LG contribue au bien-être des hôpitaux algériens avec des dons d’équipements électroménagers

Dans le cadre de son engagement en faveur du bien-être des communautés locales et du renforcement des infrastructures de santé, LG Algérie a apporté son soutien à deux grands établissements hospitaliers en Algérie : le Centre Hospitalo-Universitaire (CHU) de Béjaïa et celui de Tlemcen.

Un total de 12 appareils électroménagers de dernière génération, comprenant des réfrigérateurs et des machines à laver, a été remis aux deux hôpitaux. Chaque établissement a bénéficié de :

Trois (3) réfrigérateurs (modèle GC-F569BLCM.APZPAAS) pour assurer une conservation optimale des denrées médicales.

(modèle GC-F569BLCM.APZPAAS) pour assurer une conservation optimale des denrées médicales. Trois (3) machines à laver (modèle F4V9RCP2E.ABLQAAS) afin de garantir une hygiène irréprochable dans les environnements hospitaliers.

Des hôpitaux de référence au service de la santé

CHU de Béjaïa : Situé dans la région Centre-Est, cet hôpital universitaire dispose de 514 lits et forme chaque année des centaines de futurs professionnels de santé.

: Situé dans la région Centre-Est, cet hôpital universitaire dispose de et forme chaque année des centaines de futurs professionnels de santé. CHU de Tlemcen : Avec une capacité de 140 lits, cet établissement de la région Ouest joue un rôle clé dans la prise en charge des patients et l’accompagnement médical.

Ce don s’inscrit dans une démarche plus large de LG Algérie, visant à soutenir les institutions médicales algériennes en leur fournissant des équipements modernes, fiables et adaptés aux exigences du secteur hospitalier.

Un engagement durable pour la santé en Algérie

Au-delà des CHU de Béjaïa et Tlemcen, LG Algérie poursuit son engagement en accompagnant d’autres hôpitaux à travers le pays. Ainsi, l’entreprise confirme ainsi son rôle de partenaire de confiance dans l’amélioration des infrastructures de santé.

🟢 À LIRE AUSSI : LG révolutionne l’expérience visuelle avec la première TV OLED 4K transparente et sans fil au monde

Avec cette initiative, LG Electronics réaffirme sa volonté d’améliorer le quotidien grâce à des technologies innovantes et de jouer un rôle actif face aux enjeux sociétaux. En équipant les hôpitaux de solutions performantes, LG contribue à alléger la charge des équipes médicales, mais aussi à offrir aux patients des soins dans des conditions optimales.

À propos de LG Electronics, Inc

LG Electronics est un innovateur mondial dans le domaine de la technologie et de l’électronique grand public, présent dans presque tous les pays et employant plus de 74 000 personnes à travers le monde.

Les quatre divisions de LG – Home Appliance Solution, Media Entertainment Solution, Vehicle Solution et Eco Solution – ont généré un chiffre d’affaires global de plus de 82 000 milliards de KRW en 2023.

🟢 À LIRE AUSSI : LG introduit sa gamme OLED evo 2025 : une brillance éclatante et une expérience IA sur mesure

LG est un leader dans la fabrication de produits grand public et commerciaux, notamment des téléviseurs, des appareils électroménagers, des solutions d’air, des moniteurs, des composants et des solutions automobiles. Ses marques premium, LG SIGNATURE et LG ThinQ, sont reconnues dans le monde entier. Pour suivre les dernières nouvelles de LG, rendez-vous sur le site : www.LGnewsroom.com.