sous la barre des 90 000 DA.

ModèlePrix habituelPrix LG DaysRéduction
ART12ALG129 900 DA112 900 DA17 000 DA
ART18ALG175 900 DA156 900 DA19 000 DA
ART22ALG212 900 DA194 900 DA18 000 DA
DUAL12AT3102 900 DA89 900 DA13 000 DA
DUAL18AT3152 900 DA136 900 DA16 000 DA
DUAL22AT3191 900 DA179 900 DA12 000 DA

Micro-ondes : des offres sur trois références

Les micro-ondes bénéficient d’offres promotionnelles sur une sélection de références. Le MS2032GAS passe à 24 900 DA, et le MS3032JAS à 28 900 DA. Le MH8265DIS affiche, lui, 4 000 DA de réduction, à 39 900 DA.

ModèlePrix habituelPrix LG DaysRéduction
MH8265DIS43 900 DA39 900 DA4 000 DA
MS3032JAS31 900 DA28 900 DA3 000 DA
MS2032GAS26 900 DA24 900 DA2 000 DA

Des offres valables jusqu’au 8 novembre

En proposant ces offres sur différentes catégories, LG Electronics Algérie entend répondre aux attentes des consommateurs. La marque met en avant le confort domestique, la praticité et la performance. Elle permet aussi aux clients de bénéficier de conditions d’achat avantageuses pendant toute la durée de l’opération.

Pour découvrir l’ensemble des produits LG, rendez-vous sur le site officiel : www.lg.com/dz. Renseignez-vous aussi auprès des points de vente agréés, pour connaître la disponibilité des modèles près de chez vous.

A LIRE AUSSI : SIEM : LG Electronics Algérie présente sa gamme premium d’électroménagers innovants

À propos de LG Electronics

La philosophie de LG s’articule autour du respect de la personne, de la sincérité et du retour à l’essentiel. Le géant sud-coréen s’engage à se mettre au service des clients, en leur offrant des solutions adaptées à leurs besoins. Il leur propose aussi de nouvelles expériences, grâce à un effort d’innovation constant au service de leur bien-être quotidien.

Les produits signés LG s’adressent à des consommateurs exigeants et sensibles, soucieux de relever de nouveaux défis. LG Electronics a développé son image de marque de manière constante et progressive, afin de partager sa devise, « Life’s Good ». La marque s’applique à marier le contemporain et l’authentique, et ne cesse d’évoluer pour s’adapter aux idéaux des temps modernes.

AS

Ahmed Saifi

Journaliste senior – Politique, actualité nationale et société

Ahmed Saifi est journaliste senior au sein de la rédaction d'Algerie360. Fort de plus de vingt années d'expérience dans le journalisme, il suit et analyse les grands enjeux politiques, institutionnels et sociaux qui façonnent l'actualité algérienne.

Voir tous les articles de Ahmed Saifi →

La une du jour

Voyager avec un enfant depuis l’Algérie : quand l’autorisation parentale est-elle obligatoire ?

Voyager avec un enfant depuis l’Algérie : quand l’autorisation parentale est-elle obligatoire ?

 Infrastructures : Les « points noirs » de l’autoroute Est-Ouest dans le viseur de Djellaoui

Infrastructures : Les « points noirs » de l’autoroute Est-Ouest dans le viseur de Djellaoui

 Portail France-Visas : Capago Algérie annonce une suspension temporaire, plusieurs services impactés

Portail France-Visas : Capago Algérie annonce une suspension temporaire, plusieurs services impactés

 Scandale foncier à Blida : 519 infractions, 22 responsables rattrapés par la justice

Scandale foncier à Blida : 519 infractions, 22 responsables rattrapés par la justice

 Prix des carburants en 2027 : Arkab écarte une hausse et apporte des précisions

Prix des carburants en 2027 : Arkab écarte une hausse et apporte des précisions

 Affaire de l’or et des 1100 milliards : 83 accusés devant la Cour suprême

Affaire de l’or et des 1100 milliards : 83 accusés devant la Cour suprême