LG Days 2026 : jusqu’à 53 000 DA de réduction sur les téléviseurs et l’électroménager LG
LG Electronics Algérie annonce le lancement de LG Days 2026. Cette opération promotionnelle se tient du 18 octobre au 8 novembre 2026. Elle se déroule dans les points de vente agréés, à travers tout le territoire national. Elle concerne une sélection de téléviseurs et d’appareils électroménagers, avec des réductions pouvant atteindre 53 000 DA sur certains modèles.
À travers les LG Days 2026, LG Electronics Algérie propose aux consommateurs des offres avantageuses sur une sélection de produits. L’opération leur permet aussi de découvrir ses différentes gammes et les technologies qui les caractérisent. Cette initiative vise à accompagner les foyers dans leurs choix d’équipement, en conciliant innovation, performance et accessibilité.
Des réductions sur plusieurs catégories de produits
Durant cette période, les consommateurs peuvent bénéficier de conditions tarifaires préférentielles sur une sélection de produits LG. Les offres couvrent les téléviseurs, les réfrigérateurs, les lave-linge, les lave-vaisselle, les climatiseurs et les micro-ondes. Voici le détail des prix, catégorie par catégorie.
Téléviseurs LG : jusqu’à 53 000 DA de réduction
Les téléviseurs bénéficient des plus fortes réductions, sur les gammes OLED, QNED, NanoCell et UHD. Le téléviseur QNED 65 pouces 65QNED86A6A passe ainsi de 232 900 DA à 179 900 DA. L’OLED 55 pouces OLED55CS5VA affiche, lui, une remise de 50 000 DA, à 189 900 DA.
Le QNED 55 pouces 55QNED86A6A baisse de 40 000 DA, tout comme l’OLED 65 pouces OLED65CS6VA. Le NanoCell 55 pouces 55NANO80A6A passe sous la barre des 90 000 DA, à 89 900 DA. Les téléviseurs LG UHD démarrent, eux, à 59 900 DA pour le modèle 43 pouces.
|Modèle
|Gamme
|Taille
|Prix habituel
|Prix LG Days
|Réduction
|OLED65CS6VA
|OLED
|65 pouces
|349 900 DA
|309 900 DA
|40 000 DA
|OLED55CS6VA
|OLED
|55 pouces
|227 900 DA
|199 000 DA
|28 900 DA
|OLED55CS5VA
|OLED
|55 pouces
|239 900 DA
|189 900 DA
|50 000 DA
|75QNED86A6A
|QNED
|75 pouces
|349 900 DA
|329 900 DA
|20 000 DA
|75QNED70B6T
|QNED
|75 pouces
|249 900 DA
|234 900 DA
|15 000 DA
|65QNED86A6A
|QNED
|65 pouces
|232 900 DA
|179 900 DA
|53 000 DA
|65QNED85B6T
|QNED
|65 pouces
|199 900 DA
|189 900 DA
|10 000 DA
|65QNED70B6T
|QNED
|65 pouces
|149 900 DA
|139 900 DA
|10 000 DA
|55QNED86A6A
|QNED
|55 pouces
|174 900 DA
|134 900 DA
|40 000 DA
|55QNED85B6T
|QNED
|55 pouces
|154 900 DA
|144 900 DA
|10 000 DA
|55QNED70B6T
|QNED
|55 pouces
|109 900 DA
|104 900 DA
|5 000 DA
|55NANO80A6A
|NanoCell
|55 pouces
|119 900 DA
|89 900 DA
|30 000 DA
|85NU850B6LA
|UHD
|85 pouces
|324 900 DA
|314 900 DA
|10 000 DA
|75NU850B6LA
|UHD
|75 pouces
|214 900 DA
|204 900 DA
|10 000 DA
|55NU850B6LA
|UHD
|55 pouces
|89 900 DA
|84 900 DA
|5 000 DA
|50NU850B6LA
|UHD
|50 pouces
|79 900 DA
|74 900 DA
|5 000 DA
|43NU850B6LA
|UHD
|43 pouces
|62 900 DA
|59 900 DA
|3 000 DA
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Réfrigérateurs : jusqu’à 15 000 DA de remise
Les réfrigérateurs bénéficient de remises allant jusqu’à 15 000 DA sur plusieurs modèles. Les modèles GN-E62PGGL et GN-G62BLHL affichent la plus forte réduction, à 204 900 DA et 199 900 DA. Le modèle le plus accessible de l’opération, le GJ-B452PFFK, passe à 156 900 DA.
|Modèle
|Prix habituel
|Prix LG Days
|Réduction
|GN-E62PGGL
|219 900 DA
|204 900 DA
|15 000 DA
|GN-G62BLHL
|214 900 DA
|199 900 DA
|15 000 DA
|GN-E62BLCL
|194 900 DA
|184 900 DA
|10 000 DA
|GJ-F452PFBK
|174 900 DA
|164 900 DA
|10 000 DA
|GJ-B452PQBK
|169 900 DA
|159 900 DA
|10 000 DA
|GJ-B452PFFK
|164 900 DA
|156 900 DA
|8 000 DA
Lave-linge : des prix promotionnels sur neuf modèles
Les lave-linge profitent de prix promotionnels sur neuf modèles. Le F0Z9DFP26 enregistre la plus forte baisse, avec 14 100 DA de réduction, à 179 900 DA. Le F4V9LCP2EE suit de près, avec une remise de 14 000 DA. Le modèle le plus accessible, le F4V5EYP0W, s’affiche à 87 900 DA.
