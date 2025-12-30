LG CordZero™ : la gamme d’aspirateurs sans fil désormais disponible en Algérie

LG Electronics annonce officiellement la disponibilité en Algérie de sa gamme d’aspirateurs sans fil LG CordZero™ A9. Pensée pour répondre aux exigences actuelles en matière de propreté, d’hygiène et de confort d’utilisation, cette gamme illustre le savoir-faire technologique de LG dans le nettoyage domestique, en combinant puissance d’aspiration, filtration avancée et ergonomie optimisée.

Reposant sur la technologie exclusive AEROScience™, les aspirateurs LG CordZero™ A9 génèrent des flux d’air cycloniques performants. Ce système garantit un nettoyage en profondeur tout en filtrant efficacement la poussière, pour des résultats homogènes sur tous les types de sols, des surfaces dures aux tapis.

LG CordZero™ A9, une puissance durable au cœur des performances

Les aspirateurs LG CordZero™ A9 sont équipés du Smart Inverter Motor™, un moteur sans balais conçu pour produire des flux d’air cycloniques puissants tout en réduisant l’usure mécanique. Cette technologie permet à LG d’offrir une garantie de 10 ans sur le moteur, un engagement fort en matière de fiabilité et de durabilité.

Côté hygiène, la gamme intègre un système de filtration en cinq étapes capable de capturer jusqu’à 99,999 % des particules fines, de 0,5 à 4,2 micromètres. Un atout majeur pour améliorer la qualité de l’air intérieur et limiter la dispersion des allergènes.

Découvrez les trois modèles LG CordZero™ A9 disponibles en Algérie !

Afin de s’adapter aux besoins variés des utilisateurs, LG propose en Algérie trois déclinaisons de la gamme CordZero™ A9.

LG CordZero™ A9K-SOLO

Conçu pour un usage quotidien efficace, ce modèle combine aspiration puissante et durable, filtres lavables et prise en main intuitive. Son design ergonomique et son contrôle à une touche facilitent le nettoyage des zones difficiles d’accès.

LG CordZero™ A9K-PROPLUS

Équipé de la technologie LG KOMPRESSOR™, ce modèle compresse la poussière dans le bac afin d’en réduire la fréquence de vidage. Il dispose de deux batteries interchangeables offrant jusqu’à 120 minutes d’autonomie, et est compatible avec l’application LG ThinQ™, permettant le suivi et la maintenance de l’appareil.

LG CordZero™ A9T-ULTRA

Véritable solution de nettoyage tout-en-un, ce modèle premium intègre la All-in-One Tower™, assurant le vidage automatique du bac, la recharge et le rangement des accessoires. Il embarque également une technologie UVC LED contribuant à limiter la prolifération bactérienne, ainsi qu’une fonction aspiration + serpillière, pensée pour optimiser le temps de nettoyage.

Une expérience pensée pour le confort et l’hygiène

Les aspirateurs LG CordZero™ A9 sont livrés avec une large gamme d’accessoires, dont des buses multi-surfaces, un suceur plat, un outil combiné, la Power Drive™ Mini et la Power Drive™ Mop. Cet ensemble permet un nettoyage précis des sols, tapis, meubles et zones difficiles d’accès. Les filtres et cyclones, amovibles et lavables, simplifient l’entretien et garantissent des performances constantes dans le temps.

La gamme LG CordZero™ A9 est désormais disponible en Algérie sur le site officiel de LG : https://www.lg.com/dz/aspirateurs

