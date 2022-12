LG ArtCool et DualCool : un mode chauffage pas comme les autres

La filiale algérienne du géant sud-coréen LG Electronics présente à ses fidèles clients sa gamme de climatiseurs premium, le DualCool et le ArtCool. Deux modèles phares connus pour la qualité de leur chauffage.

Dotés des technologies les plus innovantes et jouissant d’une qualité exceptionnelle, ces deux appareils avant-gardistes confirment la position de leader sur le marché national de LG Electronics dans le segment de l’électronique et de l’électroménager haut de gamme.

Les climatiseurs DualCool et ArtCool sont tous les deux équipés de technologies de pointe qui permettent un chauffage optimal de votre intérieur. Autrement dit, l’ArtCool, mais surtout le DualCool, savent souffler le chaud ! Rien de mieux avec l’approche de la vague de froid.

Le climatiseur LG ArtCool, un mode chauffage pas comme les autres

Le LG ArtCool embarque avec lui plusieurs technologies et spécificités qui font de ce climatiseur un appareil premium par excellence durant l’hiver :

Un design Stylish ARTCOOL ;

Le Dual Inverter Compressor™ (Compresseur à onduleur garanti 10 ans );

Le TUV Rheinland ;

Une économie d’énergie maximale ;

Un système de refroidissement rapide ;

Le plasmaster Ioniseur.

Disponible en 12K et 24K BTU, le climatiseur ArtCool de LG possède un design exceptionnel qui fait de lui un symbole de luxe qui s’accorde harmonieusement avec tous les styles de décoration intérieure. Son miroir noir ultra-élégant et son cadre frontal ajoutent une touche d’élégance aux maisons au style moderne.

Grâce à son compresseur Dual inverter, l’ARTCOOL™ consomme 70 % moins d’électricité, de plus, il chauffe 40 % plus rapide. En outre, la technologie du compresseur Dual inverter permet à l’ArtCool de fonctionner avec un niveau sonore agréablement bas qui offre aux utilisateurs de se détendre sans le bruit du climatiseur.

Le LG ArtCool est aussi un appareil facile à commander grâce à sa technologie SmartThinQ®. Celle-ci permet de contrôler le climatiseur à distance via la technologie Wi-Fi. L’ArtCool dispose également d’une fonction de diagnostic intelligent pour un dépannage simple et rapide. La fonction de diagnostic intelligent, via l’application Smart Diagnosis sur smartphones, envoie des notifications et possède un support pour un large éventail de problèmes techniques.

LG DualCool, le climatiseur adapté pour l’hiver

Ce climatiseur particulièrement adapté pour l’hiver et les periodes de froids est, lui aussi, de technologies de pointe issues des dernières innovations de LG Electronics :

Le LG DualCool ;

Le Dual Inverter Compressor™ (Compresseur à onduleur garanti 10 ans) ;

Un système de nettoyage automatique ;

Le TUV Rheinland ;

Une économie d’énergie maximale ;

Un système de refroidissement rapide (Il chauffe rapidement) ;

Un mode silencieux.

Produit en 12 K, 18K et 24K BTU, le LG DualCool est le premier climatiseur à embarquer avec lui un double Inverter Compressor™. Cette technologie lui confère un rendement énergétique inédit. Le compresseur Dual Inverter™ ajuste sa vitesse constamment afin de maintenir une température constante. De plus, à la faveur de sa plage de fréquence qui réduit la consommation électrique, le double compresseur Inverter permet d’économiser jusqu’à 70 % d’énergie par rapport à un compresseur traditionnel.

Le climatiseur LG DualCool est silencieux. Grâce à son ventilateur à déplacement latéral, à la technologie Dual InverterCompressor™ de LG qui éliminent les bruits superflus, l’appareil fonctionne à de faibles niveaux sonores et offre ainsi un fonctionnement paisible.

D’autres technologies avancées viennent renforcer les performances dans ce modèle de climatiseur premium. Une en particulier mérite l’attention : les filtres à particules 3M de LG qui éliminent les microparticules nocives, telles que les virus, les bactéries et les allergènes, ce qui vous offre un environnement plus sain.