|Modèle
|Prix habituel
|Prix LG Days
|Réduction
|F0Z9DFP26
|194 000 DA
|179 900 DA
|14 100 DA
|F0Z6DRP24
|154 900 DA
|144 900 DA
|10 000 DA
|F0Z6DYP24
|137 900 DA
|129 900 DA
|8 000 DA
|F4V9LCP2EE
|141 900 DA
|127 900 DA
|14 000 DA
|F4V9ECP2E
|124 900 DA
|114 900 DA
|10 000 DA
|F4V9EWP2E
|108 900 DA
|99 900 DA
|9 000 DA
|F4V5EGP2P
|113 900 DA
|104 900 DA
|9 000 DA
|F4V5EYP2P
|99 900 DA
|92 900 DA
|7 000 DA
|F4V5EYP0W
|93 900 DA
|87 900 DA
|6 000 DA
Lave-vaisselle : jusqu’à 20 000 DA de réduction
Les lave-vaisselle affichent des réductions pouvant atteindre 20 000 DA. Le modèle DFC513FV passe ainsi de 139 900 DA à 119 900 DA. Le DFC533FV bénéficie, lui, d’une remise de 15 000 DA, à 144 900 DA.
|Modèle
|Prix habituel
|Prix LG Days
|Réduction
|DFC513FV
|139 900 DA
|119 900 DA
|20 000 DA
|DFC533FV
|159 900 DA
|144 900 DA
|15 000 DA
|DFC335HM
|179 900 DA
|169 900 DA
|10 000 DA
|DFC335HS
|174 900 DA
|164 900 DA
|10 000 DA
|DBC435TSL
|179 900 DA
|169 900 DA
|10 000 DA
|DFC287HVS
|189 000 DA
|179 900 DA
|9 100 DA
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Climatiseurs : jusqu’à 19 000 DA de réduction
Les climatiseurs profitent de réductions allant jusqu’à 19 000 DA sur une sélection de références. L’offre couvre deux gammes, Art Cool et Dual Cool, avec trois modèles chacune. L’ART18ALG affiche la plus forte réduction, à 156 900 DA. Le climatiseur le plus accessible, le DUAL12AT3, passe sous la barre des 90 000 DA.
|Modèle
|Prix habituel
|Prix LG Days
|Réduction
|ART12ALG
|129 900 DA
|112 900 DA
|17 000 DA
|ART18ALG
|175 900 DA
|156 900 DA
|19 000 DA
|ART22ALG
|212 900 DA
|194 900 DA
|18 000 DA
|DUAL12AT3
|102 900 DA
|89 900 DA
|13 000 DA
|DUAL18AT3
|152 900 DA
|136 900 DA
|16 000 DA
|DUAL22AT3
|191 900 DA
|179 900 DA
|12 000 DA
Micro-ondes : des offres sur trois références
Les micro-ondes bénéficient d’offres promotionnelles sur une sélection de références. Le MS2032GAS passe à 24 900 DA, et le MS3032JAS à 28 900 DA. Le MH8265DIS affiche, lui, 4 000 DA de réduction, à 39 900 DA.
|Modèle
|Prix habituel
|Prix LG Days
|Réduction
|MH8265DIS
|43 900 DA
|39 900 DA
|4 000 DA
|MS3032JAS
|31 900 DA
|28 900 DA
|3 000 DA
|MS2032GAS
|26 900 DA
|24 900 DA
|2 000 DA
Des offres valables jusqu’au 8 novembre
En proposant ces offres sur différentes catégories, LG Electronics Algérie entend répondre aux attentes des consommateurs. La marque met en avant le confort domestique, la praticité et la performance. Elle permet aussi aux clients de bénéficier de conditions d’achat avantageuses pendant toute la durée de l’opération.
Pour découvrir l’ensemble des produits LG, rendez-vous sur le site officiel : www.lg.com/dz. Renseignez-vous aussi auprès des points de vente agréés, pour connaître la disponibilité des modèles près de chez vous.
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À propos de LG Electronics
La philosophie de LG s’articule autour du respect de la personne, de la sincérité et du retour à l’essentiel. Le géant sud-coréen s’engage à se mettre au service des clients, en leur offrant des solutions adaptées à leurs besoins. Il leur propose aussi de nouvelles expériences, grâce à un effort d’innovation constant au service de leur bien-être quotidien.
Les produits signés LG s’adressent à des consommateurs exigeants et sensibles, soucieux de relever de nouveaux défis. LG Electronics a développé son image de marque de manière constante et progressive, afin de partager sa devise, « Life’s Good ». La marque s’applique à marier le contemporain et l’authentique, et ne cesse d’évoluer pour s’adapter aux idéaux des temps modernes.